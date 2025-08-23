¿Sydney Sweeney tiene "buenos genes"? La actriz se vuelve un ícono supremacista en EU

23/08/2025 - 12:05 am

Con 27 años de edad, la actriz Sydney Sweeney se ha convertido en un icono de la derecha de Estados Unidos, la cual ha utilizado su apariencia de mujer caucásica, rubia y con ojos azules para posicionar un discurso supremacista, hecho que, incluso, ha defendido el Presidente Donald Trump.

Donald Trump, afirmó que el polémico comercial protagonizado por Sydney Sweeney, el cual fue calificado como "supremacista", es "el más caliente" que existe. El Presidente de Estados Unidos destacó que la actriz está registrada en el Partido Republicano y aseguró que la campaña publicitaria que encabezó para la marca American Eagle ha sido todo un éxito.

Ciudad de México, 23 de agosto (SinEmbargo).- Con 27 años de edad, la actriz Sydney Sweeney se ha convertido en un icono de la derecha de Estados Unidos, la cual ha utilizado su apariencia de mujer caucásica, rubia y con ojos azules para posicionar un discurso supremacista, hecho que, incluso, ha defendido el Presidente Donald Trump.

La trayectoria de Sweeney había crecido con el paso de los años, con trabajos como Euphoria, la primer temporada de The White Lotus, Either But You, Echo Valley, entre otras producciones, pero fue su colaboración con la marca de ropa American Eagle, la que la puso en el centro de la polémica con una controvertida campaña para promocionar una colección de pantalones.

“Sydney Sweeney has great jeans”, decía uno de los eslogan junto a la imagen de Sweeney, quien aparY secía vestida con un conjunto de mezclilla ceñido al cuerpo. Y aunque a simple vista la frase, que en español se traduce como “Sydney Sweeney tiene buenos jeans”, parece sólo exaltar la calidad de los pantalones, en el idioma original se ha encontrado un doble sentido, uno que evoca al supremacismo blanco.

La pronunciación de la palabra “jeans”, que se refiere a los pantalones de mezclilla, es similar a la de la palabra “genes”. Es decir, la campaña fue criticada por dar pie a la interpretación de que “Sydney Sweeney tiene buenos genes”, en alusión a los rasgos físicos de la actriz y supermodelo.

Y aunque Craig Brommers, responsable de la campaña de Sweeney, ya que desde 2020, dirige el área de marketing de American Eagle, negó los señalamientos que su estrategia publicitaria recibió, usuarios de redes sociales insistieron en la intención excluyente que presuntamente se escondía en el mensaje, por lo que incluso el mandatario estadounidense salió a defender a la actriz.

Tras las críticas de los internautas, el Presidente Trump defendió a Sweeney, de quien dijo está registrada en el Partido Republicano. "Ahora me encanta su anuncio", dijo. Y añadió: "Te sorprendería saber cuánta gente es republicana".

Además, a través de una publicación en su cuenta de Truth Social, aseguró que la campaña publicitaria que encabezó para la marca American Eagle ha sido todo un éxito.

"Sydney Sweeney, una republicana registrada, tiene el anuncio 'MÁS CALIENTE' que existe. Es para American Eagle y los jeans están 'volando de los estantes'. ¡Ve por ellos, Sydney!", escribió Trump.

A principios de 2022 Sydney Sweeney recibió críticas tras publicar fotos de la fiesta de cumpleaños de su madre, en las que aparecían familiares luciendo gorras y camisetas de Trump con el lema "Make America Great Again". En aquel momento, pidió a la gente que "dejara de hacer suposiciones" sobre la situación. Luego en una entrevista con la revista British GQ, dijo que no le veía sentido a intentar controlar la narrativa.

Los registros públicos de votación en Florida confirman que Sweeney se registró como republicana el 14 de junio de 2024, señala The New York Times pero la actriz no ha hecho comentarios públicos sobre temas políticos ni ha respaldado públicamente a Trump.

The New York Times destacó el 8 de agosto cómo el debate sobre el anuncio no se intensificó en línea ni en los medios tradicionales hasta días después de que influencers, presentadores y políticos de derecha comenzaran a criticar lo que describieron como una ola de indignación progresista.

De hecho, para cuando los usuarios de derecha se indignaron, solo unas pocas miles de publicaciones en X mencionaban a la Sra. Sweeney, según datos de Tweet Binder , una empresa de análisis de redes sociales. Menos del 10 por ciento de estas expresaron críticas claras a la actriz o al anuncio, según el análisis de The Times, que utilizó inteligencia artificial para marcar las publicaciones para su revisión. En general, hubo tres veces más publicaciones de apoyo a la campaña y a la Sra. Sweeney en X que publicaciones críticas en los días posteriores al inicio de la campaña, según mostró el análisis de The Times.

“La derecha política se ha vuelto particularmente hábil en esta táctica, consciente de cómo explotar temas culturales polémicos puede avivar la ira popular no solo contra las ideas progresistas, sino también contra el propio Partido Demócrata. En el caso de los anuncios de American Eagle, el discurso unilateral también parece haber provocado un debate real: las críticas de la izquierda a la campaña aumentaron considerablemente después de que el tema cobrara fuerza en la derecha”, señala el Times.

Donald Trump afirmó que el polémico comercial de Sydney Sweeney es "el más caliente" que existe y arremetió contra Taylor Swift por su postura progresista.
Donald Trump afirmó que el comercial de Sydney Sweeney para American Eagle es "el más caliente" que existe. Foto: Instagram @
sydney_sweeney

Esta estrategia se volvió evidente el 27 de julio cuando importantes cuentas de derecha como Libs of TikTok empezaron a republicar críticas a la campaña de American Eagle, burlándose de las personas que veían en ella una postura supremacista. "Sigan así, demócratas", publicó al día siguiente la cuenta, dirigida por Chaya Raichik y con 4,3 millones de seguidores en X. "Esto les va a venir genial".

Raichik y otra cuenta de derecha compartieron un video de un usuario de Tik Tok de izquierdaa con 70 mil seguidores en la plataforma. Sus reenvíos fueron vistos más de 4.4 millones de veces en X, eclipsando con creces el alcance de la publicación original, indica el Times. Y añade que luego llegaron los podcast que defendían la campaña de American Eagle y atacaban las posturas de izquierda. “Presentadores de podcasts populares, como Charlie Kirk, Clay Travis y Michael Knowles, se sumaron al tema, dedicando cada vez más tiempo a lo que describieron como evidencia de una cultura demócrata " destrozada”.

Comunicóloga por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM). Busca ejercer un periodismo libre, crítico y con responsabilidad social. Actualmente es parte de la Unidad de Investigación y Multimedia de SinEmbargo.

