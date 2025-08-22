Un autobús turístico se estrella en Nueva York; reportan varios muertos y heridos

Un autobús turístico que regresaba de las cataratas del Niágara a Nueva York sufrió un accidente en la autopista, dejando varias víctimas mortales de 52 personas a bordo.

Ciudad de México, 22 de agosto (SinEmbargo).- Un autobús que transportaba turistas de regreso a Nueva York tras visitar las cataratas del Niágara sufrió un accidente este viernes, informaron fuentes oficiales.

Según las investigaciones preliminares, el vehículo se salió de la carretera mientras circulaba por la autopista, provocando un choque que, de acuerdo con los primeros reportes de la Policía estatal, dejó varias víctimas mortales. A bordo viajaban 52 personas, incluido el conductor.

"Por razones desconocidas, el vehículo perdió el control, se fue hacia la mediana y, al corregir, terminó en una zanja en las inmediaciones de la localidad de Pembroke", explicó ante los medios un portavoz de la Policía de Nueva York, James O'Callaghan.

El oficial de Policía dijo que varias personas quedaron atrapadas en el interior del vehículo, mientras que otras salieron del autobús, por lo que en un primer momento no ha podido ofrecer un balance exacto de fallecidos. Sin embargo, confirmó que hay niños entre las víctimas.

“En este momento, tenemos múltiples muertes, múltiples heridos”, dijo O'Callahan.

En cuanto a la identidad de los pasajeros, las autoridades estadounidenses destacaron que la mayoría de personas a bordo son de nacionalidad india, china y filipina, por lo que hasta la zona se han desplazado también traductores que han comenzado a colaborar con los servicios de emergencia, según la cadena CNN.

La Gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, dio a conocer en X que fue notificada sobre "el trágico accidente de un autobús turístico", por lo que su oficina colaboraba con la policía y las autoridades locales.

-Con información de Europa Press