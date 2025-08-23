Un policía es detenido en Tabasco por narcotráfico y dar protección a "La Barredora"

El policía de Tabasco Gilberto “N”, alias “Motor”, fue acusado de delitos contra la salud por utilizar su patrulla para repartir droga; presuntamente está ligado a "La Barredora", informó la SSPC.

Ciudad de México, 23 de agosto (SinEmbargo).- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Tabasco informó que fue detenido un elemento activo de la policía estatal, identificado como Gilberto “N” alias “Motor”, quien utilizaba su patrulla para repartir drogas en la entidad.

Presuntamente, el elemento detenido está relacionado con el grupo criminal "La Barredora", liderado por el exsecretario de Seguridad estatal Hernán Bermúdez Requena, al proporcionar protección e información al líder de sicarios de la organización delictiva, identificado como "El Bambam".

Mediante una publicación en su cuenta oficial de Facebook, la Secretaría de Seguridad tabasqueña detalló que elementos de la dependencia, en coordinación con la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica (FIRT) Olmeca, llevaron a cabo la detención del señalado en la ranchería Ixtacomitán 1ra sección del municipio de Centro.

De acuerdo con el reporte oficial de la SSPC Tabasco, al momento de su detención el elemento de la Policía estatal tenía en su poder varias bolsitas de plástico con hierba con características propias de la mariguana, además de varias dosis de una sustancia granulada, presuntamente cristal.

Gilberto "N", "Motor", fue detenido por su probable responsabilidad en delitos contra la salud, luego de ser acusado de utilizar su radiopatrulla para transportar y distribuir drogas en la entidad. Tanto el agente detenido como los presuntos narcóticos que tenía en su posesión fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para que se lleven a cabo las investigaciones y trámites legales correspondientes.

Según información de Proceso, Gilberto "N", alias "Motor", ocupaba el cargo de coordinador de la Zona 11 dentro de la SSPC de Tabasco y supuestamente es responsable de brindar protección al líder de sicarios de "La Barredora", además de presuntamente proporcionar información sobre operativos policiales al grupo criminal.