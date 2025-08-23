Caso Fernandito: Cesan a 2 funcionarios del MP por omisiones en homicidio del menor

Por negar atención a la madre de "Fernandito", la Fiscalía del Edomex cesó a dos funcionarios del Ministerio Público, pues su negligencia evitó que se actuara oportunamente para dar con el paradero del menor asesinado en el municipio de La Paz.

Ciudad de México, 22 de agosto (SinEmbargo).- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) cesó a dos funcionarios del Ministerio Público (MP) por negación de servicio a la madre de "Fernandito", el niño de cinco años que fue secuestrado y asesinado en La Paz, Estado de México, por una deuda de mil pesos.

"De las conductas señaladas se advierte dilación institucional por parte de esta Fiscalía, así como una absoluta ausencia de empatía, trato solidario y nula vocación del servicio que se le debe brindar a quienes acuden a denunciar cualquier conducta delictiva", planteó la Fiscalía en un comunicado.

La autoridad detalló que el domingo 3 de agosto la madre, Marcelina, acudió al Centro de Justicia del Municipio para denunciar que "dejó a su hijo al cuidado de una amiga y ésta no quería devolvérselo", pero un agente del MP se negó a atenderla y, a través de un practicante profesional, la remitió a otra área, por lo que fue cesado de sus funciones y enfrentará responsabilidades administrativas y penales.

“[La denuncia de la madre] la hizo del conocimiento a un prestador de prácticas profesionales que se encontraba en esas instalaciones, a su vez éste se lo informó al agente del Ministerio Público responsable en ese momento quien le refirió al prestador ‘hay que esperar a la licenciada Brenda, porque yo ya me voy’, y también le señaló que si la ofendida no tenía deseo de esperar, podía acudir a la agencia del Ministerio Público de Género”, informó la Fiscalía mexiquense.

#FiscalíaInforma. En relación a las investigaciones derivadas de la lamentable privación de la vida del niño F.D.G.S., localizado al interior de un domicilio en el municipio de #LaPaz el pasado 4 de agosto, la #FiscalíaEdoméx reitera que, como lo hizo del conocimiento público el… pic.twitter.com/O60zIjMBhv — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) August 22, 2025

Otra agente del Ministerio Público del área de Género también fue removida y puesta a disposición de las autoridades para determinar si tuvo alguna conducta que afectara el derecho de la víctima a recibir el servicio ministerial.

Al siguiente día, el lunes 4 de agosto, Marcelina acudió a formular la denuncia al Centro de Justicia para la Mujer, donde se inició la investigación que derivó en el hallazgo del cuerpo sin vida del menor “en estado de descomposición”.

Diversas medidas periciales practicadas al cuerpo del niño establecieron que presentó fracturas en clavícula y costilla, así como lesiones contusas. La causa de muerte fue traumatismo craneoencefálico con un intervalo de muerte de tres a cinco días previos al hallazgo, es decir, entre el 30 de julio y el 2 de agosto. La madre de la víctima refirió que la privación ilegal de la libertad de su hijo sucedió el lunes 28 de julio.

En tanto, informó la Fiscalía del Edomex, los tres presuntos responsables detenidos Carlos “N”, Lilia “N” y Ana Lilia “N” se encuentran bajo proceso con medida cautelar de prisión preventiva por delitos vinculados a la desaparición y secuestro que causa la muerte, por los cuales podrían obtener sentencias de condena de hasta 160 años de prisión.