"¡No expongas tu vida!": SRE alerta sobre riesgos de cruzar frontera sin documentos

La Cancillería mexicana advirtió sobre los riesgos mortales que enfrentan las personas migrantes al intentar cruzar la frontera de forma irregular.

Ciudad de México, 24 de agosto (SinEmbargo).- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) hizo un llamado a la población migrante ante los graves riesgos que enfrentan quienes intentan cruzar la frontera entre México y Estados Unidos (EU) sin documentos.

A través de una infografía publicada en sus redes sociales, la dependencia federal alertó, como parte de la campaña para reducir el flujo migratorio, sobre el peligro que corren las personas al pasar por las condiciones extremas del desierto, las cuales pueden ocasionar consecuencias fatales.

“¡No expongas tu vida! Cruzar la frontera de manera indocumentada es peligroso”, advirtió la Cancillería mexicana.

La SRE explicó que el clima extremo en la zona fronteriza aumenta gravemente el riesgo de muerte: durante el día, las altas temperaturas del desierto pueden provocar una severa deshidratación; mientras que, por la noche, las bajas temperaturas representan riesgo de hipotermia.

En la infografía se lee que ambas condiciones han costado la vida de muchas personas que intentaron cruzar caminando, por lo que calificó la travesía como “un riesgo mortal”.

Asimismo, la Secretaría recordó que cuenta con el Centro de Información y Asistencia a Mexicanos (CIAM), el cual atiende emergencias a través del número 5206237874, disponible para brindar apoyo y orientación a connacionales.

La Cancillería mexicana trata de evitar que las personas migrantes se expongan a trayectos extremos y peligrosos, como los cruces irregulares por el desierto. Esta advertencia forma parte de una campaña preventiva para reducir el paso de migrantes en la frontera, en coordinación con EU.

En paralelo, el Gobierno estadounidense, bajo la Administración de Donald Trump, también se ha encargado de difundir su propia campaña para disuadir a migrantes de permanecer o ingresar a su territorio, apelando al riesgo que representan las redadas y operativos de control.

Segob pide retirar anuncios pagados de EU

En abril, la Secretaría de Gobernación (Segob) pidió a los medios mexicanos retirar unos anuncios que fueron pagados por el Gobierno de Estados Unidos para ser transmitidos, ya que contenían “un mensaje discriminatorio” contra personas migrantes.

Esa ocasión, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó sobre esta solicitud durante su conferencia matutina, al ser cuestionada por los spots difundidos en medios nacionales como parte de una campaña impulsada por la Administración de Donald Trump. Desde Palacio Nacional, Sheinbaum recordó que en 2014 se eliminó un artículo de la reglamentación de radio y televisión que prohibía la difusión de propaganda extranjera.

Ante esta situación, la Segob envió una carta a medios como Televisa, TV Azteca e Imagen, en respuesta a quejas recibidas por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), quien alertó que el contenido “atenta contra la dignidad humana y puede fomentar actos de rechazo o violencia”.

La misiva, fechada el 15 de abril, citaba la Constitución, y la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que prohíben toda forma de discriminación en los contenidos difundidos. En ella se exhortó a los medios a retirar el spot y contribuir a la construcción de una sociedad más incluyente, respetuosa y libre de discursos que vulneren los derechos humanos.