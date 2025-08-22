RESEÑA ¬ Vikingos, trolls y viajes en el tiempo: Una aventura de Murray y Bun

Redacción/SinEmbargo

22/08/2025 - 10:00 am

Murray es un gato que vive en la casa del hechicero Fumblethumb. El hechicero es muy torpe y, entre sus torpezas, sin querer ha embrujado la puerta gatera de la cocina por la que Murray sale al jardín, y también un bollo al que ha convertido en un conejo. 

Ciudad de México, 22 de agosto (SinEmbargo).– Murray, un gato que adora dormir, y Bun, su amigo, un bollo en conejo, emprenden una aventura cuando por un descuido del hechicero Fumblethumb viajan a una aldea de vikingos y el jefe Harald le encarga la misión de rescatar al vikingo Erik de las garras de los trolls.

De esta manera, Murray y Bun parten al rescate de Erik en un barco largo vikingo, pero… los trolls no son tan malvados como todos imaginaban. Por el contrario, lo invitan a un pícnic de sándwiches de aranques al tiempo que les comparten su temor por una amenaza, lo cual implicará una nueva aventura. 

La historia corresponde a ¡Murray y Bun!, Murray el vikingo, una divertida novela gráfica de Adam Stower, uno de los ilustradores más vendidos del Reino Unido, la cual es editada en México por Capicua, un sello de VR Editoras.

