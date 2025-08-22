Fiscalía de Querétaro detiene a "El Chispa", autor de la masacre en "Los Cantaritos"

El operativo que resultó en la captura de Jorge Luis "N" ocurrió esta madrugada en la colonia Santa Mónica, de la capital de Querétaro.

Ciudad de México, 22 de agosto (SinEmbargo).- La Fiscalía General del Estado (FGE) de Querétaro informó que capturó a Jorge Luis "N", alias "El Chispa", por ser el presunto autor de la masacre en el centro nocturno de "Los Cantaritos", ocurrido el 9 de noviembre pasado, donde fueron asesinadas 10 personas y 13 más resultaron lesionadas.

"Se cumplimentó orden de aprehensión contra Jorge Luis 'N', alias 'El Chispa' o 'El Snoopy', como probable autor del homicidio de 10 personas ocurrido el 9 de noviembre de 2024, en un establecimiento comercial del centro del municipio de Querétaro".

En la detención participaron la Secretaría de Seguridad Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN), la Policía Estatal de Querétaro y la a Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Querétaro.

De acuerdo con las autoridades, el operativo ocurrió esta madrugada en la colonia Santa Mónica, de la capital queretana.

El 20 de marzo, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) dio a conocer que se detuvo a nueve personas, quienes estarían relacionados con la masacre.

"En uno de los inmuebles en Querétaro fueron detenidos José Francisco 'N' y Sandra 'N', identificados como los principales operadores de una alianza entre grupos criminales, además de ordenar acciones violentas contra integrantes de organizaciones delictivas rivales, en dicho inmueble se aseguraron dos bolsas con cristal, una caja de cartuchos útiles, tres vehículos y dos motocicletas de alta gama", indicó la Secretaría ese día.

La SSPC también señaló que se identificaron cinco inmuebles utilizados para resguardar a sus integrantes y realizar actividades delictivas; cuatro de ellos ubicados en el estado de Querétaro y uno más en Guanajuato. .

La masacre en Querétaro

Un día después de la masacre, al ser cuestionada sobre el hecho, la Presidenta Claudia Sheinbaum reveló que los hombres que abrieron fuego contra comensales en el bar de Querétaro tenían el objetivo de matar a una persona, Fernando González Núñez.

Núñez es señalado en la prensa como presunto integrante del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) sería el objetivo de la matanza. El hombre, de 31 años de edad, era conocido como “La Flaca” y se dedicaba principalmente al robo de hidrocarburos.

El Cártel Jalisco y el Cártel de Santa Rosa de Lima mantienen una disputa por el control del territorio en Querétaro y precisamente éste había sido el motivo del ataque a “La Flaca”, quien ya contaba con antecedentes penales, pues había sido detenido en al menos dos ocasiones en los meses de marzo y agosto del presente año por portación de armas de fuego.