"Que la mesa vuelva a unirnos", inspira a las familias a recuperar la convivencia

Redacción/SinEmbargo

23/08/2025 - 6:30 am

“Que la mesa vuelva a unirnos”

Artículos relacionados

Es importante crear más momentos de conexión emocional y fortalecer los lazos familiares en torno a la mesa, ya que este es un espacio significativo.

Ciudad de México, 23 de agosto (SinEmbargo).- La hora de comer es un momento especial para las familias, uno en el que se pueden compartir historias, impresiones del día, el momento para platicar o al menos así lo era; la tecnología que forma parte del día a día con los smartphones y otros dispositivos con pantallas han transformado ese espacio en uno en el que cada uno de los integrantes está al pendiente de su celular.

"Que la mesa vuelva a unirnos" nace frente a la realidad antes mencionada, e invita a reflexionar sobre la convivencia familiar, especialmente en la mesa durante la hora de la comida o la cena. Esta iniciativa que surge en el marco del 95 aniversario de Nestlé en México, reinterpreta el estilo de algunos de los anuncios más icónicos de estos años de marcas como Nescafé, Nesquik, Dog Chow, La Lechera, y Carnation, para traerlos al presente, integrando los dispositivos en las escenas clásicas, y con ello generar una reflexión sobre cómo han cambiado estos momentos clave en familia.

Como parte de la iniciativa se presentó el estudio “Convivencia familiar en las mesas mexicanas”. (LLYC/OFFERWISE, 2025), que reveló que el 92 por ciento de las familias mexicanas que respondieron la encuesta usan dispositivos cuando comen; el 75 por ciento de las familias encuestadas, consideran que hablar de sucesos que les pasó durante el día, refuerza su convivencia en la mesa.

Otros datos que destacaron en el estudio son:

  • Sólo el 8 por ciento de las ocasiones en que se utiliza una pantalla en la mesa es para compartir experiencias del día a día.
  • Cerca de 6 de cada 10 diferencias que se tienen en la mesa, es debido al uso de pantallas o dispositivos.
  • 60 por ciento de los encuestados creen que pondrían más atención a su familia en la mesa durante la hora de los alimentos, si no hubiera dispositivos.
  • 6 de cada 10 mexicanos encuestados declaran que estarían dispuestos a dejar de usar pantallas en la mesa para priorizar a su familia.

"Creo que de verdad hay que sacar mucho de esta experiencia, de este estudio, para ver cómo podemos siempre trabajar mejor el lado de la construcción como familia. Somos un país donde la familia tiene mucho peso, es muy relevante, la familia mexicana es parte de nuestra cultura; yo como un mexicano adoptado que soy, que me siento privilegiado por eso digo que es el país en el que yo he vivido y he conocido que más se celebra todos los eventos,[...] siempre la celebración en México se da alrededor de la mesa. La mesa es la parte fundamental de cualquier celebración de la familia mexicana", señaló expresó Fausto Costa, Presidente Ejecutivo de Nestlé México.

 

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Alejandro De la Garza

Posverdad a la mexicana: la verdad relativa, negociable, emocional

"La posverdad es impulsada por la polarización política, la fragmentación informativa y la crisis de confianza en...
Por Alejandro De la Garza
Ernesto Hernández Norzagaray

El mensajero de la SEP

"Villanueva Lomelí, no olvidemos, es miembro de una de las familias políticas universitarias más patrimonialistas como es...
Por Ernesto Hernández Norzagaray
Francisco Ortiz Pinchetti

La Moraleja de Beatriz

"Una comedia de enredos donde los medios conjugan el futuro y la protagonista responde con un contundente...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

La expiación de Pío

"Lo más curioso es el argumento utilizado por Humphrey para exonerar a Pío Lorenzo López Obrador cinco...
Por Diego Petersen Farah
+ Sección

Opinión en Video

Maquillaje alcohólico
Por Alejandro Calvillo

Maquillaje alcohólico

El proyecto que nunca fue “un peligro para México”
Por Héctor Alejandro Quintanar

El proyecto que nunca fue “un peligro para México”

Periodismo al servicio de la infamia
Por Pedro Mellado Rodríguez

Periodismo al servicio de la infamia

Los gachupines y AMLO
Por Fabrizio Mejía Madrid

Los gachupines y AMLO

¿De dónde viene la infelicidad?
Por Juan Carlos Monedero

¿De dónde viene la infelicidad?

El alquimista que hundió la pobreza
Por Mario Campa

El alquimista que hundió la pobreza

¿Somos libres o existe el destino?
Por Óscar de la Borbolla

¿Somos libres o existe el destino?

El fin del “peligro para México”
Por Álvaro Delgado Gómez

El fin del “peligro para México”

El panista que sobornaba con bolsos Louis Vuitton y relojes suizos de lujo
Por Ana Lilia Pérez

El panista que sobornaba con bolsos Louis Vuitton y relojes suizos de lujo

El macuspano
Por Alejandro Páez Varela

El macuspano

+ Sección

Galileo

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

Felix Baumgartner fallece con 56 años tras un accidente de parapente en Italia.

