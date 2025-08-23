Una niña de 10 años y una adulta son asesinadas en Xochimilco; la SSC-CdMx investiga

La SSC-CdMx inició una investigación para resolver el asesinato de una niña de 10 años y una adulta mayor, quienes fueron agredidas con arma de fuego en la Alcaldía Xochimilco.

Ciudad de México, 22 de agosto (SinEmbargo).- La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx) informó este viernes que inició una investigación a raíz del asesinato de una niña y de una adulta mayor que fueron víctimas de un ataque directo en calles de la Alcaldía Xochimilco.

En un comunicado, la dependencia detalló que dicho ataque ocurrió durante la madrugada de este 22 de agosto en el cruce de las calles 16 de Septiembre y Niños Héroes, en la colonia Santa María Tepepan de dicha demarcación.

Según el reporte oficial, operadores del Centro de comando y Control (C2) Oriente informaron a elementos de la Policía capitalina que había una persona herida en el punto antes mencionado, por lo que los uniformados se trasladaron al sitio. En el lugar se encontraba un hombre a bordo de un vehículo rojo, quien informó a los agentes que en la parte trasera de su auto se encontraban su tía y su sobrina con heridas por arma de fuego.

Tras confirmar que las dos víctimas presentaban heridas y manchas de sangre, los elementos de la SSC-CdMx solicitaron el apoyo de paramédicos, quienes arribaron al sitio y confirmaron que ambas víctimas se encontraban sin vida.

De acuerdo con el relato del hombre que estaba en el sitio, él salió con sus familiares para realizar compras en una tienda de autoservicio, pero al regresar a su domicilio dos sujetos a bordo de una motocicleta color gris se les acercaron, uno de ellos sacó un arma de fuego y realizó varios disparos directos contra las víctimas para después darse a la fuga.

Derivado de estos hechos, elementos de la Policía de la CdMX y personal del C2 Oriente realizan el análisis de las cámaras de vigilancia ubicadas en la zona para identificar a los probables responsables de este ataque.