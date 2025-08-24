Arístides Guerrero, Ministro electo, se accidenta; lo reportan estable tras operación

Redacción/SinEmbargo

23/08/2025 - 9:53 pm

Arístides Guerrero, Ministro electo de la SCJN, sufre accidente automovilístico

El Ministro electo de la SCJN, Arístides Guerrero, sufrió un accidente automovilístico en la Ciudad de México. A través de un comunicado, su equipo de comunicación lo reportó estable y en recuperación tras haber sido sometido a una cirugía.

Ciudad de México, 23 de agosto (SinEmbargo).- Arístides Guerrero García, Ministro electo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), resultó herido en un accidente automovilístico la noche del viernes 22 de agosto, mientras conducía en la Ciudad de México (CdMx), según informó su equipo de comunicación, a través de un comunicado en el que cual también se indicó que, tras ser sometido a una cirugía, se encuentra estable y en recuperación.

El percance, según lo detallado en la publicación, ocurrió alrededor de las 22:30 horas en la avenida Río Churubusco, cuando Guerrero regresaba del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) tras participar en un evento público organizado por la Fiscalía del Estado de Oaxaca.

De acuerdo con el comunicado oficial, el vehículo en el que viajaba el Ministro electo fue impactado por otro automóvil, lo que le provocó fracturas en el tórax y la nariz que requirieron intervenciones quirúrgicas.

"Actualmente se encuentra estable y sus familiares reportan un pronóstico positivo", señaló su equipo de comunicación.

En el mismo vehículo viajaban el conductor y dos acompañantes, quienes también sufrieron fracturas en extremidades, pero fueron atendidos oportunamente y se encuentran en proceso de recuperación.

El equipo del Ministro electo aseguró que las lesiones sólo implican una reducción temporal en su movilidad, por lo que no se espera que el accidente afecte su participación en la toma de protesta de los nuevos ministros de la SCJN, programada para el 1 de septiembre de 2025, ni su desempeño en el cargo.

Por último, tanto Arístides Guerrero como su familia expresaron sus muestras de agradecimiento a todas las ministras y ministros que integrarán la nueva Corte "por sus muestras de empatía y solidaridad, así como a las amigas y amigos que, con su apoyo incondicional, han acompañado de cera su evolución".

Asimismo, solicitaron respeto y comprensión durante su recuperación, asegurando que cualquier actualización sobre su estado de salud será comunicada a través de sus canales oficiales.

¿Quién es Arístides Guerrero?

Guerrero, quien obtuvo más de 3.5 millones de votos en la elección judicial del 1 de junio, es conocido por su trayectoria como doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y por su campaña en redes sociales, donde se describió como alguien “más preparado que un chicharrón”.

El Ministro electo, quien además posee una maestría en Derecho con especialidad en Derecho Constitucional, también ha manifestado haber tomado cursos en la Universidad de Bolonia, Italia, incluido uno sobre protección de datos personales.

A lo largo de su carrera ha desempeñado diversos cargos, entre los cuales destaca el haber sido comisionado presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, Secretario de Estudio y Cuenta en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México y Asesor en el Tribunal Electoral de la capital.

En redes sociales suele mantenerse muy activo, al compartir publicaciones sobre los eventos a los que asiste e incluso dedicó una serie de videos para dar a conocer los perfiles de quienes le acompañarán en la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Sobre su visión de la nueva Corte, ha indicado que ésta debe ser "cercana y transparente con la sociedad", para que la ciudadanía pueda conocer de mejor a las y los ministros, pero también comprender las decisiones que lleguen a tomar.

"Para lograrlo, es fundamental estar presentes en los medios de comunicación y expresarnos con claridad, utilizando un lenguaje sencillo y claro", apuntó en un mensaje compartido en la red social X (antes Twitter).

Durante su campaña, propuso una justicia cercana y transparente. Dijo que la Suprema Corte debe salir de sus oficinas y acercarse al pueblo con la creación de la Corte Itinerante, llevando sesiones públicas a universidades, plazas y comunidades marginadas.

Además, mencionó que su meta es impulsar el derecho a entender el Derecho, garantizando que las sentencias sean claras, sin tecnicismos innecesarios, accesibles en lenguas indígenas y formatos inclusivos, fomentando así la confianza y el acceso equitativo a la justicia. Uno de los puntos más importantes para Guerrero García es la modernización del sistema judicial, pues es la clave de una impartición de justicia más ágil.

