La Marina asegura más de media tonelada de droga y detienen a 4 en costas de Guerrero

Redacción/SinEmbargo

23/08/2025 - 1:16 pm

La Secretaría de Marina sostuvo que el golpe a los grupos delictivos, derivado de la incautación de droga, es de 139 millones 773 mil 562 pesos.

Ciudad de México, 23 de agosto (SinEmbargo).- La Secretaría de Marina (Semar) informó este sábado que incautó más de media tonelada de cocaína en las costas de Guerrero, durante recorridos de vigilancia, por lo que detuvo a cuatro personas.

"Esta acción se efectuó al realizar recorridos de vigilancia marítima y aérea para mantener el Estado de derecho en aguas nacionales, en los que participaron embarcaciones y unidades aéreas de la Armada de México, las cuales detectaron una embarcación menor con cuatro tripulantes a bordo", explicó la Semar.

En dicho barco se transportaban 20 bultos tipo costalillas, por lo que se procedió a una inspección, donde se hallaron 600 paquetes confeccionados en plástico negro que contenían aproximadamente 601 kilogramos de cocaína.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar) a través de la Armada México en funciones de Guardia Costera, en colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

La Semar apuntó que "a las personas detenidas se les informaron sus derechos de Ley y junto con lo asegurado fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica e integrará la carpeta de investigación del caso".

Ayer la Marina incautó 90 kilogramos de cocaína que se encontraban flotando en las cosas de Acapulco, con lo que suman 1.5 toneladas de esta sustancia aseguradas por las autoridades. Además, en lo que lo que va de la presente Administración, encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, suman más de 47 toneladas de droga recuperadas en la mar.

La Secretaría de Marina sostuvo que con esta última acción, se evitó que alrededor de un millón 203 mil dosis llegaran a manos de jóvenes, y que la incautación representó una afectación económica a los grupos delictivos de 139 millones 773 mil 562 pesos.

"Estos dispositivos de seguridad son parte de las operaciones de vigilancia marítima, aérea y terrestre que se realizan en la mar para inhibir la comisión de delitos con el fin de garantizar y mantener el Estado de derecho en las zonas marinas mexicanas", finalizó la Semar.

