"Deberíamos dejar de satanizar": Monreal defiende que Ebrard viaje en primera clase

Ciudad de México, 23 de agosto (SinEmbargo).- El Diputado Ricardo Monreal Ávila salió ayer en defensa del Secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, luego de que el funcionario fuera captado en un vuelo de primera clase con destino a Washington, donde continúa trabajando en las negociaciones comerciales con Estados Unidos en materia arancelaria.

"A mí me parece que ante su beneficio y ante su aportación al país el que viaje de Washington a México no en turista, no es para mi un exceso, deberíamos dejar de satanizar este tipo de cosas que me parecen lógicas y normales", afirmó Monreal.

El titular de Economía fue captado el jueves en el vuelo 456, de Aeroméxico, en la ruta Washington-Ciudad de México. El video de unos segundos, en el que se capta al Secretario, fue difundido por el periodista Claudio Ochoa.

“Es un hombre de Estado, un pilar de la Cuarta Transformación, un colaborador eficaz y leal de la Presidenta Claudia Sheinbaum. Le tocó la tarea más complicada que es la del comercio, en este momento por lo aranceles y por el jitomate, incluso compartido con Agricultura por la ganadería o esta presión contra los productos chinos", defendió el morenista.

Solo hay alguien que puede volar en primera clase y es @m_ebrard Washington - CDMX pic.twitter.com/JVdnRqzvG8 — FUCKPOLICECDMX (@FUCKCDMXPOLICIA) August 22, 2025

En una conferencia de prensa en San Lázaro, Monreal subrayó la labor que realiza Ebrard al representar a México en la mesa de negociaciones con Estados Unidos, país que bajo la dirección de Donald Trump amenaza con imponer aranceles a productos mexicanos.

El propio Monreal Ávila, así como otros legisladores de Morena, estuvo en el centro de una polémica similar, luego de que durante las vacaciones de verano se difundieran fotografías en las que se le vió cenando en un hotel de lujo en Madrid. Ante las críticas, el Diputado confirmó que se encontraba en España, a donde acudió con su esposa para vacacionar y también para uno de los festejos por cumpleaños número 60 de su compañero Pedro Haces.

De acuerdo con el periódico Reforma, Ricardo Monreal fue captado en el restaurante “Flor y Nata” de Madrid, España. El lugar es parte del hotel Rosewood Villa Magna, en donde una habitación sencilla para alojarse tiene un costo de 28 mil pesos. Sin embargo, el Diputado aseguró que no se hospeda en ese sitio. "Estuvimos ahí desayunando", precisó Monreal.