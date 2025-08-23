Autoridades de Nuevo León abaten a 12 presuntos criminales tras un enfrentamiento

La Fuerza Civil abatió este viernes a 12 hombres armados en Doctor Coss, Nuevo León, durante un patrullaje del Operativo Muralla.

Ciudad de México, 22 de agosto (SinEmbargo).- Elementos de la Fuerza Civil abatieron este viernes a 12 civiles armados (presuntos criminales) durante un enfrentamiento registrado en el municipio de Doctor Coss, Nuevo León, mientras los agentes de seguridad realizaban labores de patrullaje y vigilancia como parte del Operativo Muralla.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos se registraron alrededor de las 14:00 horas, cuando un grupo de sujetos armados atacó a los oficiales, provocando un tiroteo en la zona. Sin embargo, los policías repelieron la agresión hasta recuperar el control de la zona, quienes resultón ilesos del incidente.

En el lugar fueron aseguradas ocho armas largas, varios cargadores, cartuchos y equipo táctico, los cuales quedaron bajo resguardo de las autoridades correspondientes. Además, la Secretaría de Seguridad Pública estatal confirmó que las 12 personas abatidas eran hombres.

“El personal se encuentra sin novedad y con el control del lugar. Se procede a solicitar la intervención de la escena por parte de servicios periciales”, especificó la dependencia en un comunicado.

El municipio de Doctor Coss, ubicado en la zona limítrofe con Tamaulipas, ha sido escenario de diversos hechos violentos vinculados con la delincuencia organizada. Ante esta situación, las autoridades estatales mantienen operativos de vigilancia para proteger a la población y reforzar la seguridad en la región.

¿Qué es el Operativo Muralla?

La iniciativa forma parte de la estrategia de seguridad implementada por elementos de la Fuerza Civil en las zonas rurales de Nuevo León, a fin de reforzar la vigilancia y blindar los accesos al estado frente a la presencia del crimen organizado.

Al menos 11 abatidos ha dejado intenso enfrentamiento de Fuerza Civil, con apoyo de otras autoridades, al repeler convoy de sicarios de cártel narcoterrorista en Doctor Coss, municipio del noreste de Nuevo León que limita con la frontera de Tamaulipas y epicentro de narcoguerra. pic.twitter.com/z29FI0JZ5H — Jesús Rubén Peña (@revistacodigo21) August 22, 2025

Según datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la Fuerza Civil fue reconocida como la policía estatal mejor evaluada del país, al alcanzar la más alta calificación en confianza ciudadana y en percepción de desempeño desde su creación en 2012.

En ese contexto, el Gobernador de Nuevo León, Samuel García, anunció a inicios de agosto la licitación de nuevas patrullas tipo Black Mamba y la adquisición de un helicóptero Black Hawk, como parte del fortalecimiento de la corporación y de su capacidad de reacción en operativos de seguridad.

No obstante, en 2024 la entidad registró un reto significativo: Nuevo León encabezó a nivel nacional la deserción en programas de formación inicial para policía preventivo estatal, con un total de 256 bajas, lo que refleja la complejidad de mantener la integración de nuevos elementos pese a los avances en infraestructura y reconocimiento ciudadano.