CATEM, el sindicato de Pedro Haces, acumula acusaciones de extorsión en 6 estados

Redacción/SinEmbargo

23/08/2025 - 11:45 am

CATEM, el sindicato de Pedro Haces, acumula acusaciones de extorsión en 6 estados.

Artículos relacionados

En diversos estados del país surgen acusaciones contra la CATEM, sindicato de Pedro Haces, sobre delitos que van desde la extorsión al secuestro y la desaparición.

Ciudad de México, 23 de agosto (SinEmbargo).- La Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), el sindicato que encabeza el morenista Pedro Haces Barba y mano derecha de Ricardo Monreal Ávila, no sólo ha sido denunciado en Coahuila y Durango por casos de extorsión, pues también acumula denuncias en Oaxaca, Veracruz, Querétaro y Chihuahua.

Medios locales señalan que la Fiscalía General del Estado (FGE) de Oaxaca, apenas en julio pasado, inició una investigación contra líderes de sindicatos de materialistas, entre ellos la CATEM, debido a la desaparición de cuatro comerciantes de varilla de acero del Estado de México que viajaron a Ocotlán de Morelos.

El Fiscal General de Justicia Bernardo Rodríguez Alamilla adelantó que, entre los presuntos responsables, se indaga a los dirigentes de los sindicatos de materialistas que hay en Oaxaca entre ellos la CTM, la CATEM y el Sindicato Libertad, estos dos últimos vinculados a grupos del crimen organizado.

Por otro lado, en Veracruz, el empresario chatarrero Ernesto Hernández García, de Las Choapas, denunció que fue secuestrado y extorsionado por el líder de la CATEM en ese municipio, Juan Bautista, y por Pedro Olmos, quienes primero le exigieron una “cuota” de 50 mil pesos y luego lo levantaron para pedirle dos millones de pesos.

CATEM, el sindicato de Pedro Haces, acumula acusaciones de extorsión en 6 estados.
En diversos estados del país surgen acusaciones contra la CATEM, sindicato de Pedro Haces, sobre delitos que van desde la extorsión al secuestro y la desaparición. Foto: Graciela López Herrera, Cuartoscuro

Hernández relató que fue golpeado, posteriormente liberado, y que debió salir de Veracruz por seguridad. Las investigaciones de la Fiscalía estatal no han mostrado avances.

Por otro lado, en Querétaro, durante julio, trabajadores de Kimtech y el sindicato CTC Bajío denunciaron a Erick Osornio, dirigente estatal de CATEM, por cobrar durante año y medio cuotas semanales de 40 pesos a más de 200 empleados —unos 576 mil pesos en total— sin contar con representación legal acreditada ni brindar prestaciones o gestiones sindicales.

Tras la denuncia, los trabajadores votaron y eligieron al CTC como su representación legítima con el 62 por ciento de apoyo.

En Chihuahua, el pasado 21 de abril, a través de redes sociales, productores y comercializadores de forraje denunciaron ser víctimas de actos de extorsión por parte de un grupo que, según señalan, actúa bajo el nombre del sindicato CATEM (Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México).

Además esta semana, las cámaras empresariales de la Región Lagunera denunciaron extorsiones y agresiones de la CATEM en complicidad con el crimen organizado.

Al ser cuestionada al respecto, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que las denuncias se están atendiendo, independientemente de quién sea, en referencia al sindicato de Pedro Haces. “Como sea se tiene que hacer la investigación y tiene que llevar la carpeta de investigación si se encuentran las pruebas a una acción de la autoridad a partir de la definición de un Juez. O sea, se tiene que cumplir la Ley”, dijo.

“Hay que investigar, que realmente lo que se dice es cierto y una vez que se investiga se ve si hay un delito, tiene que atenderse. Aquí no protegemos a nadie. Si hay delito, hay delito”, comentó la Presidenta en su habitual conferencia de prensa mañanera.

Este jueves, en un comunicado firmado por Canacintra, Coparmex Laguna, el Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada y la Unión Ganadera Regional, los sectores productivos de la Laguna de Durango dijeron no aguantar más debido a que las afectaciones causadas por el sindicato de Haces que, dijeron, llegan a campesinos, transportistas, comerciantes, restauranteros y hasta pequeños prestadores de servicios.

