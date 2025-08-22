Policía que mató a joven en la Venustiano Carranza es trasladado a Reclusorio Oriente

Redacción/SinEmbargo

22/08/2025 - 4:56 pm

Dos policías de la SSC capitalina fueron enviados al Reclusorio Oriente tras ser acusados de homicidio y abuso de autoridad por la muerte de un joven en la Alcaldía Venustiano Carranza.

Ciudad de México, 22 de agosto (SinEmbargo).- Los policías capitalinos Luis Arturo “N” y Julio César “N” fueron ayer al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, luego de que elementos de la misma corporación los detuvieran por disparar en contra de un joven de 21 años, quien murió tras iniciar una disputa con los oficiales en la colonia Jardín Balbuena, de la Alcaldía Venustiano Carranza, en la Ciudad de México.

Durante la audiencia inicial realizada ayer, la defensa de los policías aseguró que se trató de un acto de legítima defensa, al señalar que uno de los oficiales fue derribado al suelo y golpeado de manera reiterada por los motociclistas.

Pese a los argumentos de la defensa, la autoridad judicial determinó imputar a Luis Arturo "N" por abuso de autoridad, mientras que Julio César fue acusado de homicidio calificado, al haber accionado su arma de fuego en contra del joven que perdió la vida. Esto luego de que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) sostuviera que la agresión de los civiles no justificaba el uso letal del arma en esas circunstancias.

Con esta resolución, los dos elementos permanecerán bajo prisión preventiva en el Reclusorio Oriente mientras avanzan las investigaciones. El proceso continuará en próximas audiencias, donde se valorarán las pruebas y, declaraciones presentadas por la defensa, para determinar la responsabilidad de los acusados.

Los hechos por los que se imputó a los policías se registraron el pasado martes, 19 de agosto, en la avenida Galindo y Villa, casi esquina con Fray Servando Teresa de Mier, donde los tripulantes de una motocicleta -incluida la víctima- fueron detenidos para una revisión preventiva. Durante el procedimiento, los sujetos se tornaron agresivos y comenzaron una riña en la que el oficial Julio Cesar accionó su arma contra un joven de 21 años.

Riña habría sido por inspección

Tras el incidente, el padre de Christopher declaró a medios de comunicación que él y su hijo se opusieron a la revisión porque los policías intentaron inspeccionar una bolsa en la que guardaban dinero en efectivo, por lo que pensaron que los agentes buscaban despojarlos de sus recursos.

Derivado de lo ocurrido, la Fiscalía abrió la carpeta de investigación FIEDH/2/UI-1 C/D/00322/08-2025 por el delito de homicidio doloso con arma de fuego. De manera paralela, la Secretaría de Seguridad Ciudadana inició una indagatoria a través de la Dirección de Asuntos Internos.

