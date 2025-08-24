BITS | Metal Gear Solid Δ: Snake Eater, un regreso triunfal

El juego tiene un enorme trabajo realizado en la interfaz, además, la cámara ofrece una experiencia clásica como hace 20 años o una experiencia más moderna. El trabajo que ha hecho el estudio es un verdadero homenaje al juego y a la franquicia.

Ciudad de México, 24 de agosto (SinEmbargo).- Han pasado 10 años desde la última vez que vimos una entrega canónica de la saga de Metal Gear Solid, con Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, el cual fue el último título que corrió a cargo de su legendario creador, Hideo Kojima.

En 2018 tuvimos un intento fallido con Metal Gear Survie, que buscaba ofrecer una experiencia totalmente diferente a lo que estábamos acostumbrados, con un estilo de juego en cooperativo más al estilo de Tower defínese, desde ese lanzamiento la compañía comenzó un largo periodo de descanso y silencio, que empezó a ver la luz al final del túnel apenas hace unos años con el lanzamiento de la Metal Gear Solid: Master Collection en 2023, luego el remake de Silent Hill 2 en 2024 y este año con el lanzamiento de este remake de Metal Gear Solid 3: Snake Eate y en septiembre con Silent Hill f.

La historia se mantiene

Metal Gear Solid Δ: Snake Eater marca el regreso de una de las entregas favoritas de la serie por los fanáticos, Metal Gear Solid 3: Snake Eater es probablemente uno de los mejores juegos de la historia, no sólo por su jugabilidad, sino por la historia que nos contaba y la manera en que se desarrollaba.

La historia se mantiene intacta en el remake, tanto los sucesos como los diálogos. Nos ponen en el papel de Naked Snake, un soldado de los Estados Unidos que forma parte de un grupo especial, nos cuenta su historia de origen llevándonos hasta la jungla soviética para prevenir los planes del ejército ruso y evitar que se ocasione una tercera guerra mundial, sin embargo, Snake es traicionado por su equipo y queda malherido, dando paso a los eventos principales del juego.

Jugabilidad y aspectos destacados

La cámara es uno de los aspectos principales que cambian en el juego, ofreciéndonos una experiencia clásica como hace 20 años y una vista desde arriba o una experiencia más moderna, que está más acercado a la vista en tercera persona que conocemos sobre el hombro, pero sea la que escojas la experiencia es impecable.

El juego tiene un enorme trabajo realizado en la interfaz, el radio tiene comandos mucho más accesibles, el elegir camuflajes es más rápido, ya no hay necesidad de ir al menú, además de todos los objetos a los cuales tenemos acceso rápido en nuestro menú de armas y objetos, ofreciendo una experiencia mucho más fluida.

En cuanto a jugabilidad, el título nos ofrece una de las mejores experiencia de sigilo, nuevamente, si bien podemos ir disparando a todos los enemigos que veamos en nuestro camino, existirán momentos en los que tendremos que usar nuestro camuflaje, agacharnos, arrastrarnos, trepar por ciertos muros, comer serpiente para sobrevivir, curar nuestras heridas a través de un menú que nos da la información de qué parte del cuerpo tenemos lastimada y qué tenemos que usar, si un vendaje, un analgésico, suturar alguna herida y más, creando una verdadera experiencia de supervivencia.

Un nivel espectacular

Tenemos un medidor de resistencia, que se reduce con el tiempo o con la cantidad de esfuerzos físicos que realicemos, por lo cual, debemos de cuidar esta parte de manera constante. Todo esto sumado, con las diferentes acciones que podemos realizar, desde apuntar y caminar, aventarnos al suelo, arrastrarnos boca arriba y el atacar enemigos con mayor facilidad hacen que todo se siente como un título de la actualidad, muy al estilo de Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, pero manteniendo su esencia por completo, no sólo en la historia, sino también en los escenarios que exploramos, las transiciones entre cada uno de ellos y especialmente en los personajes.

A nivel gráfico el juego está en un punto espectacular, probablemente nunca hubiéramos imaginado ver especialmente títulos como Metal Gear Solid 3: Snake Eater con este trabajo y potencial, pero el trabajo que ha hecho el estudio es un verdadero homenaje al juego y a la franquicia, si bien la versión que probamos de PS5 tiene ciertos problemas de rendimiento, especialmente con varias caídas de FPS en algunas partes, no es nada del otro mundo que seguramente se resolverá con un parche día uno.

Konami ha entrado en una racha maravillosa, con estos dos últimos remakes, que ya dieron paso a una nueva entrega de Silent Hill, esperemos que también sirva para comenzar una nuevo camino en la saga de Metal Gear Solid, ya sea con más remakes o una posible sexta entrega de la serie.