Un polvorín explota en Santo Tomás Hueyotlipan, Puebla; hay 4 muertos y 4 heridos

Ciudad de México, 23 de agosto (SinEmbargo).- La explosión de un polvorín en la junta auxiliar de San Miguel Zacaloa, municipio de Santo Tomás Hueyotlipan, Puebla, se registró el viernes por la tarde. El estruendo fue de tal magnitud que se escuchó en municipios aledaños. Protección Civil Estatal reportó cuatro muertos y cuatro heridos.

"Tras la atención del Gobierno de Puebla, a través de esta Coordinación General de Protección Civil, en conjunto con la Secretaría de Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla y autoridades de distintos municipios, en Santo Tomás Hueyotlipan, se reporta el fallecimiento de cuatro personas por la explosión de un polvorín", explicó la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres del Estado de Puebla.

Además, la dependencia estatal reportó: "Dos personas fueron trasladadas a hospitales y otras dos recibieron valoración médica en el lugar".

La explosión generó una densa columna de humo fue visible a varios kilómetros de distancia y la onda expansiva rompió vidrios de viviendas vecinas.

🚨 ACTUALIZACIÓN | Tras la atención del @Gob_Puebla, a través de esta Coordinación General de Protección Civil, en conjunto con @Defensamx1, @SSPGobPue y autoridades de distintos municipios, en Santo Tomás Hueyotlipan, se reporta el fallecimiento de 4 personas por la explosión de… pic.twitter.com/egILmSPqRf — PC Estatal Puebla (@PCGobPue) August 23, 2025

Hasta el momento se desconoce la identidad de las víctimas. La explosión ocurrió alrededor de las 17:30 horas en el interior de un taller de pirotecnia ubicado en la calle Villa del Tren esquina con 8 Norte. Tras escuchar el fuerte estruendo, los vecinos vieron una enorme columna en forma de hongo, la cual que era visible desde varios puntos.

Aunque en un inició se informó que la explosión se había presentado en la comunidad de San Nicolás Zoyapetlayoca, en Tepeaca, minutos más tarde se descartó.

En la comunidad de San Miguel Zacaola se dedican a la elaboración de pirotecnia. Personal de Protección Civil Estatal y cuerpos de emergencia se presentaron en la zona.

🚨 Reportan explosión de polvorín en la localidad de San Miguel Zacaola del municipio de Santo Tomás Hueyotlipan. 💥 Habitantes indican que el estruendo se escuchó a varios kilómetros. Hasta el momento, se desconoce si hay personas lesionadas.#ÚltimaHora #Puebla #Explosión… pic.twitter.com/3IsW7XJyRT — TraficoPuebla (@Trafico_Puebla) August 23, 2025

Hace dos meses en una misma comunidad explotó un taller de pirotecnia, al parecer clandestino.

Aunque el inmueble se destruyó por completo, en esa ocasión sólo hubo daños materiales. Sin embargo, vecinos y dueños del taller no dejaron que elementos de la Guardia Nacional y policía estatal entraran a la zona.

-Con información de Ambas Manos.