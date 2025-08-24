Vivienda para el Bienestar: ¿Cuándo sabrás si fuiste preseleccionado? Anota la fecha

Redacción/SinEmbargo

24/08/2025 - 2:34 pm

La Conavi anunció que está por comenzar la segunda etapa del programa Vivienda para el Bienestar, la cual contempla visitas domiciliarias a preseleccionados.

Quienes aparezcan en la lista podrán continuar con el proceso, que contempla nuevas acciones de seguimiento.

Ciudad de México, 24 de agosto (SinEmbargo).- La Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) anunció que está por comenzar la segunda etapa del programa Vivienda para el Bienestar, la cual contempla visitas domiciliarias a las personas preseleccionadas para verificar si pueden continuar en el proceso.

A partir del 26 de agosto, estará disponible el listado de solicitudes preseleccionadas en el sitio oficial www.gob.mx/conavi, donde las y los interesados podrán consultar si su folio fue elegido para avanzar con el trámite.

Quienes aparezcan en la lista pasarán a la siguiente fase, que consiste en una visita domiciliaria por parte de personal de la Conavi o de los Servidores de la Nación de la Secretaría de Bienestar.

Pasos para el proceso del programa de Vivienda para El Bienestar.
La Conavi dará a conocer el listado de solicitudes preseleccionadas para avanzar en el programa de vivienda. Foto: Conavi

El objetivo es completar la Cédula de Diagnóstico y verificar las condiciones de la o el solicitante. Luego se agendará la visita vía telefónica; si no se logra establecer contacto tras dos intentos, el proceso no podrá continuar.

Las autoridades recomiendan preparar con anticipación la documentación requerida, que deberá presentarse en original y copia durante la visita. Los documentos solicitados son:

  • Acta de nacimiento.
  • Comprobante de ingresos.
  • Comprobante de estado civil.
  • Certificado de no propiedad.
  • Carta de no derechohabiencia.
  • Certificado de discapacidad (sólo si aplica).
Pasos para el proceso del programa de Vivienda para El Bienestar.
Conoce los pasos de la segunda etapa del programa Vivienda para el Bienestar. Foto: Conavi

La Conavi reiteró que todos los trámites son gratuitos y que el folio de registro puede consultarse ingresando la Clave Única de Registro de Población (CURP) en el portal oficial.

Además, se invitó a la ciudadanía a revisar el mapa interactivo de módulos de registro disponible en pvb.conavi.gob.mx, donde se pueden consultar fechas, horarios, y ubicaciones por entidad y municipio.

Finalmente, la Comisión exhortó a mantenerse atenta o atento a las convocatorias locales, ya que el programa se ampliará gradualmente a más comunidades. “Si aún no hay módulo en tu localidad, muy pronto estaremos cerca de tu hogar”, se lee en el mensaje oficial.

