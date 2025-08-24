EU crea nueva medalla para soldados que apoyen en misiones en la frontera con México

Los soldados de EU que apoyen a la CBP en operaciones realizadas en la frontera con México durante al menos 30 días podrán recibir la nueva medalla.

Ciudad de México, 23 de agosto (SinEmbargo).- El Departamento de Defensa de Estados Unidos (EU) anunció este sábado la creación de una nueva medalla para reconocer a militares estadounidenses que participen en misiones de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés) en la frontera con México.

Esta condecoración llevará el nombre de Medalla de Defensa Fronteriza de México y sustituirá a la Medalla de Servicio de las Fuerzas Armadas, la cual se entregaba anteriormente a soldados que participaron en operaciones fronterizas.

Respecto a la creación de la nueva medalla, el subsecretario de Defensa para Personal y Preparación, Anthony J. Tata, afirmó que "Asegurar la frontera sur, proteger la integridad territorial de Estados Unidos y defender nuestra patria son prioridades del Departamento de Defensa. Los militares desplegados para apoyar este imperativo de seguridad nacional merecen ser reconocidos por su valentía y sus contribuciones".

NEWS: @SecDef Pete Hegseth Announces Establishment of Mexican Border Defense Medalhttps://t.co/VLxtsbxPZ1 — Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) August 23, 2025

Los soldados de EU que podrán ser condecorados con la nueva Medalla de Defensa Fronteriza de México son aquellos que hayan sido parte de una operación militar para apoyar a la CBP durante al menos 30 días.

Dichas misiones deberán realizarse dentro de territorio estadounidense, 100 millas náuticas desde la frontera internacional con México dentro de Texas, incluida la ciudad de San Antonio, así como Nuevo México, Arizona, California y las aguas adyacentes hasta 24 millas náuticas.

¿Cómo es la nueva medalla para soldados que participen en misiones de la CBP?

La nueva Medalla de Defensa Fronteriza de México, que será entregada por el Gobierno de EU a soldados que párticipen en misiones para apoyar a la CBP tiene distintas características únicas, como: