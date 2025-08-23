"Que la mesa vuelva a unirnos", inspira a las familias a recuperar la convivencia

Es importante crear más momentos de conexión emocional y fortalecer los lazos familiares en torno a la mesa, ya que este es un espacio significativo.

Ciudad de México, 23 de agosto (SinEmbargo).- La hora de comer es un momento especial para las familias, uno en el que se pueden compartir historias, impresiones del día, el momento para platicar o al menos así lo era; la tecnología que forma parte del día a día con los smartphones y otros dispositivos con pantallas han transformado ese espacio en uno en el que cada uno de los integrantes está al pendiente de su celular.

"Que la mesa vuelva a unirnos" nace frente a la realidad antes mencionada, e invita a reflexionar sobre la convivencia familiar, especialmente en la mesa durante la hora de la comida o la cena. Esta iniciativa que surge en el marco del 95 aniversario de Nestlé en México, reinterpreta el estilo de algunos de los anuncios más icónicos de estos años de marcas como Nescafé, Nesquik, Dog Chow, La Lechera, y Carnation, para traerlos al presente, integrando los dispositivos en las escenas clásicas, y con ello generar una reflexión sobre cómo han cambiado estos momentos clave en familia.

Como parte de la iniciativa se presentó el estudio “Convivencia familiar en las mesas mexicanas”. (LLYC/OFFERWISE, 2025), que reveló que el 92 por ciento de las familias mexicanas que respondieron la encuesta usan dispositivos cuando comen; el 75 por ciento de las familias encuestadas, consideran que hablar de sucesos que les pasó durante el día, refuerza su convivencia en la mesa.

Otros datos que destacaron en el estudio son:

Sólo el 8 por ciento de las ocasiones en que se utiliza una pantalla en la mesa es para compartir experiencias del día a día.

Cerca de 6 de cada 10 diferencias que se tienen en la mesa, es debido al uso de pantallas o dispositivos.

60 por ciento de los encuestados creen que pondrían más atención a su familia en la mesa durante la hora de los alimentos, si no hubiera dispositivos.

6 de cada 10 mexicanos encuestados declaran que estarían dispuestos a dejar de usar pantallas en la mesa para priorizar a su familia.

"Creo que de verdad hay que sacar mucho de esta experiencia, de este estudio, para ver cómo podemos siempre trabajar mejor el lado de la construcción como familia. Somos un país donde la familia tiene mucho peso, es muy relevante, la familia mexicana es parte de nuestra cultura; yo como un mexicano adoptado que soy, que me siento privilegiado por eso digo que es el país en el que yo he vivido y he conocido que más se celebra todos los eventos,[...] siempre la celebración en México se da alrededor de la mesa. La mesa es la parte fundamental de cualquier celebración de la familia mexicana", señaló expresó Fausto Costa, Presidente Ejecutivo de Nestlé México.