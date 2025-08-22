VIDEO ¬ La Semar asegura más de 900 kilos de cocaína que flotaba cerca de Acapulco

Los 900 kilos de cocaína asegurada por la Semar cerca de la costa de Acapulco tienen un valor de más de 210 mil millones de pesos.

Ciudad de México, 22 de agosto (SinEmbargo).- La Secretaría de Marina (Semar) dio a conocer este viernes que gracias a un operativo implementado por fuerzas federales se logró el decomiso de más de 900 kilogramos de cocaína que flotaba cerca de la costa de Acapulco, en el estado de Guerrero.

Mediante un comunicado, la dependencia detalló que dicha operación fue encabezada por la Armada de México y contó con la participación de agentes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC); además de apoyo de un buque y un helicóptero.

Por su parte, el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, compartió un video en su cuenta de X, antes Twitter, en el que se muestra parte del operativo para asegurar las drogas.

Resultado de las acciones de vigilancia marítima que realiza personal de @SEMAR_mx, en las costas de Guerrero se aseguraron 900 kilos de cocaína.

Con este decomiso suman más de 46 toneladas de cocaína aseguradas en alta mar en la presente administración. pic.twitter.com/tqjd1tY5Lv — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) August 22, 2025

La Semar detalló que elementos de la Armada avistaron 30 bultos tipo costalillas al suroeste de las costas de Acapulco, mientras realizaban recorridos de patrullaje marítimo, por lo que procedieron a realizar una inspección de la carga.

A raíz de dicha revisión, los agentes hallaron varios paquetes envueltos en plástico negro, los cuales contenían más de 900 kilos de cocaína.

Todos los paquetes de narcótico asegurados fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien se encargará de integrar la carpeta de investigación del caso y realizar las indagatorias subsecuentes.

#EnElMar Durante un patrullaje de vigilancia en aguas del Pacífico, #PersonalNaval a bordo de embarcaciones y unidades aéreas de la Armada de México avistó y aseguró 30 bultos tipo costalillas con presunta cocaína. Gracias a esta acción, se evitó que aproximadamente… pic.twitter.com/FVyeXGOE8g — SEMAR México (@SEMAR_mx) August 22, 2025

De acuerdo con autoridades, el aseguramiento de dicha droga representa una afectación económica para los grupos del crimen organizado equivalente a 210 mil 979 millones 687 mil 500 pesos; además de que se evitó que alrededor de mil 800 millones 360 mil dosis de droga llegaran a las calles.

La semar recalcó que en lo que va de la presente Administración, encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum, se han asegurado un total de 46 toneladas de cocaína en el mar.