BITS | Metal Gear Solid Δ: Snake Eater, un regreso triunfal

Oswaldo Rodríguez

24/08/2025 - 6:34 am

Metal Gear Solid 3: Snake Eater

Artículos relacionados

El juego tiene un enorme trabajo realizado en la interfaz, además, la cámara ofrece una experiencia clásica como hace 20 años o una experiencia más moderna. El trabajo que ha hecho el estudio es un verdadero homenaje al juego y a la franquicia.

Ciudad de México, 24 de agosto (SinEmbargo).- Han pasado 10 años desde la última vez que vimos una entrega canónica de la saga de Metal Gear Solid, con Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, el cual fue el último título que corrió a cargo de su legendario creador, Hideo Kojima.

En 2018 tuvimos un intento fallido con Metal Gear Survie, que buscaba ofrecer una experiencia totalmente diferente a lo que estábamos acostumbrados, con un estilo de juego en cooperativo más al estilo de Tower defínese, desde ese lanzamiento la compañía comenzó un largo periodo de descanso y silencio, que empezó a ver la luz al final del túnel apenas hace unos años con el lanzamiento de la Metal Gear Solid: Master Collection en 2023, luego el remake de Silent Hill 2 en 2024 y este año con el lanzamiento de este remake de Metal Gear Solid 3: Snake Eate y en septiembre con Silent Hill f.

La historia se mantiene

Metal Gear Solid Δ: Snake Eater marca el regreso de una de las entregas favoritas de la serie por los fanáticos, Metal Gear Solid 3: Snake Eater es probablemente uno de los mejores juegos de la historia, no sólo por su jugabilidad, sino por la historia que nos contaba y la manera en que se desarrollaba.

La historia se mantiene intacta en el remake, tanto los sucesos como los diálogos. Nos ponen en el papel de Naked Snake, un soldado de los Estados Unidos que forma parte de un grupo especial, nos cuenta su historia de origen llevándonos hasta la jungla soviética para prevenir los planes del ejército ruso y evitar que se ocasione una tercera guerra mundial, sin embargo, Snake es traicionado por su equipo y queda malherido, dando paso a los eventos principales del juego.

Metal Gear Solid 3: Snake Eater
Metal Gear Solid 3: Snake Eater es un verdadero homenaje al juego y a la franquicia. Foto: Metal Gear Solid

Jugabilidad y aspectos destacados

La cámara es uno de los aspectos principales que cambian en el juego, ofreciéndonos una experiencia clásica como hace 20 años y una vista desde arriba o una experiencia más moderna, que está más acercado a la vista en tercera persona que conocemos sobre el hombro, pero sea la que escojas la experiencia es impecable.

El juego tiene un enorme trabajo realizado en la interfaz, el radio tiene comandos mucho más accesibles, el elegir camuflajes es más rápido, ya no hay necesidad de ir al menú, además de todos los objetos a los cuales tenemos acceso rápido en nuestro menú de armas y objetos, ofreciendo una experiencia mucho más fluida.

En cuanto a jugabilidad, el título nos ofrece una de las mejores experiencia de sigilo, nuevamente, si bien podemos ir disparando a todos los enemigos que veamos en nuestro camino, existirán momentos en los que tendremos que usar nuestro camuflaje, agacharnos, arrastrarnos, trepar por ciertos muros, comer serpiente para sobrevivir, curar nuestras heridas a través de un menú que nos da la información de qué parte del cuerpo tenemos lastimada y qué tenemos que usar, si un vendaje, un analgésico, suturar alguna herida y más, creando una verdadera experiencia de supervivencia.

Un nivel espectacular 

Tenemos un medidor de resistencia, que se reduce con el tiempo o con la cantidad de esfuerzos físicos que realicemos, por lo cual, debemos de cuidar esta parte de manera constante. Todo esto sumado, con las diferentes acciones que podemos realizar, desde apuntar y caminar, aventarnos al suelo, arrastrarnos boca arriba y el atacar enemigos con mayor facilidad hacen que todo se siente como un título de la actualidad, muy al estilo de Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, pero manteniendo su esencia por completo, no sólo en la historia, sino también en los escenarios que exploramos, las transiciones entre cada uno de ellos y especialmente en los personajes.