Los productores denunciaron cobros ilegales realizados por operadores vinculados con la CATEM. Argumentaron que en la región se ha “institucionalizado” el cobro de piso disfrazado de cuotas sindicales, con amenazas, agresiones y represalias contra quienes se niegan a pagar.

Señalaron, además, prácticas como cuotas por transporte de materiales de construcción, cobros por movilización de ganado, control forzado en el comercio de silo y alfalfa, apropiación ilegal de obras públicas y privadas, además de intimidaciones a pequeños comerciantes y restauranteros.

En ese sentido, enlistaron también el control exclusivo de la venta de pollinaza, desvío ilegal de agua con cobros de hasta 20 mil pesos por hectárea, así como la imposición en el manejo de módulos de riego. Incluso, advirtieron sobre extorsiones en retenes de alcoholímetro con presunta participación de grupos delictivos.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Alejandro De la Garza

Posverdad a la mexicana: la verdad relativa, negociable, emocional

"La posverdad es impulsada por la polarización política, la fragmentación informativa y la crisis de confianza en...
Por Alejandro De la Garza
Ernesto Hernández Norzagaray

El mensajero de la SEP

"Villanueva Lomelí, no olvidemos, es miembro de una de las familias políticas universitarias más patrimonialistas como es...
Por Ernesto Hernández Norzagaray
Francisco Ortiz Pinchetti

La Moraleja de Beatriz

"Una comedia de enredos donde los medios conjugan el futuro y la protagonista responde con un contundente...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

La expiación de Pío

"Lo más curioso es el argumento utilizado por Humphrey para exonerar a Pío Lorenzo López Obrador cinco...
Por Diego Petersen Farah
+ Sección

Opinión en Video

Maquillaje alcohólico
Por Alejandro Calvillo

Maquillaje alcohólico

El proyecto que nunca fue “un peligro para México”
Por Héctor Alejandro Quintanar

El proyecto que nunca fue “un peligro para México”

Periodismo al servicio de la infamia
Por Pedro Mellado Rodríguez

Periodismo al servicio de la infamia

Los gachupines y AMLO
Por Fabrizio Mejía Madrid

Los gachupines y AMLO

¿De dónde viene la infelicidad?
Por Juan Carlos Monedero

¿De dónde viene la infelicidad?

El alquimista que hundió la pobreza
Por Mario Campa

El alquimista que hundió la pobreza

¿Somos libres o existe el destino?
Por Óscar de la Borbolla

¿Somos libres o existe el destino?

El fin del “peligro para México”
Por Álvaro Delgado Gómez

El fin del “peligro para México”

El panista que sobornaba con bolsos Louis Vuitton y relojes suizos de lujo
Por Ana Lilia Pérez

El panista que sobornaba con bolsos Louis Vuitton y relojes suizos de lujo

El macuspano
Por Alejandro Páez Varela

El macuspano

+ Sección

Galileo

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

Felix Baumgartner fallece con 56 años tras un accidente de parapente en Italia.

Felix Baumgartner, el hombre que saltó desde la estratosfera, muere a los 56 años

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Habitantes linchan a un presunto ladrón en Cuautlancingo, Puebla
1

VIDEO FUERTE ¬ Habitantes linchan a un presunto ladrón en Cuautlancingo, Puebla

Ya es temporada de Chiles en nogada
2

¿Dónde comer Chiles en Nogada? Te compartimos tres propuestas deliciosas

3

Beca de transporte para universitarios en CdMx abre registro: ¿De cuánto es el apoyo?

