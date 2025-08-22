Cifra de muertos por atentados en Colombia sube a 20; Petro confirma dos detenciones

Colombia atraviesa horas de zozobra tras dos atentados en dos puntos del país que dejaron al menos una veintena de muertos.

El Presidente Gustavo Petro confirmó que hay dos detenidos por los ataques en Cali, una de las principales urbes de Colombia, donde suman ya más de 70 heridos.

Ciudad de México, 22 de agosto (SinEmbargo).– Colombia se ha estremecido en las últimas horas y atraviesa momentos de zozobra, luego de que un par de atentados, uno en Cali y otro en Antioquia, dejaran al menos 20 muertos hasta ahora y docenas de heridos, así como la detención de dos involucrados en el primer ataque.

En la ciudad de Cali, donde carro bomba explotó cerca de la Escuela Militar de Aviación “Marco Fidel Suárez”, suman 7 muertos de acuerdo con el último corte del Alcalde, Alejandro Éder. "Hay una nueva víctima mortal, ya son siete fallecimientos por este ataque", dijo en entrevista con medios.

De acuerdo con medios colombianos, otro camión, cargado también con cilindros bomba, no alcanzó a ser detonado y quedó en medio de la avenida en Cali.

Además, se suman a los 13 policías muertos en el municipio antioqueño de Amalfi, luego del derribo de un helicóptero de la corporación, uno de los peores ataques de la década. Ambos ataques, calificados como "terroristas", han ocurrido con pocas horas de diferencia, y reactivaron la alerta en el epicentro de operación de Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y otras bandas armadas desde del paramilitarismo.

El Presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha asegurado que el reciente atentado en Antioquia responde a las políticas de erradicación forzosa de cultivos ilícitos en la región, si bien ha apelado al campesinado para que se sumen a estas iniciativas de manera voluntaria.

"Iniciadas las tareas de erradicación forzosa en el norte de Antioquia, responde la banda allí, el Frente 36", ha escrito el presidente Petro en su perfil de X, en referencia a esta disidencia de las FARC. Asimismo, ha actualizado el balance de víctimas mortales a trece y ha destacado que fallecieron luchando para "debilitar el narcotráfico que hace rutas por el Caribe y que va destino a Estados Unidos".

Petro ha instado a los campesinos que se dedican al cultivo de la hoja de coca, que saben que su producción "trae sangre", que se sumen a las campañas para remplazarlas por otras plantaciones. El Estado está sustituyendo 14 mil hectáreas en el sur del país, ha dicho. "Pueden acudir al Gobierno para ampliar rápidamente las zonas de sustitución", ha animado Petro, quien ha advertido a "los narcos que ensangrenten el país" que serán perseguidos por las autoridades nacionales e internacionales.

Dos detenidos, confirma Petro

El Presidente Petro confirmó este viernes la detención de dos sospechosos por el ataque en Cali. "Uno de ellos ya está colaborando", dijo el mandatario. "Ya veremos los resultados de la investigación, que darán más información al respecto. [El ataque] lo llevaron a cabo dos personas apenas, sin armas, pero llenos de explosivos que salen corriendo apenas uno de esos camiones se activa y que la población misma captura en el barrio contiguo", explicó.

Uno de los detenidos es alias "Sebastián", de quien Petro había publicado sus imágenes en redes sociales y señalado como "uno de los presuntos responsables del atentado en Cali con camión/bomba, capturado por la comunidad en el lugar de los hechos". De acuerdo con el mandatario, pertenece a las estructuras del Estado Mayor Central (de ls FARC), dirigidas por alias "Marlon", subordinado a la Junta del Narcotráfico.

Luego de conocerse los daños de ambos atentados, el Presidente Petro anunció que declarará como organizaciones “terroristas” al Clan del Golfo, principal banda criminal del país, y a las disidencias de las antiguas FARC, el Estado Mayor Central y la Segunda Marquetalia.

Por su parte, el Ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, ha anunciado este jueves una recompensa de hasta 200 millones de pesos colombianos (unos 50 mil dólares) a cambio de información que permita "anticipar" cualquier atentado terrorista en Colombia.

Nuevo atentado, ahora en Caquetá

El centro de localidad de Florencia, en Caquetá, se ha despertado en la madrugada de este viernes por una fuerte explosión de la que sólo se lamentan daños materiales, apenas menos de 24 horas después de otros atentados que en Cali y Antioquia que, combinados, han dejado una veintena de muertos y decenas de heridos.

La explosión ha tenido lugar en uno de los principales centros neurálgicos de la ciudad, afectando fachadas y algunos establecimientos, si bien en el momento en el que el artefacto abandonado en una papelera detonó, sobre las 3:00 hora local, no había nadie por los alrededores, informa el diario El Tiempo.

En lo que va de año, las autoridades han detenido a treinta personas en Florencia, capital del departamento, por este tipo de prácticas, entre ellos Rubiel Cabrera, alias "Raúl", jefe financiero del Frente Rodrigo Cadete de las disidencias que lidera Alexánder Mendoza, alias "Calarcá".

Atentan también contra políticos

Apenas la semana pasada, el Senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay falleció a los 39 años de edad en la clínica Fundación Santa Fe, tras permanecer más de dos meses hospitalizado por las graves heridas sufridas en el atentado del pasado 7 de junio en Bogotá.

Uribe Turbay, abogado egresado de la Universidad de los Andes y con maestría en Harvard, recibió dos disparos en la cabeza y uno en la pierna mientras participaba en un acto de campaña en el barrio Modelia, al occidente de la capital. Por este hecho, las autoridades confirmaron la captura de al menos tres personas, entre ellas un adolescente de 15 años señalado como autor material, y Elder José Arteaga Hernández, alias “El Costeño”, identificado como presunto autor intelectual.

El atentado conmocionó al país y trajo a la memoria los magnicidios de las décadas de 1980 y 1990, cuando fueron asesinados líderes como Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro.

