Un socavón se abre en calles de la Gustavo A. Madero y provoca la caída de una mujer

Elementos de Protección Civil de la CdMx y del cuerpo de Bomberos debieron rescatar a una mujer que cayó varios metros luego de que un socavón se abriera mientras transitaba por calles de la Alcaldía Gustavo A. Madero.

Ciudad de México, 23 de agosto (SinEmbargo).- Una mujer debió ser rescatada la tarde de este sábado en la Alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México (CdMx), luego de que cayera al interior de un socavón que se abrió mientras transitaba por calles de dicha demarcación.

El incidente, de acuerdo con lo informado por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la capital, ocurrió en la esquina de avenida Eduardo Molina y Talismán, en la colonia Gertrudis Sánchez.

A través de redes sociales, se indicó que, tras recibir el reporte sobre lo acontecido, hasta el lugar se trasladaron elementos de Protección Civil, así como del heroico cuerpo de Bomberos, para auxiliar a la mujer y sacarla de la oquedad.

Según lo que se puede observar en las imágenes compartidas por la SGIRPC y Juan Manuel Pérez Cova, director general del cuerpo de Bomberos capitalino, el socavón, de varios metros de profundidad se originó sobre un sendero en medio de la avenida Talismán.

#AlMomento Rescatamos a una persona que cayó en un socavón en la esquina de Av. Talismán y Eduardo Molina, en GAM. Fue entregada a una ambulancia del ERUM para su traslado. #ServicioConcluido.@ClaraBrugadaM pic.twitter.com/o4fpkHlDKr — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) August 23, 2025

La víctima fue inmovilizada por los rescatistas y, tras ser extraída del agujero, fue trasladada al Hospital de Traumatología Magdalena de las Salinas en una ambulancia del Escuadrón de Rescate y Emergencias Médicas (ERUM) de la CdMx.

La SGIRPC indicó que se dio aviso sobre lo ocurrido a la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) para atender la reparación de la oquedad.

Por su parte, la Segiagua informó a través de un comunicado que el socavón (de seis metros de profundidad) fue provocado por una "fuga de aguas residuales en un colector de 1.52 metros de diámetro causada por las intensas lluvias".

Asimismo, afirmó que dará seguimiento a las atenciones médicas que requiera la mujer involucrada en este hecho.