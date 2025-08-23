La Secretaría de Hacienda nombra a Ángel Cabrera como nuevo presidente de la CNBV

Ángel Cabrera Mendoza comenzará su gestión al frente de la CNBV a partir del 1 de septiembre, y asumirá la responsabilidad de mantener un sistema financiero sólido, moderno e incluyente.

Ciudad de México, 23 de agosto (SinEmbargo).- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) nombró ayer a Ángel Cabrera Mendoza como nuevo presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), en sustitución de Jesús de la Fuente Rodríguez, quien se desempeñaba en el cargo desde el 10 de noviembre de 2021.

"Cabrera Mendoza, cuenta con una sólida carrera profesional en el ámbito de la Administración Pública Federal y en el sector de reguladores financieros, ocupando cargos de alto nivel dentro de diversas áreas de la SHCP, tales como la Unidad de Banca, Valores y Ahorro, la Subprocuraduría Fiscal de Asuntos Financieros de la Procuraduría Fiscal de la Federación y de la Subsecretaría de Egresos", sostuvo Hacienda.

A través de un comunicado, la SHCP explicó que la trayectoria y experiencia de Cabrera Mendoza en materia financiera y regulatoria constituyen un respaldo para el cumplimiento de las atribuciones que la Ley confiere a la Comisión.

"En particular en lo relativo a la emisión de normatividad y la vigilancia del cumplimiento de las disposiciones aplicables, así como en la supervisión y operación del sistema financiero", indicó.

"Capaz de atender las necesidades de los usuarios y de responder a los retos que plantean la innovación tecnológica, la transformación de los mercados, la supervisión en materia de prevención de lavado de dinero y la importancia de preservar la confianza del público en las instituciones", añadió.

"Con este nombramiento, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores reafirman su compromiso con el fortalecimiento del sistema financiero mexicano y el cumplimiento de las políticas públicas del Gobierno Federal", finalizó la Secretaría.

El relevo en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ocurre en un momento en el que tres instituciones financieras, Intercam, CIBanco y Vector, enfrentan señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de lavar dinero del crimen organizado.