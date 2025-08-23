Las traiciones que crearon violentos cárteles: Zetas, Beltrán y Caballeros Templarios

La Opinión

23/08/2025 - 5:02 pm

Las traiciones que crearon violentos cárteles: Zetas, Beltrán y Caballeros Templarios

Artículos relacionados

A lo largo de los años diversos cárteles de la droga han surgido a raíz de disputas internas y traiciones de otras organizaciones. Los Zetas, el cártel de los Beltrán Leyva y Los Caballeros Templarios son ejemplo de cómo desacuerdos y venganzas han propiciado dicho fenómeno. 

Los Ángeles, 23 de agosto (La Opinión).- El crimen organizado en México ha estado marcado por alianzas rotas, traiciones internas y luchas de poder que han dado origen a algunas de las organizaciones criminales más violentas de las últimas décadas.

Los Zetas, el cártel de los Beltrán Leyva y Los Caballeros Templarios surgieron como brazos escindidos de estructuras mayores, impulsados por desacuerdos, venganzas y fracturas internas. Su ascenso y posterior fragmentación han dejado un legado de violencia que aún impacta diversas regiones del país.

Los Zetas

Su historia comenzó a finales de los años noventa, cuando Arturo Guzmán Decena, un teniente entrenado por fuerzas especiales de Israel y Estados Unidos, quien desertó del Ejército mexicano para unirse al Cártel del Golfo, según señala Insight Crime.

Con él, al menos 30 miembros del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (GAFE) y otras unidades castrenses formaron un brazo armado que pronto se distinguió por su brutalidad, poder de fuego y tácticas de guerra urbana.

Durante la década de 2000, Los Zetas expandieron su influencia por gran parte de México e incluso cruzaron fronteras hacia Guatemala. Su economía criminal no sólo se basaba en el tráfico de cocaína, sino también en extorsión, secuestro, trata de personas y control territorial mediante el terror.

A diferencia de otros cárteles, no buscaban acuerdos: imponían el orden con masacres y ejecuciones públicas.

En 2010, tras años de tensiones, Los Zetas rompieron con el Cártel del Golfo, lo que desató una guerra interna en el noreste del país. Ciudades como Reynosa, Matamoros y Monterrey se convirtieron en escenarios de enfrentamientos armados y desplazamientos forzados.

El declive comenzó tras la muerte de Heriberto Lazcano, “El Lazca”, en 2012, y la captura de Miguel Ángel Treviño, “Z-40”, en 2013. La organización se dividió en facciones rivales: el Cártel del Noreste (CDN) y Los Zetas Vieja Escuela. Aunque debilitadas, ambas células han mantenido presencia en zonas clave como Nuevo Laredo.

Los Beltrán Leyva

Nacidos en Badiraguato, Sinaloa, la misma región de Joaquín “El Chapo” Guzmán, los hermanos Arturo, Alfredo, Héctor y Carlos Beltrán Leyva comenzaron como operadores del Cártel de Juárez.

Su ascenso en el mundo del narco se consolidó con su entrada a “La Federación” en 2002, una coalición encabezada por Ismael “El Mayo” Zambada, “Nacho” Coronel y el propio “Chapo”.

La organización de los Beltrán Leyva ganó poder y territorio en estados como Guerrero, Morelos y Jalisco. Su brazo armado, las Fuerzas Especiales de Arturo (FEDA), rivalizaba en crueldad con Los Zetas.

En 2008, una traición marcó su ruptura con el Cártel de Sinaloa: la detención de Alfredo Beltrán fue atribuida a información filtrada por “El Chapo”. La respuesta fue inmediata: el asesinato de Edgar Guzmán, hijo del capo sinaloense.

Los Beltrán Leyva buscaron entonces alianzas con viejos rivales como Los Zetas, y se enfrentaron abiertamente al Cártel de Sinaloa. La guerra generó una ola de violencia sin precedentes. En 2009, Arturo fue abatido por la Marina, y en los años siguientes, los principales líderes del grupo fueron capturados.

A pesar de su desarticulación, surgieron escisiones como Guerreros Unidos y Los Rojos, responsables de actos de alto impacto, como la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, según el informe de la Comisión de la Verdad, señala Los Angeles Times.

La herencia de los Beltrán Leyva persiste en células que operan en estados del centro y sur del país, y en figuras como “Chapo Isidro”, con presencia en el noroeste.

Caballeros Templarios

En marzo de 2011, Michoacán fue testigo del nacimiento de un nuevo cártel: Los Caballeros Templarios, escindido de La Familia Michoacana tras la supuesta muerte de su líder espiritual, Nazario Moreno, “El Chayo”.

