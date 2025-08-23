La angustia cuando los WhatsApp hablan

Mi trabajo como abogado de la bancada de Morena de Chihuahua, me lleva a conocer y en ocasiones vivir la angustia de los que no tienen suficientes recursos, en esta Ciudad Juárez enorme con más de un millón y medio de habitantes.

Con un caso me estremecieron, al sentirme impotente para tener resultados positivos.

Y se desarrollaron por WhatsApp. Que sean los mensajes los que hablen.

Empieza a las 15:16 horas

Me comunico con un funcionario del área correspondiente

Vuelvo al correo con Z. D.

(Una hora y 12 minutos después)

WhatsApp de la señora A. Almeras

[22/8, 15:16] Señora A. Almeras: Lic: le urge a la Sra. Z de Villas que usted le hable, su suegro se cayó en el baño y está inconsciente y requiere una ambulancia y no puede conseguirla.[22/8, 15:16] Gustavo de la Rosa: Me comunico con ella. [22/8, 15:20] Gustavo de la Rosa: Señora Z, a sus órdenes. [22/8, 15:25] Sra. Z. D.: Buenas tardes, mi suegro se cayó en el baño y está inconsciente. [22/8, 15:28] Gustavo de la Rosa: Deme sus datos, por favor. [22/8, 15:37] Z. D.: Buenas tardes, el señor se llama Tomás C., su domicilio es Patriotismo xxxx, soy Z. D. [22/8, 15:37] Z.D.: Listo, Licenciado[22/8, 15:41] Gustavo De la Rosa: (Señor Funcionario) tenemos un problema relacionado con las ambulancias; un señor se cayó en el baño y se pegó en la cabeza; está inconsciente, ya tiene más de media hora; se avisó a la solicitud de ambulancias y no llega. Le envío de inmediato los datos; si nos puede ayudar pues el susto de la familia es enorme. Es allá en el suroriente, como siempre. [22/8, 15:42] (Funcionario): ¿Qué colonia? [22/8, 15:43] (reenvío correo de Z. D.): Buenas tardes, el señor se llama Tomás C., su domicilio es Patriotismo xxxx, soy Z. D.[22/8, 15:54] Z. D: No contestan los paramédicos. [22/8, 15:54] Z. D.: Me dijo la señorita que vuelva a hablar ahorita. [22/8, 16:15] Z. D.: Me dijeron que me hablarían en 15 min, a ver si ya se había desocupado una ambulancia y aún no recobra la conciencia.[22/8, 17:27] Z. D.: La ambulancia apenas va a venir, Lic. [22/8, 17:28] Z. D.: Pero dicen que no nos aseguran que lo acepten en el hospital, que porque puro código rojo. [22/8, 17:28] Gustavo de la Rosa: (al Funcionario) Señor, lo molesto porque no ha llegado la ambulancia y el herido sigue inconsciente. Ya andamos en dos horas. [22/8 17:28] Funcionario (por voz): Aquí lo checo de volada. Lo checo de volada y si no una unidad.[22/8, 17:28] A. Almeras: Lic, ya consiguió ambulancia, les van a mandar una del Pronaf, el problema es que antes de venir por el accidentado, quiere saber si lo van a recibir en el Hospital General. [22/8, 17:29] A. Almeras: Que les dijo el de la ambulancia, que desde hace un mes no reciben. [22/8, 17:40] A. Almeras: Ya llegó una patrulla, Lic, ahí le aviso qué se va a hacer. [22/8, 17:48] A. Almeras: Gracias, Lic. Ya no le encontraron signos vitales. [22/8, 17:48] A. Almeras: Le agradecemos todo su apoyo.

Y así se cerró la tarde en el WhatsApp.

Así se vive en las grandes ciudades donde no se ha consolidado un sistema de salud eficiente.