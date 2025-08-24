Un autobús vuelca en carretera de Huauchinango, Puebla; deja 3 muertos y 30 heridos

Un autobús de la línea Futura volcó en la carretera federal México-Tuxpan, en el municipio de Huauchinango, Puebla, luego de que el conductor perdió el control en una curva.

Por Jesús Razo

Puebla, 23 de agosto (PeriódicoCentral).- La volcadura de un autobús de pasajeros que ocurrió este sábado dejó tres personas muertas y cerca de 30 heridas en el municipio de Huauchinango, en el estado de Puebla.

El percance vehicular tuvo lugar durante la mañana de este 23 de agosto en la carretera federal México-Tuxpan, a la altura de Finca Alegre.

Aparentemente, el incidente sucedió luego de que el conductor de un autobús de la línea Futura, unidad 3103, perdió el control del vehículo al tomar una curva.

El automotor se salió del camino y cayó a un barranco de aproximadamente 15 metros de profundidad.

📢 Diferentes áreas del Gobierno del Estado atienden accidente en la México-Tuxpan Tras el accidente ocurrido esta mañana en la carretera federal México-Tuxpan en el que un autobús volcó a la altura del paraje conocido como Finca Alegre a la altura de Huauchinango, personal de… pic.twitter.com/U74MrUPATd — Gobierno de Puebla (@Gob_Puebla) August 23, 2025

Al lugar se trasladaron elementos de diversas corporaciones de emergencia de distintos municipios de Puebla para atender a los lesionados.

Cabe mencionar que varias personas pudieron salir por su cuenta y llegar a la carretera para esperar la ayuda.

Elementos de la Guardia Nacional (GN) de Carreteras cerraron la circulación en la vialidad para la atención de la emergencia.

De acuerdo con información preliminar, tras la volcadura una mujer murió en el lugar del accidente, en Huauchinango. En tanto, cerca de 30 pasajeros recibieron atención prehospitalaria y posteriormente fueron trasladados a diversos centros hospitalarios.

Los hospitales que atendieron a las y los lesionados fueron el Hospital General de Huauchinango, la Clínica Hospital Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y la Clínica de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Las personas lesionadas fueron identificadas como: Cristian Eduardo Díaz Gutiérrez, Abelino García Sosa, Yovani Onofre Salas, María de Lourdes Sánchez y Alejandro Jiménez Ramón. También, Dayana o Mariana Jiménez Sánchez, Norma Alicia Ramírez González, German Luna Márquez, Ofelia Téllez Cruz (embarazada), María Fernanda Mendoza Castro y Lucila Castro Ávila. Así como José Alfredo Garrido Pérez, Angelina Moreno Aguirre, Agustina Hernández Hernández, Isabel Pérez Luna, Abel Pérez Luna, Aida Vázquez Hernández, Óscar Pérez Chávez, Sherlin Velázquez Amador, Madeley Ivone Bautista Batalla, María Elena Fernández Barrallo, Asenciona Cruz Mariano, Ángel Téllez Mendoza. También, Honoria Castro Ávila, Amado German Martínez Martínez y Silvia Ortega Amador.

Más tarde, se reportó que una persona murió en la Clínica Hospital del ISSSTE de Huauchinango.

Debido a la gravedad de las heridas, una joven de 21 años y un adolescente de 17 fueron trasladados vía aérea a un hospital en la Ciudad de Puebla. Posteriormente, la mujer murió.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE PERIÓDICO CENTRAL. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.