De acuerdo con Insight Crime, se presentaron como un grupo de “autodefensa” comprometido en la lucha contra los grandes carteles criminales de México en nombre de la población michoacana. El grupo utilizó símbolos religiosos, códigos de conducta y propaganda social para justificar su violencia y consolidar poder.

Con líderes como Servando Gómez, “La Tuta”, y Enrique Plancarte, “El Kike”, los templarios controlaron la vida política, económica y criminal en vastas zonas del suroeste mexicano. Imponían “cuotas” a comerciantes, saqueaban minas y traficaban metanfetaminas utilizando el puerto de Lázaro Cárdenas como enclave logístico.

El Estado comenzó a recuperar el control en 2014 tras la muerte de “El Chayo” y “El Kike”, así como la captura de “La Tuta” en 2015. Antes de eso, en sólo dos años lograron expandirse a seis estados mexicanos, señala El Economista.

Sin embargo, la fragmentación del grupo dio paso a nuevas células como Los Viagras, que mantienen disputas con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Michoacán y Guerrero.

Los Templarios también enfrentaron la presión de las autodefensas, grupos armados civiles que surgieron con respaldo oficial para combatir al narco, lo que aceleró su colapso como organización estructurada.

Traiciones, alianzas rotas y un narco fragmentado

El surgimiento de cárteles como Los Zetas, los Beltrán Leyva y Los Caballeros Templarios evidencia una constante en el mundo criminal mexicano: las traiciones internas como catalizador de nuevas organizaciones. Lo que en su momento fueron brazos armados o aliados estratégicos, terminaron convirtiéndose en enemigos mortales.

Estas traiciones reconfiguraron el mapa del crimen organizado en México, generando una multiplicación de grupos, disputas territoriales y una violencia más fragmentada pero persistente. Hoy, muchas de esas estructuras originales han desaparecido o se han transformado en células regionales con menor alcance, pero con capacidad de generar caos en sus zonas de operación.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE LA OPINIÓN. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.

La Opinión

La Opinión

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Alejandro De la Garza

Posverdad a la mexicana: la verdad relativa, negociable, emocional

"La posverdad es impulsada por la polarización política, la fragmentación informativa y la crisis de confianza en...
Por Alejandro De la Garza
Ernesto Hernández Norzagaray

El mensajero de la SEP

"Villanueva Lomelí, no olvidemos, es miembro de una de las familias políticas universitarias más patrimonialistas como es...
Por Ernesto Hernández Norzagaray
Francisco Ortiz Pinchetti

La Moraleja de Beatriz

"Una comedia de enredos donde los medios conjugan el futuro y la protagonista responde con un contundente...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

La expiación de Pío

"Lo más curioso es el argumento utilizado por Humphrey para exonerar a Pío Lorenzo López Obrador cinco...
Por Diego Petersen Farah
+ Sección

Opinión en Video

Maquillaje alcohólico
Por Alejandro Calvillo

Maquillaje alcohólico

El proyecto que nunca fue “un peligro para México”
Por Héctor Alejandro Quintanar

El proyecto que nunca fue “un peligro para México”

Periodismo al servicio de la infamia
Por Pedro Mellado Rodríguez

Periodismo al servicio de la infamia

Los gachupines y AMLO
Por Fabrizio Mejía Madrid

Los gachupines y AMLO

¿De dónde viene la infelicidad?
Por Juan Carlos Monedero

¿De dónde viene la infelicidad?

El alquimista que hundió la pobreza
Por Mario Campa

El alquimista que hundió la pobreza

¿Somos libres o existe el destino?
Por Óscar de la Borbolla

¿Somos libres o existe el destino?

El fin del “peligro para México”
Por Álvaro Delgado Gómez

El fin del “peligro para México”

El panista que sobornaba con bolsos Louis Vuitton y relojes suizos de lujo
Por Ana Lilia Pérez

El panista que sobornaba con bolsos Louis Vuitton y relojes suizos de lujo

El macuspano
Por Alejandro Páez Varela

El macuspano

+ Sección

Galileo

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

Felix Baumgartner fallece con 56 años tras un accidente de parapente en Italia.

