Detenidos por el ICE sufren hacinamiento, falta de higiene y alimento, confirma SRE

Blanca Juárez

22/08/2025 - 7:46 pm

La SRE confirma que migrantes detenidos por el ICE sufren hacinamiento, falta de higiene y mala alimentación

En conferencia de prensa, la SRE confirmó que las y los migrantes detenidos por el ICE en Estados Unidos sufren condiciones de hacinamiento, mala alimentación y falta de higiene. Asimismo, reveló que, a la fecha, más de mil 600 mexicanos han sido arrestados en territorio estadounidense.

Ciudad de México, 22 de agosto (SinEmbargo).- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dio un informe sobre las políticas de protección a las personas migrantes. Sobre la situación que viven en Estados Unidos (EU), la dependencia confirmó las condiciones de hacinamiento y falta de acceso a alimentos, entre otras violaciones a los derechos humanos que sufren quienes han sido detenidos por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

En conferencia de prensa, el titular de la dependencia, Juan Ramón de la Fuente, dijo que el Gobierno de México rechaza las prácticas que criminalizan la migración y dio a conocer que, derivados de las redadas del ICE en esta segunda Administración del Presidente Donald Trump, han sido detenidas mil 641 personas mexicanas en diferentes ciudades de Estados Unidos.

Roberto Velasco Álvarez, jefe de la Unidad para América del Norte de Cancillería, informó que del 20 enero al 20 de agosto de 2025 la red consular en EU ha realizado seis mil 326 visitas a centros de detención. Los hallazgos reportados son: detención bajo malas condiciones climáticas, permanencia prolongada, hacinamiento, falta de higiene y de atención médica.

En el caso del centro de detención de los Everglades, en Miami (conocido como Aligator Alcatraz), dijo que se han entrevistado a 118 personas mexicanas, quienes reportan falta de acceso a servicios de higiene y de alimentación.

Por su parte, Fátima Ríos, directora general de Movilidad Humana y Desarrollo, dijo que se ha observado una disminución en flujo de personas mexicanas y extranjeras a la frontera entre México y EU. Desde el 1 de octubre de 2024 a agosto 2025, el número de encuentros con la autoridad migratoria pasó de tres mil 640 a 285; es decir, 91 por ciento menos, el más bajo en las últimas décadas.

Periodista egresada de la UNAM. Cubre temas políticos, laborales, sociales y culturales con perspectiva feminista.

