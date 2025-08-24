Profeco llama a revisión más de 21 mil camionetas Nissan. ¿Por qué? Aquí los detalles

Nissan anunció que reparará sin costo los defectos de 21 mil vehículos modelo Magnite Advance 2025 que fueron llamados a revisión por la Profeco.

Ciudad de México, 23 de agosto (SinEmbargo).- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó este sábado que llamará a revisión a más de 21 mil camionetas Nissan modelo Magnite Advance 2025, con el fin de reparar posibles fallas en los faros y la tubería ABS.

Mediante un comunicado, la dependencia detalló que la campaña para revisar dichos vehículos (21 mil 996 unidades en total) iniciará este mes y permanecerá vigente de forma indefinida.

Por su parte, la empresa automotriz anunció que contactará a cada una de las y los consumidores que hayan adquirido una de las unidades defectuosas para informarles sobre dicho llamado, además de que reparará los defectos sin costo.

¿Qué defecto presentan las camionetas?

La Profeco detalló que seis mil 877 camionetas Magnite Advance 2025 de Nissan presentan un fallo al activar las luces altas, lo que genera una sobrecorriente en el conector de los faros y, a su vez, un sobrecalentamiento que podría derretir el conector si se usan por periodos prolongados, causando que los faros dejen de funcionar.

Por otra parte, 15 mil 047 vehículos del mismo modelo presentan un defecto que ocasiona que la tubería de frenos ABS pueda entrar en contacto con el protector térmico del turbo debido a una holgura incorrecta entre ambos, lo que causa daños por abrasión en la superficie de la tubería, perforación del tubo, fuga de líquido de frenos y reducción en la capacidad de frenado del auto, por lo que se encendería un mensaje de advertencia en el panel de instrumentos.

La Profeco advirtió que la falla antes mencionada podría provocar riesgo de mal funcionamiento o incluso un accidente por colisión. Al 30 de julio Nissan tiene un reporte por este defecto.

¿Cómo se solucionarán los fallos?

En el caso del defecto presente en el sistema de iluminación, Nissan informó que reconfigurará el módulo IPDM, además de cambiar el conector de faro izquierdo y derecho de cada unidad. Asimismo, indicó que, hasta el 30 de julio, se tienen reportados dos incidentes relacionados con dicho desperfecto.

En cuanto al problema en el sistema de la tubería ABS, la automotriz adelantó que inspeccionará ésta y ajustará la holgura entre ella y el protector térmico en caso de detectarse una separación menor a 20 milímetros (mm).