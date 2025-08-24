EU crea nueva medalla para soldados que apoyen en misiones en la frontera con México
23/08/2025 - 10:41 pm
Los soldados de EU que apoyen a la CBP en operaciones realizadas en la frontera con México durante al menos 30 días podrán recibir la nueva medalla.
Ciudad de México, 23 de agosto (SinEmbargo).- El Departamento de Defensa de Estados Unidos (EU) anunció este sábado la creación de una nueva medalla para reconocer a militares estadounidenses que participen en misiones de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés) en la frontera con México.
Esta condecoración llevará el nombre de Medalla de Defensa Fronteriza de México y sustituirá a la Medalla de Servicio de las Fuerzas Armadas, la cual se entregaba anteriormente a soldados que participaron en operaciones fronterizas.
Respecto a la creación de la nueva medalla, el subsecretario de Defensa para Personal y Preparación, Anthony J. Tata, afirmó que "Asegurar la frontera sur, proteger la integridad territorial de Estados Unidos y defender nuestra patria son prioridades del Departamento de Defensa. Los militares desplegados para apoyar este imperativo de seguridad nacional merecen ser reconocidos por su valentía y sus contribuciones".
Los soldados de EU que podrán ser condecorados con la nueva Medalla de Defensa Fronteriza de México son aquellos que hayan sido parte de una operación militar para apoyar a la CBP durante al menos 30 días.
Dichas misiones deberán realizarse dentro de territorio estadounidense, 100 millas náuticas desde la frontera internacional con México dentro de Texas, incluida la ciudad de San Antonio, así como Nuevo México, Arizona, California y las aguas adyacentes hasta 24 millas náuticas.
¿Cómo es la nueva medalla para soldados que participen en misiones de la CBP?
La nueva Medalla de Defensa Fronteriza de México, que será entregada por el Gobierno de EU a soldados que párticipen en misiones para apoyar a la CBP tiene distintas características únicas, como:
- La medalla está elaborada de bronce.
- En el anverso se muestra una espada romana envainada que cuelga de una placa, junto con una inscripción que dice "Por servicio en la frontera con México".
- La espada simboliza la fuerza militar y se envaina para indicar que se brindó un servicio dentro de EU en lugar de un combate real.
- En el reverso de la medalla aparece el escudo de armas de EU sobre un pergamino y rodeado por una corona que termina en el centro con rifles cruzados a la derecha, sables cruzados a la izquierda y cañones cruzados en la base.
- La corona representa el logro. Los fusiles, sables y cañones representan la infantería, la caballería y la artillería.
- El color verde del listón simboliza la libertad, mientras que el amarillo alude a la virtud. Estos colores representan la virtud cívica al servir al Gobierno en la búsqueda de la libertad.