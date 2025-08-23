Juez vincula a proceso a 6 de los detenidos por asesinato de colaboradores de Brugada

Un Juez vinculó a proceso y dictó la medida de prisión preventiva contra seis de las personas detenidas por su probable participación en el asesinato de dos funcionarios de la CdMx.

Ciudad de México, 22 de agosto (SinEmbargo).- Seis de las 13 personas detenidas por estar presuntamente relacionadas con el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CdMx), Clara Brugada Molina, fueron vinculadas a proceso por diversos delitos.

Durante una audiencia, un Juez de Control dictó la vinculación a proceso de David 'N', Joshua 'N', Abraham 'N' y Sandra 'N' por el delito de narcomenudeo, además les dictó la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de dos meses para que se lleve a cabo la investigación complementaria.

Además, fueron vinculados a proceso Francisco 'N' y Norma 'N' por los delitos de narcotráfico y posesión de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Dicho caso será turnado a la autoridad judicial federal, que será la encargada de fijar el plazo para el cierre de las investigaciones.

#ComunicadoFGJCDMX | En conferencia de prensa, la fiscal general @BerthaAlcalde, junto con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, @OHarfuch, y el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, @PabloVazC, informaron sobre los avances… pic.twitter.com/vMS8T0OuyX — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) August 21, 2025

Cabe mencionar que las y los vinculados no fueron acusados por ilícitos derivados del atentado para cometer el homicidio de ambos funcionarios, ocurrido el 20 de mayo del 2025 sobre Calzada de Tlalpan.

El pasado miércoles, la Fiscalía General de Justicia de la CdMx informó que derivado de las indagatorias por dicho delito, autoridades implementaron operativos simultáneos en la capital y en el Estado de México, que permitieron la detención de 13 personas presuntamente implicadas en este caso.

Además de la vinculación a proceso de las seis personas, el Juez imputó a Arturo 'N' por delitos contra la salud, posesión con fines de comercio, uso indebido de tarjetas de circulación y narcotráfico, pero gracias a que su defensa solicitó ampliar el término constitucional se definirá si es vinculado a proceso en audiencia que se celebrará el próximo miércoles 27 de agosto.