A nivel gráfico el juego está en un punto espectacular, probablemente nunca hubiéramos imaginado ver especialmente títulos como Metal Gear Solid 3: Snake Eater con este trabajo y potencial, pero el trabajo que ha hecho el estudio es un verdadero homenaje al juego y a la franquicia, si bien la versión que probamos de PS5 tiene ciertos problemas de rendimiento, especialmente con varias caídas de FPS en algunas partes, no es nada del otro mundo que seguramente se resolverá con un parche día uno.

Metal Gear Solid 3: Snake Eater
A nivel gráfico el juego está espectacular. Foto: Metal Gear Solid 3: Snake Eater

Konami ha entrado en una racha maravillosa, con estos dos últimos remakes, que ya dieron paso a una nueva entrega de Silent Hill, esperemos que también sirva para comenzar una nuevo camino en la saga de Metal Gear Solid, ya sea con más remakes o una posible sexta entrega de la serie.

Oswaldo Rodríguez

Oswaldo Rodríguez

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Rubén Martín

Con la 4T menos pobreza, más desigualdad

"La política salarial de los gobiernos de la 4T y los programas sociales contribuyeron significativamente a la...
Por Rubén Martín
Jorge Alberto Gudiño Hernández

La selva negra

"Si siempre he sido un defensor del carácter epistémico de la ficción, no veo por qué debería...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Alejandro De la Garza

Posverdad a la mexicana: la verdad relativa, negociable, emocional

"La posverdad es impulsada por la polarización política, la fragmentación informativa y la crisis de confianza en...
Por Alejandro De la Garza
Ernesto Hernández Norzagaray

El mensajero de la SEP

"Villanueva Lomelí, no olvidemos, es miembro de una de las familias políticas universitarias más patrimonialistas como es...
Por Ernesto Hernández Norzagaray
+ Sección

Opinión en Video

Los cambios en el Gabinete
Por Jorge Zepeda Patterson

Los cambios en el Gabinete

Jungla de rapiña
Por Muna D. Buchahin

Jungla de rapiña

Maquillaje alcohólico
Por Alejandro Calvillo

Maquillaje alcohólico

El proyecto que nunca fue “un peligro para México”
Por Héctor Alejandro Quintanar

El proyecto que nunca fue “un peligro para México”

Periodismo al servicio de la infamia
Por Pedro Mellado Rodríguez

Periodismo al servicio de la infamia

Los gachupines y AMLO
Por Fabrizio Mejía Madrid

Los gachupines y AMLO

¿De dónde viene la infelicidad?
Por Juan Carlos Monedero

¿De dónde viene la infelicidad?

El alquimista que hundió la pobreza
Por Mario Campa

El alquimista que hundió la pobreza

¿Somos libres o existe el destino?
Por Óscar de la Borbolla

¿Somos libres o existe el destino?

El fin del “peligro para México”
Por Álvaro Delgado Gómez

El fin del “peligro para México”

+ Sección

Galileo

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

Felix Baumgartner fallece con 56 años tras un accidente de parapente en Italia.

Felix Baumgartner, el hombre que saltó desde la estratosfera, muere a los 56 años

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Esta es la segunda parte de una serie de textos sobre el auge de China como potencia mundial y la caída de lo que muchos han llamado el “imperio americano”.
1

Turistas canadienses castigan a EU. Los mexicanos, a pesar de las agresiones, van más

Los cambios en el Gabinete
2

Los cambios en el Gabinete

Julio César Chávez Jr. presenta amparo para ser liberado; EU difunde VIDEO de captura
3

Julio César Chávez Jr. presenta amparo para ser liberado; EU difunde VIDEO de captura

Ya es temporada de Chiles en nogada
4

¿Dónde comer Chiles en Nogada? Te compartimos tres propuestas deliciosas

5

Beca de transporte para universitarios en CdMx abre registro: ¿De cuánto es el apoyo?

La Secretaría de Bienestar reveló el calendario de registro para la Pensión de Adultos Mayores. El periodo de inscripción estará abierto del 18 al 30 de agosto.
6

Pensión de Adultos Mayores: ¿Cuándo te puedes ir a registrar y con qué documentos?

