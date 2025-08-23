La CURP Biométrica estará lista en octubre: ¿Cómo funcionará este nuevo documento?

Redacción/SinEmbargo

23/08/2025 - 1:53 pm

La CURP biométrica llegará en octubre; conoce los detalles del nuevo documento.

El titular del Registro Nacional de Población e Identidad remarcó que se habilitarán canales a través de la página de la Secretaría de Gobernación y del Renapo para que cada persona pueda descargar su Curp biométrica.

Ciudad de México, 23 de agosto (SinEmbargo).- Arturo Arce Vargas, director del Registro Nacional de Población e Identidad (Renapo), anunció que el 16 octubre se iniciará el envío de la Clave Única de Registro de Población (CURP) biométrica, a través de sus correos electrónicos, a las personas titulares que ya realizaron su registro.

“Los primeros registros son los primeros que empezaremos a remitir esta CURP y de ahí estaremos mandándolas conforme vayamos teniendo este registro de cada uno de los ciudadanos”, compartió.

Una vez llegada dicha fecha, el documento también estará disponible para su tramitación voluntaria por parte de todos los ciudadanos, luego de ser aprobadas la Ley General en Materia de Desaparición y la Ley General de Población el pasado 27 de junio y publicadas unas semanas después en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Actualmente, se desarrolla un plan piloto en 24 entidades federativas para preparar la recolección de datos. Además, el Renapo ha comenzado la adquisición de equipos tecnológicos que permitan capturar los datos biométricos en los registros civiles del país.

¿Cómo funcionará la CURP biométrica?

El funcionario remarcó que se habilitarán canales a través de la página de la Secretaría de Gobernación (Segob) y de Renapo para que cada persona pueda descargar el documento.

La CURP biométrica se enviará a través de un correo electrónico para que los ciudadanos puedan imprimirla y enmicarla, ya que no será una credencial física como la Credencial de elector.

Asimismo, subrayó que únicamente el titular de la CURP biométrica podrá descargar el documento, el cual contará con todas las medidas de seguridad, entre ellas código QR y marcas de agua.

¿Para qué servirá la CURP Biométrica?

De acuerdo con las autoridades, la función principal de esta iniciativa será mejorar la búsqueda de personas desaparecidas, permitiendo consultar en tiempo real y con alta precisión sus datos a través de una Plataforma Única de Identidad. Ésta será integrada por el Banco Nacional de Datos Forenses y otros archivos administrativos.

Los datos que incluirán esta actualización son:

  • Nombre completo.
  • Fecha de nacimiento.
  • Lugar de nacimiento.
  • Nacionalidad.
  • Fotografía.
  • Huellas dactilares.
  • Escaneo de iris.
  • Firma.

Cabe mencionar que la CURP biométrica no sustituirá a documentos como la credencial del Instituto Nacional Electoral (INE) o el pasaporte, los cuales seguirán siendo válidos como medios de identificación.

