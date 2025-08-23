VIDEO FUERTE ¬ Habitantes linchan a un presunto ladrón en Cuautlancingo, Puebla

Los hechos ocurrieron luego de un intento de asalto a una tortillería ubicada en la zona conocida como El Nopalito.

ADVERTENCIA: IMÁGENES FUERTES.

Por Rocío Carbente

Puebla, 23 de agosto (AmbasManos).- Habitantes del Municipio de Cuautlancingo, Puebla lincharon a un presunto delincuente y dejaron a su cómplice herido de gravedad.

Los hechos ocurrieron la tarde de este viernes 22 de agosto luego de un intento de asalto a una tortillería ubicada en la zona conocida como El Nopalito. Esto en los límites con la junta auxiliar Ignacio Romero Vargas, perteneciente a Puebla capital.

Según versiones de testigos, un sujeto llegó en una motocicleta e ingresó a la Tortillería Nealtican que encuentra sobre la calle Alamos. A punta de pistola, habría intentado robar la cuenta del día, sin embargo, las víctimas lograron pedir auxilio y los vecinos reaccionaron de inmediato.

¡Precaución!

Salen a la luz videos del momento exacto en que los presuntos delincuentes eran golpeados por la multitud.

Niños presenciaron los hechos.#AmbasManos pic.twitter.com/BPQVAhdJML — Ambas Manos (@Ambas_Manos) August 23, 2025

El asaltante quiso huir, pero fue alcanzado sobre la calle Sauce, muy cerca del CAIC Getzemani. Ahí lo ataron a un poste y lo golpearon hasta partirle la cabeza; en tanto, su moto fue incendiada.

Minutos más tarde, otro individuo arribó al sitio, con la aparente intención de auxiliar al fallecido. Al detectar que era allegado a él, la turba enardecida también lo agredió. Sin embargo, elementos policiacos lograron intervenir y lo trasladaron con vida a un hospital, donde se reporta grave.

El área fue asegurada por policías de Cuautlancingo, personal de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Marina y Ejército Mexicano.

🚨 #ÚLTIMAHORA || Una pareja de presuntos ladrones fueron hinchados luego de intentar asaltar una tortillería en la zona de El Nopalito, zona limitrofe entre #Cuautlancingo e Ignacio Romero Vargas. 🥷🏻 🤕 Uno de ellos falleció. pic.twitter.com/SZiKJd0jm9 — Intlax (@IntlaxOficial) August 23, 2025

Familiares del presunto delincuente linchado llegaron a Cuautlancingo

Familiares del hombre que perdió la vida llegaron poco después. Una mujer, aparentemente su madre, sufrió una crisis nerviosa al ver el cadáver tirado y cubierto con una manta azul.

Al sitio, arribaron elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) para realizar las diligencias correspondientes. Al punto también acudió personal de la Secretaría de Gobernación (Segob) para dialogar con los inconformes. Mismos que expresaron su hartazgo ante la delincuencia.

El Gobierno de Puebla confirmó el linchamiento de un hombre señalado por el asalto a un comercio en Cuautlancingo, así como el rescate de su cómplice.

Ante los hechos ocurridos en el municipio de Cuautlancingo, el @Gob_Puebla, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, informa: pic.twitter.com/18SBgfM9hY — Secretaría de Seguridad Pública (@SSPGobPue) August 23, 2025

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE AMBAS MANOS. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.