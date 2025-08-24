Vivienda para el Bienestar: ¿Cuándo sabrás si fuiste preseleccionado? Anota la fecha
24/08/2025 - 2:34 pm
Artículos relacionados
Quienes aparezcan en la lista podrán continuar con el proceso, que contempla nuevas acciones de seguimiento.
Ciudad de México, 24 de agosto (SinEmbargo).- La Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) anunció que está por comenzar la segunda etapa del programa Vivienda para el Bienestar, la cual contempla visitas domiciliarias a las personas preseleccionadas para verificar si pueden continuar en el proceso.
A partir del 26 de agosto, estará disponible el listado de solicitudes preseleccionadas en el sitio oficial www.gob.mx/conavi, donde las y los interesados podrán consultar si su folio fue elegido para avanzar con el trámite.
Quienes aparezcan en la lista pasarán a la siguiente fase, que consiste en una visita domiciliaria por parte de personal de la Conavi o de los Servidores de la Nación de la Secretaría de Bienestar.
El objetivo es completar la Cédula de Diagnóstico y verificar las condiciones de la o el solicitante. Luego se agendará la visita vía telefónica; si no se logra establecer contacto tras dos intentos, el proceso no podrá continuar.
Las autoridades recomiendan preparar con anticipación la documentación requerida, que deberá presentarse en original y copia durante la visita. Los documentos solicitados son:
- Acta de nacimiento.
- Comprobante de ingresos.
- Comprobante de estado civil.
- Certificado de no propiedad.
- Carta de no derechohabiencia.
- Certificado de discapacidad (sólo si aplica).
La Conavi reiteró que todos los trámites son gratuitos y que el folio de registro puede consultarse ingresando la Clave Única de Registro de Población (CURP) en el portal oficial.
Además, se invitó a la ciudadanía a revisar el mapa interactivo de módulos de registro disponible en pvb.conavi.gob.mx, donde se pueden consultar fechas, horarios, y ubicaciones por entidad y municipio.
Finalmente, la Comisión exhortó a mantenerse atenta o atento a las convocatorias locales, ya que el programa se ampliará gradualmente a más comunidades. “Si aún no hay módulo en tu localidad, muy pronto estaremos cerca de tu hogar”, se lee en el mensaje oficial.