Un autobús turístico se estrella en Nueva York; reportan varios muertos y heridos

Redacción/SinEmbargo

22/08/2025 - 3:34 pm

Artículos relacionados

Un autobús turístico que regresaba de las cataratas del Niágara a Nueva York sufrió un accidente en la autopista, dejando varias víctimas mortales de 52 personas a bordo.

Ciudad de México, 22 de agosto (SinEmbargo).- Un autobús que transportaba turistas de regreso a Nueva York tras visitar las cataratas del Niágara sufrió un accidente este viernes, informaron fuentes oficiales.

Según las investigaciones preliminares, el vehículo se salió de la carretera mientras circulaba por la autopista, provocando un choque que, de acuerdo con los primeros reportes de la Policía estatal, dejó varias víctimas mortales. A bordo viajaban 52 personas, incluido el conductor.

"Por razones desconocidas, el vehículo perdió el control, se fue hacia la mediana y, al corregir, terminó en una zanja en las inmediaciones de la localidad de Pembroke", explicó ante los medios un portavoz de la Policía de Nueva York, James O'Callaghan.

Un autobús que transportaba turistas de regreso a Nueva York tras visitar las cataratas del Niágara sufrió un accidente este viernes, informaron fuentes oficiales.
Un autobús que transportaba turistas de regreso a Nueva York tras visitar las cataratas del Niágara sufrió un accidente este viernes, informaron fuentes oficiales. Foto: Captura de pantalla

El oficial de Policía dijo que varias personas quedaron atrapadas en el interior del vehículo, mientras que otras salieron del autobús, por lo que en un primer momento no ha podido ofrecer un balance exacto de fallecidos. Sin embargo, confirmó que hay niños entre las víctimas.

“En este momento, tenemos múltiples muertes, múltiples heridos”, dijo O'Callahan.

En cuanto a la identidad de los pasajeros, las autoridades estadounidenses destacaron que la mayoría de personas a bordo son de nacionalidad india, china y filipina, por lo que hasta la zona se han desplazado también traductores que han comenzado a colaborar con los servicios de emergencia, según la cadena CNN.

La Gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, dio a conocer en X que fue notificada sobre "el trágico accidente de un autobús turístico", por lo que su oficina colaboraba con la policía y las autoridades locales.

-Con información de Europa Press

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

La Moraleja de Beatriz

"Una comedia de enredos donde los medios conjugan el futuro y la protagonista responde con un contundente...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

La expiación de Pío

"Lo más curioso es el argumento utilizado por Humphrey para exonerar a Pío Lorenzo López Obrador cinco...
Por Diego Petersen Farah
Leopoldo Maldonado

Despenalizar la palabra: un paso necesario para la libertad de expresión

"Despenalizar la palabra no significa impunidad, sino reconocer que el debate público debe resolverse en el terreno...
Por Leopoldo Maldonado
Jorge Javier Romero Vadillo

Cannabis: la legalidad negada

"Entre la presión chantajista del nuevo Gobierno de Trump, el conservadurismo instintivo de la Presidenta Sheinbaum en...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
+ Sección

Opinión en Video

El proyecto que nunca fue “un peligro para México”
Por Héctor Alejandro Quintanar

El proyecto que nunca fue “un peligro para México”

Periodismo al servicio de la infamia
Por Pedro Mellado Rodríguez

Periodismo al servicio de la infamia

Los gachupines y AMLO
Por Fabrizio Mejía Madrid

Los gachupines y AMLO

¿De dónde viene la infelicidad?
Por Juan Carlos Monedero

¿De dónde viene la infelicidad?

El alquimista que hundió la pobreza
Por Mario Campa

El alquimista que hundió la pobreza

¿Somos libres o existe el destino?
Por Óscar de la Borbolla

¿Somos libres o existe el destino?

El fin del “peligro para México”
Por Álvaro Delgado Gómez

El fin del “peligro para México”

El panista que sobornaba con bolsos Louis Vuitton y relojes suizos de lujo
Por Ana Lilia Pérez

El panista que sobornaba con bolsos Louis Vuitton y relojes suizos de lujo

El macuspano
Por Alejandro Páez Varela

El macuspano

#HeladioN protegido
Por Muna D. Buchahin

#HeladioN protegido

+ Sección

Galileo

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

Felix Baumgartner fallece con 56 años tras un accidente de parapente en Italia.

