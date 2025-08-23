La SSC-CdMx asegura más de 500 mil dosis de droga tras cateos en Tlalpan y Coyoacán

Autoridades de la CdMx, en colaboración con fuerzas federales, catearon dos inmuebles que presuntamente eran usados como puntos de venta de droga en las alcaldías Tlalpan y Coyoacán.

Ciudad de México, 23 de agosto (SinEmbargo).- La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx) informó este sábado que logró asegurar más de 500 mil dosis de droga durante dos cateos realizados las alcaldías Tlalpan y Coyoacán.

Mediante un comunicado, la dependencia detalló que dichas acciones se llevaron a cabo en dos inmuebles que presuntamente eran usados como puntos de venta de narcóticos, según reportes recibidos por autoridades.

En ambos operativos participaron elementos de la Policía capitalina, en colaboración con agentes de la Fiscalía General de Justicia de la CdMx (FGJ-CdMx), así como personal de la Secretaría de Marina Armada de México (Semar) y de la Guardia Nacional (GN).

Resultado de trabajos de investigación e inteligencia para el combate a los delitos de alto impacto, compañeros de @SSC_CDMX, en coordinación con la @FiscaliaCDMX, la @SEMAR_mx, @GN_MEXICO_ y @Defensamx1 ejecutaron dos órdenes de cateo en inmuebles ubicados en @TlalpanAl y… pic.twitter.com/hHXxnFJGBn — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) August 23, 2025

El primer cateo se llevó a cabo en un inmueble ubicado en la calle Cerrada de Colibrí, de la colonia Los Cipreses en la Alcaldía Tlalpan; en esta acción los agentes aseguraron 20 kilogramos de metanfetamina y 30 tabiques forrados con cinta canela con posible cocaína.

Durante una operación simultánea, uniformados inspeccionaron un inmueble dentro de un edificio de departamentos, ubicado en la avenida Libertad de la colonia Pedregal de Carrasco, en Coyoacán; durante este operativo el personal de la SSC-CdMx aseguró 600 dosis de probable cocaína, una bolsa de plástico transparente con aparente mariguana a granel y un teléfono móvil.

Autoridades capitalinas resaltaron que gracias al aseguramiento de la droga antes mencionada se impidió la venta de más de 500 mil dosis de metanfetamina, equivalentes a más de cinco millones 399 mil pesos, además de que se previno el tráfico de 60 mil dosis de cocaína, con un valor estimado de seis millones 975 mil pesos.

Luego de que la autoridad correspondiente tomó conocimiento de todas las drogas aseguradas en los inmuebles y tras concluir las diligencias, ambos predios cateados quedaron sellados y bajo resguardo de la Policía capitalina para continuar con las investigaciones.