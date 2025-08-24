Israel lanza ataques contra la capital de Yemen tras impacto de misil de racimo hutí

La insurgencia yemení restó importancia a los bombardeos y aseguró que ampliará sus ataques contra Israel.

MADRID, 24 Ago. (EUROPA PRESS).- El ejército de Israel lanzó este domingo una serie de ataques aéreos contra la capital de Yemen, Saná, que alcanzaron un complejo militar donde se encuentra el Palacio Presidencial, dos centrales eléctricas y al menos un depósito de combustible sin que de momento se conozca el número de víctimas.

El ejército israelí confirmó los ataques en su cuenta de la red social X: una ola de bombardeos contra la "infraestructura militar" que comprenden ataques contra el complejo donde se encuentra el Palacio Presidencial, las centrales eléctricas de Haziz y Assar, y un almacén de combustible utilizado "para las actividades militares del régimen terrorista hutí".

"Los ataques se llevaron a cabo en respuesta a repetidos ataques del régimen terrorista hutí contra el Estado de Israel y sus ciudadanos, incluido el lanzamiento de misiles tierra-tierra y vehículos aéreos no tripulados hacia el territorio del país", explicó el ejército israelí.

Additional footage circulating online purports to show one of the Israeli strikes in Sanaa. pic.twitter.com/WiSSzbscFV — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) August 24, 2025

El Ministerio de Defensa de Israel publicó una imagen protagonizada por el Primer Ministro, Benjamin Netanyahu, observando los ataques en una sala de operaciones y rodeado de la plana mayor de seguridad.

Fuentes de seguridad israelíes ya habían avanzado, bajo condición de anonimato, que los bombardeos constituyen una respuesta a los recientes ataques con misiles de los hutíes y particularmente al ocurrido el viernes, cuando un proyectil con carga de racimo, nunca visto antes en la campaña de los insurgentes contra Israel, alcanzó un domicilio en la ciudad de Ginaton, sin dejar víctimas.

El escudo defensivo de Israel fue incapaz de interceptar la carga entera del proyectil, de acuerdo con las fuentes de la investigación al diario Times of Israel, aunque insistieron en que las defensas aéreas del país están capacitadas para responder a esta clase de munición, prohibida por el Derecho Internacional por su carácter indiscriminado.

🎯ALCANZADOS: Múltiples objetivos militares pertenecientes al régimen terrorista hutí en Saná, Yemen, incluyendo un sitio militar en el que se encuentra el palacio presidencial, las plantas de energía Adar y Hizaz, y un sitio de almacenamiento de combustible, todos utilizados… — FDI (@FDIonline) August 24, 2025

En una primera respuesta al ataque, un destacado representante político de los hutíes, Hezam al Asad, avisó que la insurgencia no se verá intimidada en lo más mínimo y que proseguirá su campaña contra Israel en apoyo a la causa palestina.

"Mediante su agresión contra nuestro pueblo, el enemigo sionista intenta engañarse con una victoria imaginaria atacando un tanque eléctrico, o una gasolinera, para levantar la moral de sus colonos entre el humo que se eleva", advirtió, "pero sólo se tambalea, sumido en el fracaso y la derrota".

"Nuestras posiciones son firmes y basadas en principios, y nuestras operaciones en apoyo de Gaza continuarán y se ampliarán", zanjó el alto cargo del politburó de Ansar Alá, el nombre oficial de la insurgencia.