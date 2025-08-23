La Secretaría de Hacienda nombra a Ángel Cabrera como nuevo presidente de la CNBV

Redacción/SinEmbargo

23/08/2025 - 9:12 am

Hacienda nombra a Ángel Cabrera como nuevo presidente de la CNBV.

Ángel Cabrera Mendoza comenzará su gestión al frente de la CNBV a partir del 1 de septiembre, y asumirá la responsabilidad de mantener un sistema financiero sólido, moderno e incluyente.

Ciudad de México, 23 de agosto (SinEmbargo).- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) nombró ayer a Ángel Cabrera Mendoza como nuevo presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), en sustitución de Jesús de la Fuente Rodríguez, quien se desempeñaba en el cargo desde el 10 de noviembre de 2021.

"Cabrera Mendoza, cuenta con una sólida carrera profesional en el ámbito de la Administración Pública Federal y en el sector de reguladores financieros, ocupando cargos de alto nivel dentro de diversas áreas de la SHCP, tales como la Unidad de Banca, Valores y Ahorro, la Subprocuraduría Fiscal de Asuntos Financieros de la Procuraduría Fiscal de la Federación y de la Subsecretaría de Egresos", sostuvo Hacienda.

A través de un comunicado, la SHCP explicó que la trayectoria y experiencia de Cabrera Mendoza en materia financiera y regulatoria constituyen un respaldo para el cumplimiento de las atribuciones que la Ley confiere a la Comisión.

"En particular en lo relativo a la emisión de normatividad y la vigilancia del cumplimiento de las disposiciones aplicables, así como en la supervisión y operación del sistema financiero", indicó.

Ángel Cabrera Mendoza comenzará su gestión al frente de la CNBV a partir del 1 de septiembre, y asumirá la responsabilidad de coadyuvar con el mantenimiento de un sistema financiero sólido, moderno e incluyente.

"Capaz de atender las necesidades de los usuarios y de responder a los retos que plantean la innovación tecnológica, la transformación de los mercados, la supervisión en materia de prevención de lavado de dinero y la importancia de preservar la confianza del público en las instituciones", añadió.

"Con este nombramiento, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores reafirman su compromiso con el fortalecimiento del sistema financiero mexicano y el cumplimiento de las políticas públicas del Gobierno Federal", finalizó la Secretaría.

El relevo en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ocurre en un momento en el que tres instituciones financieras, Intercam, CIBanco y Vector, enfrentan señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de lavar dinero del crimen organizado.

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

Felix Baumgartner fallece con 56 años tras un accidente de parapente en Italia.

Felix Baumgartner, el hombre que saltó desde la estratosfera, muere a los 56 años