Felix Baumgartner, el hombre que saltó desde la estratosfera, muere a los 56 años

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Con 27 años de edad, la actriz Sydney Sweeney se ha convertido en un icono de la derecha de Estados Unidos, la cual ha utilizado su apariencia de mujer caucásica, rubia y con ojos azules para posicionar un discurso supremacista, hecho que, incluso, ha defendido el Presidente Donald Trump.
1

¿Sydney Sweeney tiene "buenos genes"? La actriz se vuelve un ícono supremacista en EU

La Policía Cibernética de la CdMx detectó una nueva estafa con la que estafadores usan la inteligencia artificial para engañar a víctimas de robo de vehículos.
2

La Policía Cibernética alerta por nuevo fraude con IA; así puedes evitar ser víctima

Cesan a dos funcionarios del Ministerio Público por caso Fernandito.
3

Caso Fernandito: Cesan a 2 funcionarios del MP por omisiones en homicidio del menor

4

Beca de transporte para universitarios en CdMx abre registro: ¿De cuánto es el apoyo?

Norma Piña publicó su último informe de labores al frente de la presidencia de la SCJN.
5

Norma Piña, Presidenta de la Corte de los escándalos, se despide elogiando a Zedillo

Niegan libertad condicional a Lyle Menéndez
6

Lyle Menéndez se queda preso; niegan libertad a acusado de matar a sus padres en 1989

7

Familiares exigen justicia para Alma, joven hallada emparedada en obra de la CdMx

Morena y Pedro Haces: ¿apertura o incongruencia? por Héctor Alejandro Quintanar.
8

El último escándalo de Pedro Haces/CATEM los vincula a extorsión y crimen organizado

9

Autoridades de Nuevo León abaten a 12 presuntos criminales tras un enfrentamiento

10

La Moraleja de Beatriz

11

De los rezos a las puñaladas: Alessandra y Verástegui salpican odio en duelo a muerte

12

#GenteAsí ¬ El día que Piña le dijo a Peña "usted decida" (y sí decidió)

13

Tres lugares en la CdMx para celebrar el Día Mundial de la papa frita

14

Policía que mató a joven en la Venustiano Carranza es trasladado a Reclusorio Oriente

VIDEO ¬ “Lady Cineteca”: mujer desata pelea por hablar en película
15

VIDEO ¬ Mujer desata riña durante una función de cine; le apodan "Lady Cineteca"

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Con 27 años de edad, la actriz Sydney Sweeney se ha convertido en un icono de la derecha de Estados Unidos, la cual ha utilizado su apariencia de mujer caucásica, rubia y con ojos azules para posicionar un discurso supremacista, hecho que, incluso, ha defendido el Presidente Donald Trump.
1

¿Sydney Sweeney tiene "buenos genes"? La actriz se vuelve un ícono supremacista en EU

Detienen al "Mono Luis", hermano de "Iván Mordisco", líder de disidencia de las FARC
2

Petro anuncia captura del hermano de "Iván Mordisco", líder de disidencia de las FARC

Seis personas detenidas por estar relacionadas con el asesinato de 2 colaboradores de la Jefa de Gobierno de la CdMx fueron vinculadas a proceso.
3

Juez vincula a proceso a 6 de los detenidos por asesinato de colaboradores de Brugada

4

Autoridades de Nuevo León abaten a 12 presuntos criminales tras un enfrentamiento

Niegan libertad condicional a Lyle Menéndez
5

Lyle Menéndez se queda preso; niegan libertad a acusado de matar a sus padres en 1989

El Presidente Trump y el titular de FIFA confirmaron que el sorteo para la fase de grupos del Mundial 2026 tendrá lugar el 5 de diciembre en el Centro Kennedy.
6

Trump anuncia fecha para sorteo del Mundial 2026; advierte sobre obtención de visas

Cesan a dos funcionarios del Ministerio Público por caso Fernandito.
7

Caso Fernandito: Cesan a 2 funcionarios del MP por omisiones en homicidio del menor

La Policía Cibernética de la CdMx detectó una nueva estafa con la que estafadores usan la inteligencia artificial para engañar a víctimas de robo de vehículos.
8

La Policía Cibernética alerta por nuevo fraude con IA; así puedes evitar ser víctima

9

ENTREVISTA ¬ Batman Azteca y el orgullo de ser indígena y afrodescendiente en México

La SRE confirma que migrantes detenidos por el ICE sufren hacinamiento, falta de higiene y mala alimentación
10

Detenidos por el ICE sufren hacinamiento, falta de higiene y alimento, confirma SRE

Norma Piña publicó su último informe de labores al frente de la presidencia de la SCJN.
11

Norma Piña, Presidenta de la Corte de los escándalos, se despide elogiando a Zedillo

La SSC-CdMx inició una investigación a raíz del asesinato de una niña y de una adulta mayor en un ataque directo cometido en la Alcaldía Xochimilco.
12

Una niña de 10 años y una adulta son asesinadas en Xochimilco; la SSC-CdMx investiga