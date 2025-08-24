VIDEO ¬ Mexicana recibe tercer avión Embraer E195-E2 en el AIFA para su nueva flota

Redacción/SinEmbargo

24/08/2025 - 10:05 am

Mexicana, la aerolínea del Estado mexicano, recibió ayer su tercer avión Embraer E195-E2 en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

La aerolínea del Estado mexicano sumó su tercer Embraer E195-E2, el cual fue recibido en el AIFA. "Este acontecimiento simboliza la cristalización del proyecto de modernización, y el compromiso de la aerolínea con la innovación y la sostenibilidad", aseguró.

Ciudad de México, 24 de agosto (SinEmbargo).- Mexicana, la aerolínea del Estado mexicano, recibió ayer su tercer avión Embraer E195-E2 en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), como parte de la expansión de su flota para fortalecer la conectividad aérea del país.

La aeronave, con matrícula XA-MXC, fue recibida en la pista con el tradicional arco de agua, en una ceremonia oficial que contó con la presencia de funcionarios, personal técnico y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

El avión recorrió la pista hasta estacionarse junto a las dos aeronaves previamente incorporadas, con matrículas XA-MXA y XA-MXB. Más tarde, el personal a bordo descendió entre saludos del equipo en tierra.

"La llegada de esta tercera aeronave, junto a la presencia de las dos recibidas recientemente, en este Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, refleja que la aerolínea está lista para conectar a México a través de un triángulo virtuoso: accesibilidad, comodidad y puntualidad", expresó Leobardo Avila Bojórquez, director general de Mexicana.

Mexicana compartió el video del momento simbólico de la llegada en sus redes sociales. También la Defensa difundió imágenes del recibimiento.

Según el comunicado oficial, "el Embraer E195-E2 está provisto de tecnología avanzada para brindar un servicio con los más altos estándares de seguridad y confort para nuestros pasajeros".

"Mexicana avanza en el posicionamiento de la marca al iniciar operaciones comerciales con el XA-MXA el próximo lunes 25 de agosto, en un vuelo inaugural hacia Tulum, saliendo del AIFA a las 10:00 horas", reveló la aerolínea.

Asimismo, señaló que con la recepción de dos aeronaves más E195-E2 en los meses de noviembre y diciembre, estará en condiciones de realizar la entrega de los Boeing 737-800 NG a la Fuerza Aérea Mexicana (FAM)

"De esta manera, Mexicana contribuye a la modernización de la aviación comercial del Estado mexicano siguiendo puntualmente un Plan Estratégico de renovación al adoptar tecnologías aeronáuticas que la colocan a la vanguardia del sector aeronáutico", concluyó.

