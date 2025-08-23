La boutique Disney Store llega a México con una encantadora experiencia

Esta es la primera boutique oficial Disney Store en México, a esta apertura le seguirá la inauguración de Disney Store Metepec el próximo 5 de septiembre.

Ciudad de México, 23 de agosto (SinEmbargo).- La primera boutique Disney Store de América Latina abrió sus puertas en el Centro Comercial Perisur, al sur de la Ciudad de México, como resultado de una colaboración entre Disney y Liverpool, para ofrecer una encantadora experiencia de compra con productos Disney exclusivos en el país.

Inspirada en los momentos más icónicos de las historias de Disney, Pixar, Marvel y Star Wars, esta tienda está diseñada como un espacio inmersivo para público de todas las edades en donde figuras de personajes favoritos como Mickey Mouse, Elsa o Spider-Man inspiran a los visitantes a tomarse fotos y crear recuerdos memorables.

"La apertura en México de la primera Disney Store refleja nuestro compromiso con el mercado de América Latina. Nos entusiasma acercar aún más la magia de nuestras historias y personajes a las familias mexicanas, con una experiencia única y productos exclusivos", dijo Luis Lomelí, VP & GM, DCP, The Walt Disney Company México.

Por su parte, Jorge Sota, Director Comercial de Boutiques, Liverpool, expresó: "En Liverpool buscamos constantemente innovar para brindar nuevos proyectos y experiencias a nuestros clientes. La alianza con Disney nos permite ofrecer una experiencia diferente y exclusiva que combina la magia de Disney con nuestro compromiso de acercar marcas de clase mundial al mercado mexicano".

¿Qué se puede encontrar en esta boutique Disney? Juguetes, peluches, disfraces, tazas, artículos de temporada, ropa, accesorios, entre otros artículos únicos, así como productos exclusivos de los parques Disney. La boutique Disney Store tiene un horario de lunes a domingo, de 11:00 a 21:00 horas.

En la inauguración estuvieron presentes Mickey Mouse, ejecutivos de Disney y Liverpool, además de fans de Disney que llegaron con varias horas de anticipación y esperaron ansioso a que las puertas se abrieran.