Felix Baumgartner, el hombre que saltó desde la estratosfera, muere a los 56 años

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Morena y Pedro Haces: ¿apertura o incongruencia? por Héctor Alejandro Quintanar.
1

El último escándalo de Pedro Haces/CATEM los vincula a extorsión y crimen organizado

2

Familiares exigen justicia para Alma, joven hallada emparedada en obra de la CdMx

3

De los rezos a las puñaladas: Alessandra y Verástegui salpican odio en duelo a muerte

4

El líder de "Los estúpidos" cae en CdMx; antes, Juez lo liberó y seguía delinquiendo

Kilmar Ábrego García
5

Kilmar Ábrego, emblema de la política migratoria de Trump, es liberado tras 5 meses

6

Un autobús turístico se estrella en Nueva York; reportan varios muertos y heridos

Nery “N”, cómplice del atentado a Ximena Guzmán y José Muñoz, permanecerá prisión.
7

Nery “N”, cómplice del homicidio de Ximena y José, recibe prisión preventiva en CdMx

8

La Moraleja de Beatriz

9

Beca de transporte para universitarios en CdMx abre registro: ¿De cuánto es el apoyo?

La Presidenta Sheinbaum dijo que CIBanco estaba en su derecho de demandar al Tesoro de EU.
10

CIBanco retira demanda contra el Departamento del Tesoro de EU tras nueva prórroga

AMLO y Sheinbaum
11

El proyecto que nunca fue “un peligro para México”

12

Sheinbaum rechaza ataques de EU, de la DEA. “Ningún gobierno extranjero se atrevería”

México tuvo más visitantes en 2024 que el año anterior, de acuerdo con datos del Inegi.
13

ENTREVISTA ¬ El Turismo de EU en México creció 2.4% en primer semestre de 2025

Ya está a la venta la nueva Miel Bienestar, por lo que a aquí te contamos cuáles son sus presentaciones, qué precio tienen y en dónde podrás adquirirlas.
14

La Miel Bienestar ya está a la venta. ¿Cuánto cuesta y dónde la puedes ir a comprar?

Latinos nacidos en EU, golpeados brutalmente por ICE, demandan al Gobierno de Trump
15

Latinos nacidos en EU, golpeados brutalmente por ICE, demandan al Gobierno de Trump

Destacadas

Ver sección
Destacadas
1

#GenteAsí ¬ El día que Piña le dijo a Peña "usted decida" (y sí decidió)

2

Un autobús turístico se estrella en Nueva York; reportan varios muertos y heridos

México tuvo más visitantes en 2024 que el año anterior, de acuerdo con datos del Inegi.
3

ENTREVISTA ¬ El Turismo de EU en México creció 2.4% en primer semestre de 2025

Kilmar Ábrego García
4

Kilmar Ábrego, emblema de la política migratoria de Trump, es liberado tras 5 meses

5

El líder de "Los estúpidos" cae en CdMx; antes, Juez lo liberó y seguía delinquiendo

La Presidenta Sheinbaum dijo que CIBanco estaba en su derecho de demandar al Tesoro de EU.
6

CIBanco retira demanda contra el Departamento del Tesoro de EU tras nueva prórroga

Nery “N”, cómplice del atentado a Ximena Guzmán y José Muñoz, permanecerá prisión.
7

Nery “N”, cómplice del homicidio de Ximena y José, recibe prisión preventiva en CdMx

Morena y Pedro Haces: ¿apertura o incongruencia? por Héctor Alejandro Quintanar.
8

El último escándalo de Pedro Haces/CATEM los vincula a extorsión y crimen organizado

Corte de EU concede extensión de 90 días a Genaro García Luna para apelar su condena
9

Corte de EU concede extensión de 90 días a Genaro García Luna para apelar su condena

México imparable buscará consolidarse como un serial de carreras anual para activar las economías locales.
10

¿Qué es “México Imparable” y por qué involucra a corredoras indígenas reconocidas?

11

Sheinbaum rechaza ataques de EU, de la DEA. “Ningún gobierno extranjero se atrevería”

La inflación desacelera e INEGI proyecta leve baja al PIB. CSP lo ve con optimismo
12

La ONU declara oficialmente hambruna en Gaza, tras 22 meses de ataques de Israel