Felix Baumgartner, el hombre que saltó desde la estratosfera, muere a los 56 años

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Ya es temporada de Chiles en nogada
1

¿Dónde comer Chiles en Nogada? Te compartimos tres propuestas deliciosas

Las traiciones que crearon violentos cárteles: Zetas, Beltrán y Caballeros Templarios
2

Las traiciones que crearon violentos cárteles: Zetas, Beltrán y Caballeros Templarios

Habitantes linchan a un presunto ladrón en Cuautlancingo, Puebla
3

VIDEO FUERTE ¬ Habitantes linchan a un presunto ladrón en Cuautlancingo, Puebla

CATEM, el sindicato de Pedro Haces, acumula acusaciones de extorsión en 6 estados.
4

CATEM, el sindicato de Pedro Haces, acumula acusaciones de extorsión en 6 estados

La SSPC de Tabasco informó que fue detenido un Policía estatal, identificado como Gilberto “N” alias “Motor”, quien utilizaba su patrulla para repartir drogas.
5

Un policía es detenido en Tabasco por narcotráfico y dar protección a "La Barredora"

Monreal defienda a Ebrard tras ser captado en vuelo de primera clase; "No es exceso".
6

"Deberíamos dejar de satanizar": Monreal defiende que Ebrard viaje en primera clase

7

Beca de transporte para universitarios en CdMx abre registro: ¿De cuánto es el apoyo?

Morena y Pedro Haces: ¿apertura o incongruencia? por Héctor Alejandro Quintanar.
8

El último escándalo de Pedro Haces/CATEM los vincula a extorsión y crimen organizado

Con 27 años de edad, la actriz Sydney Sweeney se ha convertido en un icono de la derecha de Estados Unidos, la cual ha utilizado su apariencia de mujer caucásica, rubia y con ojos azules para posicionar un discurso supremacista, hecho que, incluso, ha defendido el Presidente Donald Trump.
9

¿Sydney Sweeney tiene "buenos genes"? La actriz se vuelve un ícono supremacista en EU

10

Maquillaje alcohólico

11

La Moraleja de Beatriz

La CURP biométrica llegará en octubre; conoce los detalles del nuevo documento.
12

La CURP Biométrica estará lista en octubre: ¿Cómo funcionará este nuevo documento?

La Secretaría de Bienestar reveló el calendario de registro para la Pensión de Adultos Mayores. El periodo de inscripción estará abierto del 18 al 30 de agosto.
13

Pensión de Adultos Mayores: ¿Cuándo te puedes ir a registrar y con qué documentos?

14

Policía que mató a joven en la Venustiano Carranza es trasladado a Reclusorio Oriente

15

El mensajero de la SEP

Destacadas

Ver sección
Destacadas
La SSC-CdMx logró asegurar más de 500 mil dosis de drogas durante dos cateos realizados en inmuebles de las alcaldías Tlalpan y Coyoacán.
1

La SSC-CdMx asegura más de 500 mil dosis de droga tras cateos en Tlalpan y Coyoacán

Las traiciones que crearon violentos cárteles: Zetas, Beltrán y Caballeros Templarios
2

Las traiciones que crearon violentos cárteles: Zetas, Beltrán y Caballeros Templarios

La SSPC de Tabasco informó que fue detenido un Policía estatal, identificado como Gilberto “N” alias “Motor”, quien utilizaba su patrulla para repartir drogas.
3

Un policía es detenido en Tabasco por narcotráfico y dar protección a "La Barredora"

Monreal defienda a Ebrard tras ser captado en vuelo de primera clase; "No es exceso".
4

"Deberíamos dejar de satanizar": Monreal defiende que Ebrard viaje en primera clase

La Presidenta en Acapulco presenta avances de programa de reconstrucción.
5

Sheinbaum inaugura el buque Marinabús y muestra avances de reconstrucción en Acapulco

La CURP biométrica llegará en octubre; conoce los detalles del nuevo documento.
6

La CURP Biométrica estará lista en octubre: ¿Cómo funcionará este nuevo documento?

7

La Marina asegura más de media tonelada de droga y detienen a 4 en costas de Guerrero

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desmintió el comunicado de la DEA, en el que se anunció un acuerdo para lanzar el operativo binacional “Proyecto Portero”.
8

#PuntosYComas ¬ ¿Injerencia armada de EU en México? Así blindó la Presidenta al país

Congreso exige la liberación de mexicanos detenidos en "Alcatraz de los Caimanes".
9

Congreso debe sacar más que la Reforma Electoral: leyes atrasadas y agenda de la 4T

CATEM, el sindicato de Pedro Haces, acumula acusaciones de extorsión en 6 estados.
10

CATEM, el sindicato de Pedro Haces, acumula acusaciones de extorsión en 6 estados

Habitantes linchan a un presunto ladrón en Cuautlancingo, Puebla
11

VIDEO FUERTE ¬ Habitantes linchan a un presunto ladrón en Cuautlancingo, Puebla

Intensas lluvias en Querétaro causan dos muertes e inundaciones.
12

Las intensas lluvias registradas en Querétaro causan dos muertes e inundaciones