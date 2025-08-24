Una combi vuelca en la autopista México-Pachuca; hay un muerto y al menos 16 heridos

Según información de reportes preliminares, el accidente provocó la muerte de una mujer y que varios pasajeros resultaran lesionados.

Ciudad de México, 24 de agosto (SinEmbargo).- Un fuerte accidente se registró la mañana de este domingo en la autopista México-Pachuca, a la altura del kilómetro 14 con dirección a Indios Verdes, donde una combi de transporte público volcó, y dejó un saldo de una persona muerta y al menos 16 pasajeros heridos.

De acuerdo con los reportes preliminares, la persona fallecida era una mujer que viajaba en la unidad, mientras que 11 de los pasajeros lesionados fueron trasladados a hospitales cercanos para recibir atención médica; cinco de ellos se encontraban en estado grave.

El número de heridos varía entre 16 y 19 según distintas fuentes, pero en la combi se encontraban 20 personas, entre ellas el conductor, quienes viajaban de San Cristóbal Ecatepec al paradero de Indios Verdes, ubicado en la Ciudad de México (CdMx).

Testimonios de pasajeros y versiones iniciales señalan que la combi circulaba en aparente exceso de velocidad antes de perder el control y volcarse sobre la vialidad. Otras versiones también relatan que un neumático estaba en mal estado y se reventó.

#TomePrecauciones en #EdoMéx se registra cierre parcial de circulación por #Accidentevial cerca del km 014+000 de la carretera México (Ecatepec)-Ent. Tizayuca (Directo). Atienda indicación vial. pic.twitter.com/J1c8lVNcSK — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) August 24, 2025

Elementos de Protección Civil, de la Guardia Nacional (GN), y servicios de emergencia acudieron al sitio para auxiliar a las víctimas y retirar la unidad, lo que ocasionó afectaciones viales considerables en dirección a la Ciudad de México.

La GN-Carreteras informó sobre el cierre parcial de la circulación en la autopista México-Pachuca, debido al accidente vial en el tramo, y exhortó a las y los automovilistas a tomar precauciones.

Las autoridades pidieron a las y los conductores extremar precauciones, y atender las indicaciones de los cuerpos de seguridad y tránsito. Hasta el momento no se ha difundido un comunicado oficial con la cifra final de lesionados.