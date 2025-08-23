Sheinbaum inaugura el buque Marinabús y muestra avances de reconstrucción en Acapulco

Sheinbaum Pardo detalló que para el programa Acapulco se Transforma Contigo se han entregado apoyos directos para la rehabilitación y reconstrucción de más de 250 mil viviendas.

Ciudad de México, 23 de agosto (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó este sábado la inauguración del buque Marinabús Acapulco uno, un sistema de transporte operado por la Secretaría de Marina (Semar), el cual conectará Puerto Marqués con el Zócalo.

"Este nuevo sistema de transporte marítimo permitirá reconocer la bahía de forma rápida, segura y sustentable. Beneficiará a miles de personas en sus traslados diarios, impulsará el turismo y con ello fortalecerá la economía local", compartió la mandataria.

En en una ceremonia en el muelle de la Administradora del Sistema Portuario Nacional (Asipona) en Acapulco, la Jefa del Ejecutivo Federal sostuvo que dicho transporte es un símbolo de la reconstrucción, tras el devastador paso de los huracanes "Otis", en 2023, y "John", en 2024.

"En ambos casos el Gobierno estuvo cerca. La devastación fue grande, hoteles, viviendas, escuelas, hospitales, y sistemas de agua colapsados. Fueron días de incertidumbre y dolor, pero también de coraje. [...] Acapulco está de pie, y su recuperación es un mensaje de esperanza para todo el país, ningún desastre es más fuerte que la voluntad de un pueblo unido con su Gobierno. Celebramos que el puerto está vivo, fuerte y lleno de futuro”, comentó.

Gracias, Acapulco. Los queremos tanto; amor correspondido. pic.twitter.com/nyXgjReOwv — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) August 23, 2025

"Además, tiene un valor especial: es operado por la Secretaría de Marina, que no sólo protege nuestros mares, sino que también, con disciplina y entrega, ayuda a construir bienestar para el pueblo de México", añadió.

En el abanderamiento estuvo presente el Secretario de Marina, el Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles; el Secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo; la Gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda; la Presidenta municipal de Acapulco, Abelina López Rodríguez; así como representantes del sector turístico.

Al hablar sobre el proyecto, las autoridades apuntaron que el Marinabús, con capacidad para 90 personas, tiene el objetivo de representar un transporte eficaz, cómodo y ecológico.

Luego de la ceremonia, las autoridades abordaron la embarcación para su primer recorrido en la bahía de Acapulco.

Programa Acapulco se Transforma Contigo

La Presidenta Sheinbaum explicó que dentro de las acciones realizadas en el marco del Programa Acapulco se Transforma Contigo, para la rehabilitación de la región tras el paso de los huracanes "Otis" y "John", se han realizado en 11 meses, acciones como:

Apoyos directos para la rehabilitación y reconstrucción de más de 250 mil viviendas.

Reparación de escuelas, hospitales, clínicas y centros de salud dañados.

Limpieza y deslave de canales pluviales.

Construcción del cruce acueducto Papagayo II que es la principal fuente de abastecimiento de agua de Acapulco.

Desazolve y reforzamiento de bordos del río La Sabana, del arroyo Colacho y el arroyo San Agustín para evitar inundaciones.

Sobreelevación de plantas de bombeo.

Tres pozos radiales para mejorar la calidad del agua.

Está en proceso la contratación de la rehabilitación de la Planta de Tratamiento Renacimiento y Colectores Marginales. Asimismo, se iniciará la construcción del Centro Integral para el Reciclaje de Residuos Sólidos y también se trabaja en el acueducto Chapultepec que beneficiará a más de 60 mil habitantes de la zona poniente de Acapulco.

Se construyen cuatro puentes vehiculares dañados y en todo el estado se rehabilitan 72 puentes de la red federal y estatal, y 58 tramos carreteros. También arrancó el establecimiento de 20 kilómetros de senderos Camina Libre, Camina Segura.

Finalmente, Claudia Sheinbaum destacó que se da atención a la zona turística con nuevos camiones de recolección de limpieza de playas y calles. Además, se da mantenimiento de camellones.