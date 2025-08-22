Kilmar Ábrego, emblema de la política migratoria de Trump, es liberado tras 5 meses

Redacción/SinEmbargo

22/08/2025 - 2:57 pm

Kilmar Ábrego García

En marzo, la Administración de Donald Trump deportó a Kilmar Ábrego a El Salvador, violando una orden judicial que protegía al migrante. Este viernes, finalmente, recuperó su libertad.

Ciudad de México, 22 de agosto (SinEmbargo).- Un Tribunal de Estados Unidos ordenó la liberación inmediata de Kilmar Ábrego García, un migrante salvadoreño deportado en marzo a su país, torturado física y psicológicamente, y que se ha convertido en un caso emblemático de la violación de Derechos Humanos cometida por la política migratoria de Donald Trump.

El hombre de 30 años fue deportado inicialmente por funcionarios federales de migración en marzo a El Salvador en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) construída por el Presidente Nayib Bukele, pero regresó a territorio estadounidense para enfrentar acusaciones de tráfico de personas y, hasta este viernes, se encontraba recluido en un penal de Tennessee.

Tras su liberación, García planea regresar a Maryland. El hombre, padre de dos hijos, fue torturado física y psicológicamente en El Salvador, según documentos judiciales que sus abogados dieron a conocer en julio.

Liberan a Kilmar Ábrego García.
Este viernes fue liberado Kilmar Ábrego García. Foto: Captura de pantalla de video

Su caso generó amplia atención pues por meses la Administración Trump no tomó medidas para traerlo de regreso, a pesar de que un funcionario reconoció que fue deportado por un "error administrativo" y de  la orden de un Juez de retornarlo a Estados Unidos.

¿Quién es Kilmar Ábrego?