Morena y Pedro Haces: ¿apertura o incongruencia? por Héctor Alejandro Quintanar.
4

El último escándalo de Pedro Haces/CATEM los vincula a extorsión y crimen organizado

CATEM, el sindicato de Pedro Haces, acumula acusaciones de extorsión en 6 estados.
5

CATEM, el sindicato de Pedro Haces, acumula acusaciones de extorsión en 6 estados

Con 27 años de edad, la actriz Sydney Sweeney se ha convertido en un icono de la derecha de Estados Unidos, la cual ha utilizado su apariencia de mujer caucásica, rubia y con ojos azules para posicionar un discurso supremacista, hecho que, incluso, ha defendido el Presidente Donald Trump.
6

¿Sydney Sweeney tiene "buenos genes"? La actriz se vuelve un ícono supremacista en EU

Norma Piña publicó su último informe de labores al frente de la presidencia de la SCJN.
7

Norma Piña, Presidenta de la Corte de los escándalos, se despide elogiando a Zedillo

La Policía Cibernética de la CdMx detectó una nueva estafa con la que estafadores usan la inteligencia artificial para engañar a víctimas de robo de vehículos.
8

La Policía Cibernética alerta por nuevo fraude con IA; así puedes evitar ser víctima

9

El mensajero de la SEP

10

Autoridades de Nuevo León abaten a 12 presuntos criminales tras un enfrentamiento

Intensas lluvias en Querétaro causan dos muertes e inundaciones.
11

Las intensas lluvias registradas en Querétaro causan dos muertes e inundaciones

12

La Moraleja de Beatriz

La Secretaría de Bienestar reveló el calendario de registro para la Pensión de Adultos Mayores. El periodo de inscripción estará abierto del 18 al 30 de agosto.
13

Pensión de Adultos Mayores: ¿Cuándo te puedes ir a registrar y con qué documentos?

14

De los rezos a las puñaladas: Alessandra y Verástegui salpican odio en duelo a muerte

Niegan libertad condicional a Lyle Menéndez
15

Lyle Menéndez se queda preso; niegan libertad a acusado de matar a sus padres en 1989

Destacadas

Ver sección
Destacadas
La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desmintió el comunicado de la DEA, en el que se anunció un acuerdo para lanzar el operativo binacional “Proyecto Portero”.
1

#PuntosYComas ¬ ¿Injerencia armada de EU en México? Así blindó la Presidenta al país

Congreso exige la liberación de mexicanos detenidos en "Alcatraz de los Caimanes".
2

Congreso debe sacar más que la Reforma Electoral: leyes atrasadas y agenda de la 4T

CATEM, el sindicato de Pedro Haces, acumula acusaciones de extorsión en 6 estados.
3

CATEM, el sindicato de Pedro Haces, acumula acusaciones de extorsión en 6 estados

Habitantes linchan a un presunto ladrón en Cuautlancingo, Puebla
4

VIDEO FUERTE ¬ Habitantes linchan a un presunto ladrón en Cuautlancingo, Puebla

Intensas lluvias en Querétaro causan dos muertes e inundaciones.
5

Las intensas lluvias registradas en Querétaro causan dos muertes e inundaciones

Hacienda nombra a Ángel Cabrera como nuevo presidente de la CNBV.
6

La Secretaría de Hacienda nombra a Ángel Cabrera como nuevo presidente de la CNBV

Explota polvorín en Santo Tomás Hueyotlipan; reportan varios muertos
7

Un polvorín explota en Santo Tomás Hueyotlipan, Puebla; hay 4 muertos y 4 heridos

Con 27 años de edad, la actriz Sydney Sweeney se ha convertido en un icono de la derecha de Estados Unidos, la cual ha utilizado su apariencia de mujer caucásica, rubia y con ojos azules para posicionar un discurso supremacista, hecho que, incluso, ha defendido el Presidente Donald Trump.
8

¿Sydney Sweeney tiene "buenos genes"? La actriz se vuelve un ícono supremacista en EU

Detienen al "Mono Luis", hermano de "Iván Mordisco", líder de disidencia de las FARC
9

Petro anuncia captura del hermano de "Iván Mordisco", líder de disidencia de las FARC

Seis personas detenidas por estar relacionadas con el asesinato de 2 colaboradores de la Jefa de Gobierno de la CdMx fueron vinculadas a proceso.
10

Juez vincula a proceso a 6 de los detenidos por asesinato de colaboradores de Brugada

11

Autoridades de Nuevo León abaten a 12 presuntos criminales tras un enfrentamiento

Niegan libertad condicional a Lyle Menéndez
12

Lyle Menéndez se queda preso; niegan libertad a acusado de matar a sus padres en 1989