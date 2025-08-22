VIDEO ¬ Polémica en Pluma Hidalgo, Oaxaca: Alcalde y Tesorero se acusan de desvíos

El Edil de Pluma Hidalgo separó del cargo a su Tesorero, luego de que éste lo acusara de agresiones y de firmas falsificadas para desviar dinero del Cabildo; el Alcalde también acusó al funcionario de "cobros indebidos" y préstamos no reconocidos.

Ciudad de México, 22 de agosto (SinEmbargo).– El Ayuntamiento de la localidad de Pluma Hidalgo, en Oaxaca, se encuentra sumergida en la polémica y las acusaciones, luego de que el Tesorero del Cabildo acusara al Alcalde de desvíos de dinero, provocando que el Edil lo despidiera, acusándolo también de "cobros indebidos".

La crisis estalló el jueves por la mañana, cuando el Tesorero Genaro Abundio Hernández Bohórquez se presentó en las oficinas del Alcalde, David Aguilar Velásquez, conocido como "El Gallo". De acuerdo con la denuncia, el funcionario fue agredido por el Edil cuando le reclamó por supuestas falsificaciones de firmas y sellos de la Tesorería para desviar fondos públicos.

En un video que comenzó a circular el jueves, y que grabó Hernández Bohórquez, el Tesorero le reclama: Ahí está todo, te robaste todo el pinche dinero". El Edil, también molesto, le contesta: Compruébalo.

"Aquí están las pruebas de la falsificación de sellos, y sabes que tengo varios en la casa, no solamente tengo uno, de varios. Saca otra vez tu pistola", insiste el Tesorero. Entonces, "El Gallo" se levanta y, con gestos, le dice que peleen: "Vamos a darnos".

#Oaxaca | Alcalde de Pluma Hidalgo golpea a su tesorero tras acusarlo de falsificar firma, documentos y sellos Pluma Hidalgo, Oaxaca. — Un episodio de violencia ocurrió dentro del propio ayuntamiento: el presidente municipal de Pluma Hidalgo, David Aguilar Velázquez, golpeó a su… pic.twitter.com/JfsTR7StB7 — RIOaxaca (@rioaxaca) August 21, 2025

Sin embargo, el Tesorero de Pluma Hidalgo retrocede y le insiste a uno de los ayudantes del Alcalde: "Es que me debe, cómo chingados, por eso yo lo estoy arreglando bien". "Ya llegó", contesta ante la pregunta de si quiere una "agresión fea".

En otro video, se puede ver como ambos funcionarios forcejean, mientras el Tesorero insiste: "Pégame, pendejo, falsificaste mi firma, falsificaste mi sello, todo falsificaron", le dice al Edil de Pluma Hidalgo. "Malagradecido, yo lo hice candidato", le reclama.

En un comunicado publicado por la noche del jueves, el propio Alcalde respondió: "El día de hoy, aproximadamente a las 10:45 horas, se presentó una situación irregular en las oficinas de la Presidencia Municipal. El tesorero municipal exigió pagos y cobros indebidos sin sustento legal ni autorización del Cabildo".

El Gobierno de Pluma Hidalgo afirmó que el 1 de agosto "se presentó un caso de hostigamiento ejercido por el tesorero en la Mesa de Seguridad regional, relacionado con cobros excesivos y préstamos no reconocidos por el Cabildo. Además, se tiene conocimiento de una solicitud indebida de un millón de pesos por parte de la hija del tesorero, Itzel Hernández Jiménez, como supuesto ‘estímulo’ por actividades ajenas a la administración".

Por ello, el Cabildo de Pluma Hidalgo "determinó separar al tesorero de su cargo y presentar una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado (FGEO) para garantizar la seguridad e integridad de los servidores públicos municipales".

Ahora, organizaciones civiles exigen al Gobierno del estado, encabezado por Salomón Jara, que intervenga en la localidad de Pluma Hidalgo, para aclarar las acusaciones tanto de uno como otro servidor público, y en caso de que las acusaciones sean ciertas, se proceda contra ellos.

Por su parte, ni Jara ni la FGEO han ofrecido una versión oficial sobre este caso, que se viralizó debido al video que comenzó a circular en las últimas horas con la denuncia del ahora extesorero.