Arístides Guerrero, Ministro electo de la SCJN, sufre accidente automovilístico
7

Arístides Guerrero, Ministro electo, se accidenta; lo reportan estable tras operación

La SSC-CdMx logró asegurar más de 500 mil dosis de drogas durante dos cateos realizados en inmuebles de las alcaldías Tlalpan y Coyoacán.
8

La SSC-CdMx asegura más de 500 mil dosis de droga tras cateos en Tlalpan y Coyoacán

Julio César Chávez Jr. fue vinculado a proceso por los delitos de delincuencia organizada y tráfico de armas, pero podrá enfrentar el juicio en libertad.
9

Chávez Jr. es procesado por delincuencia organizada; enfrentará juicio en libertad

Habitantes linchan a un presunto ladrón en Cuautlancingo, Puebla
10

VIDEO FUERTE ¬ Habitantes linchan a un presunto ladrón en Cuautlancingo, Puebla

11

De los rezos a las puñaladas: Alessandra y Verástegui salpican odio en duelo a muerte

Desde que Vladimir Putin gobierna Rusia, el Kremlin se ha volcado en defender una ideología centrada en el pensamiento conservador y los "valores familiares tradicionales".
12

CLOSE UP ¬ Vladimir Putin, quien pasó de espía a Zar, "fascina" a Trump por su dureza

Con 27 años de edad, la actriz Sydney Sweeney se ha convertido en un icono de la derecha de Estados Unidos, la cual ha utilizado su apariencia de mujer caucásica, rubia y con ojos azules para posicionar un discurso supremacista, hecho que, incluso, ha defendido el Presidente Donald Trump.
13

¿Sydney Sweeney tiene "buenos genes"? La actriz se vuelve un ícono supremacista en EU

La Profeco llamó a revisión a más de 21 mil camionetas Nissan Magnite Advance 2025, con el fin de reparar posibles fallas en los faros y la tubería ABS.
14

Profeco llama a revisión más de 21 mil camionetas Nissan. ¿Por qué? Aquí los detalles

CATEM, el sindicato de Pedro Haces, acumula acusaciones de extorsión en 6 estados.
15

CATEM, el sindicato de Pedro Haces, acumula acusaciones de extorsión en 6 estados

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Ucrania recibe apoyo global en su Día de la Independencia.
1

Líderes mundiales felicitan a Ucrania por su independencia y envían mensajes de apoyo

El MIDE se renueva para ofrecer lo mejor a los asistentes
2

El MIDE se renueva para impulsar la educación económica y financiera

Esta es la segunda parte de una serie de textos sobre el auge de China como potencia mundial y la caída de lo que muchos han llamado el “imperio americano”.
3

Turistas canadienses castigan a EU. Los mexicanos, a pesar de las agresiones, van más

Julio César Chávez Jr. fue vinculado a proceso por los delitos de delincuencia organizada y tráfico de armas, pero podrá enfrentar el juicio en libertad.
4

Chávez Jr. es procesado por delincuencia organizada; enfrentará juicio en libertad

El Departamento de Defensa de EU creó una medalla para reconocer a militares estadounidenses que participen en misiones de la CBP en la frontera con México.
5

EU crea nueva medalla para soldados que apoyen en misiones en la frontera con México

La volcadura de un autobús de pasajeros dejó tres personas muertas y cerca de 30 heridas en el municipio de Huauchinango, en el estado de Puebla.
6

Un autobús vuelca en carretera de Huauchinango, Puebla; deja 3 muertos y 30 heridos

Arístides Guerrero, Ministro electo de la SCJN, sufre accidente automovilístico
7

Arístides Guerrero, Ministro electo, se accidenta; lo reportan estable tras operación

Desde que Vladimir Putin gobierna Rusia, el Kremlin se ha volcado en defender una ideología centrada en el pensamiento conservador y los "valores familiares tradicionales".
8

CLOSE UP ¬ Vladimir Putin, quien pasó de espía a Zar, "fascina" a Trump por su dureza

La Profeco llamó a revisión a más de 21 mil camionetas Nissan Magnite Advance 2025, con el fin de reparar posibles fallas en los faros y la tubería ABS.
9

Profeco llama a revisión más de 21 mil camionetas Nissan. ¿Por qué? Aquí los detalles

Aseguran mil 201 paquetes de cocaína que eran transportados en un tráiler en Sonora
10

Un tráiler que transportaba más de mil 200 paquetes de cocaína es asegurado en Sonora

La SSC-CdMx logró asegurar más de 500 mil dosis de drogas durante dos cateos realizados en inmuebles de las alcaldías Tlalpan y Coyoacán.
11

La SSC-CdMx asegura más de 500 mil dosis de droga tras cateos en Tlalpan y Coyoacán

Las traiciones que crearon violentos cárteles: Zetas, Beltrán y Caballeros Templarios
12

Las traiciones que crearon violentos cárteles: Zetas, Beltrán y Caballeros Templarios