Autoridades de Yucatán confirman primer caso humano de miasis por gusano barrenador

Redacción/SinEmbargo

24/08/2025 - 2:01 pm

Las autoridades de Yucatán confirmaron el viernes pasado el primer caso humano de miasis por gusano barrenador en el estado.

El gusano barrenador puede causar lesiones graves al alimentarse de tejido vivo. En humanos provoca una infección que puede ser mortal si no se atiende a tiempo.

Ciudad de México, 24 de agosto (SinEmbargo).- Las autoridades de Yucatán confirmaron el primer caso humano de miasis por gusano barrenador en el estado.

El paciente, originario de Tabasco y atendido en Izamal, fue hospitalizado en el Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán, donde recibió tratamiento y fue dado de alta el pasado 11 de agosto, aunque permanece bajo seguimiento médico.

"El Gobierno del estado, a través de la Secretaría de Salud de Yucatán [SSY], informa que hoy se confirmó un caso de miasis por gusano barrenador (cochliomyia hominivorax) en un habitante del municipio de Izamal, originario del estado de Tabasco", se lee en el comunicado.

El hallazgo fue confirmado el viernes pasado y encendió las alertas sanitarias, pues el gusano barrenador es una plaga que afecta principalmente al ganado, pero también puede poner en riesgo la vida humana al alimentarse de tejido vivo.

La SSY compartió que la detección se logró gracias a la coordinación entre la Dirección de Prevención y Protección de la Salud, el área de Vigilancia Epidemiológica, y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica). Tras la confirmación del caso, se activaron protocolos de control y prevención en la zona.

¿Qué es y cómo afecta el gusano barrenador?

El gusano barrenador es la larva de una mosca metálica que deposita sus huevos en heridas abiertas de animales y personas. Al alimentarse de tejido vivo, puede causar lesiones graves e incluso la muerte si no se atiende a tiempo.

En humanos provoca miasis, que puede presentarse en heridas, úlceras o cavidades como nariz, oídos y boca. Entre los síntomas más comunes se encuentran:

  • Dolor intenso y sensación de movimiento en la herida.
  • Secreción purulenta, sangrado y mal olor.
  • Presencia visible de larvas.
  • Fiebre en caso de infección avanzada.

¿Cuáles son las medidas preventivas que se pueden tomar?

Las autoridades reiteraron la importancia de reforzar medidas de higiene y cuidado tanto en personas como en animales:

  • En personas: lavar y cubrir heridas, usar ropa protectora en zonas rurales y acudir de inmediato al médico si una lesión huele mal o supura.
  • En animales: revisar y tratar heridas, aplicar larvicidas y notificar casos al Senasica.
  • En mascotas y ganado: verificar que no tengan lesiones antes de trasladarlos o al regresar de viaje.

La SSY exhortó a la ciudadanía a acudir a la unidad de salud más cercana ante cualquier signo de infección y a reportar de inmediato casos sospechosos. El Gobierno estatal aseguró que reforzará las acciones de vigilancia y prevención para proteger a las familias yucatecas.

