Las intensas lluvias registradas en Querétaro causan dos muertes e inundaciones

Ciudad de México, 23 de agosto (SinEmbargo).- Las intensas lluvias registradas la tarde y noche del viernes en Querétaro dejaron un saldo dos personas muertas, así como múltiples daños materiales a causa de inundaciones y corrientes de agua. Las autoridades alertaron que las precipitaciones continuarán este sábado en el estado.

"Ante las lluvias de este día, se registró el hallazgo de dos cuerpos desvanecidos en la zona de Peñuelas que aparentemente fueron arrastrados por aguas pluviales. Tras la llegada de los cuerpos de emergencia, se confirmó que las personas ya no presentaban signos vitales", señaló la Coordinación Municipal Protección Civil.

La dependencia estatal explicó que, por este motivo, se resguardaron las zonas y se dió parte a la Fiscalía General del Estado (FGE), que será la instancia que determine la causa de muerte y realice las investigaciones correspondientes.

Ante la gravedad de la situación provocada por las precipitaciones y el mal clima, autoridades municipales y estatales instaron a la población a no salir de casa, así como evitar cruzar corrientes de agua y encharcamientos.

La Policía Estatal Querétaro, el Cuerpo de Bomberos, Protección Civil Municipal, Obras Públicas, Servicios Públicos y la Secretaría de la Defensa Nacional anunciaron que se coordinaron juntos para monitorear, identificar y atender zonas de riesgo en Querétaro debido a las lluvias.

Imágenes en redes sociales dan cuenta de varias corrientes de agua en las calles de la capital del estado, así como importantes inundaciones que afectaron varios vehículos del transporte público y particulares.

"En Av. Corregidora se auxilió a ciudadanos que se vieron afectados durante la lluvia. Recuerda tomar precauciones y llamar al 9-1-1 ante alguna emergencia para que las autoridades competentes puedan atender el hecho", aseguró, por su parte, la Policía Estatal Querétaro.

La lluvia disminuyó su intensidad alrededor de la media noche en la capital queretana, las autoridades continúan evaluando los daños.

"Solicitamos a los ciudadanos informarse por medios oficiales, resguardarse en lugares seguros", finalizó Protección Civil.