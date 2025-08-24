Un tráiler que trasportaba más de mil 200 paquetes de cocaína es asegurado en Sonora

Redacción/SinEmbargo

23/08/2025 - 6:27 pm

Aseguran mil 201 paquetes de cocaína que eran transportados en un tráiler en Sonora

Durante labores de seguridad que se realizaban en un punto de inspección, agentes hallaron mil 201 paquetes de cocaína al interior de un tráiler. El conductor del vehículo fue detenido y la droga asegurada.

Ciudad de México, 23 de agosto (SinEmbargo).- Elementos de seguridad federales lograron el aseguramiento de un tráiler que transportaba más de mil paquetes de cocaína en una carretera de Sonora. La persona que conducía el vehículo fue detenida.

De acuerdo con información proporcionada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el hecho ocurrió en un punto de inspección del municipio de San Luis Río Colorado, donde agentes llevaban a cabo labores de seguridad durante las cuales se detectó al tractocamión.

Tras realizar una revisión del vehículo, los efectivos notaron múltiples irregularidades, así como "modificaciones en el techo de la caja" que estaba acoplada a la unidad, por lo que hicieron una inspección minuciosa que llevó al hallazgo de los paquetes con narcótico.

Gracias a esta acción en la que participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR) y la SSPC, se descubrió que, en total, el tráiler llevaba en su interior mil 201 paquetes de cocaína oculta en paquetes confeccionados en plástico negro.

A raíz del hallazgo, el conductor de la unidad fue detenido y puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, con el fin de determinar su situación legal e integrar la carpeta de investigación del caso.

"Con estas acciones, las instituciones que integran al Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de trabajar de forma coordinada para combatir el tráfico de drogas e impedir que sustancias ilícitas lleguen a las calles y brindar seguridad a la población mexicana", se indicó en un comunicado.

