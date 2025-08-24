"Tu lista según el zodiaco" la nueva colección de Netflix para explorar su catálogo
24/08/2025 - 6:30 am
Netflix ha realizado una curaduría con títulos de series y películas para que la experiencia de los miembros sea intuitiva y emocionante.
Ciudad de México, 24 de agosto (SinEmbargo).- "Tu lista según el zodiaco" es la nueva colección de series y películas de Netflix que la plataforma propone para para explorar la variedad disponible a través de la mirada de los astros.
Con este lanzamiento, cada signo zodiacal tendrá su propia fila que incluirá diferentes títulos que reflejan los rasgos más únicos, energías y temas más asociados a ellos.
Esta colección es solamente el ejemplo más reciente de la labor de curaduría que se hace dentro de Netflix —por personas pensando en personas—, existen cientos de filas y colecciones de series y películas para todos los gustos. Todas ellas tienen como objetivo que la experiencia de los miembros sea intuitiva y emocionante. Sin importar el momento o estado de ánimo, Netflix busca que sus usuarios siempre puedan descubrir con facilidad algo que conecte con sus gustos e intereses.
A continuación podrás encontrar algunas series y películas disponibles en Netflix que resuenan con las particularidades de cada signo y que conforman esta colección zodiacal que se irá actualizando mes con mes. De acuerdo con Netflix, esta lista fue creada por un equipo interno de personas encargado de imaginar, seleccionar y proponer recomendaciones con diferentes temáticas y estados de ánimo. La lista según el zodiaco:
- Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)
Los grandes robos (planeación, eficacia, detalle), Gambito de dama, Bronca, El robo del siglo, Celda 211, Yo no soy Mendoza, Secuestro del vuelo 601, Baby Bandito.
- Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)
Thrillers románticos (equilibrio entre el amor y la guerra, diplomacia, adaptabilidad), Ozark, Peaky Blinders, De vuelta a la acción, Designated Survivor, Asesino a sueldo, Perfil falso, Cohen vs. Rosi.
- Escorpión (24 de octubre al 22 de noviembre)
Misterios (pasión, carisma, seducción, misterio) con series como Merlina, You, El agente nocturno, Manifiesto, Glass Onion: Un misterio de Knives Out, Acusada, Atrapados, Belascoarán, Historia de un Crimen: Mauricio Leal, Pacto de silencio.
- Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre)
Aventura (energía, curiosidad, optimismo) con One Piece, The Witcher, Alerta roja, Avatar: La leyenda de Aang, Bandidos, Minha Vida Em Marte, No Ritmo da Fé, O Menino no Espelho, O Palhaço.
- Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero)
Historias de negocios / instinto emprendedor (ambición, trabajo arduo), las series acorde son: Woo, Una abogada extraordinaria, Dept Q, La diplomática, Campamento con mamá, Club de Cuervos, Como Nossos Pais, Dime cuando tú, División Palermo, No puedo vivir sin ti, Nosso Sonho, Ojitos de huevo, Perfectos desconocidos, Rebelión de los Godínez, Siempre reinas, Tríada.
- Acuario (21 de enero al 19 de febrero)
Historias de extraterrestres, sci-fi, el espacio (excéntricos, peculiares, marginados). ¿Qué ver? Stranger Things, Rebel Moon, El hombre que amaba los platos voladores.
- Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)
Romance (soñadores, romance) con producciones como Bridgerton, Un deseo irlandés, Por siempre, Besos, Kitty, Coisa Mais Linda, Cásese quien pueda.
- Aries (21 de marzo al 20 de abril)
Realities de competencias (competitivos, valientes, osados): Habilidad física: 100, El juego del calamar: El desafío, Kaos, Casamento às Cegas Brasil: Depois do Altar.
- Tauro (21 de abril al 20 de mayo)
Comida y fiestas (materialistas, posesivos, siempre a la moda): El regreso a casa de Madea, Nonnas, Heeramandi, Carnaval, Made in Mexico.
- Géminis (21 de mayo al 20 de junio)
Especiales de comedia y personajes parlanchines (sociales, juguetones, chistosos): Ali Wong: Single Lady, Big Mouth, Nadie quiere esto, Al sur del corazón, Alejandro Riaño: Especial de stand up, Anónima, Busco novio para mi mujer, El niñero, Envidiosa, Franco Escamilla: Por la anécdota.
- Cáncer (21 de junio al 22 de julio)
Dramas apasionados (emotivos, sensibles): Heartstopper, Mi lista de deseos, Ginny y Georgia, Los dos hemisferios de Lucca, Meu Sangue Ferve Por Você, Paquita la del Barrio, Ruido.
- Leo (23 de julio al 22 de agosto)
La realeza y líderes (seguridad, generosidad, lealtad): The Crown, La reina Charlotte: Una historia de Bridgerton, Emily en París, El bonaerense.