"Tu lista según el zodiaco" la nueva colección de Netflix para explorar su catálogo

Netflix ha realizado una curaduría con títulos de series y películas para que la experiencia de los miembros sea intuitiva y emocionante.

Ciudad de México, 24 de agosto (SinEmbargo).- "Tu lista según el zodiaco" es la nueva colección de series y películas de Netflix que la plataforma propone para para explorar la variedad disponible a través de la mirada de los astros.

Con este lanzamiento, cada signo zodiacal tendrá su propia fila que incluirá diferentes títulos que reflejan los rasgos más únicos, energías y temas más asociados a ellos.

Esta colección es solamente el ejemplo más reciente de la labor de curaduría que se hace dentro de Netflix —por personas pensando en personas—, existen cientos de filas y colecciones de series y películas para todos los gustos. Todas ellas tienen como objetivo que la experiencia de los miembros sea intuitiva y emocionante. Sin importar el momento o estado de ánimo, Netflix busca que sus usuarios siempre puedan descubrir con facilidad algo que conecte con sus gustos e intereses.

A continuación podrás encontrar algunas series y películas disponibles en Netflix que resuenan con las particularidades de cada signo y que conforman esta colección zodiacal que se irá actualizando mes con mes. De acuerdo con Netflix, esta lista fue creada por un equipo interno de personas encargado de imaginar, seleccionar y proponer recomendaciones con diferentes temáticas y estados de ánimo. La lista según el zodiaco: