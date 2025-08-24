"El Jabón" es condenado a 293 años de cárcel por asesinato del hijo de Javier Sicilia

La FGR informó que un Juez dictó una sentencia de 293 años de cárcel a "El Jabón", uno de los implicados en el secuestro y asesinato en 2011 de Juan Francisco Sicilia Ortega, hijo del escritor Javier Sicilia.

Ciudad de México, 24 de agosto (SinEmbargo).- José Luis Luquin Delgado, alias “El Jabón”, fue sentenciado a 293 años de prisión por su participación en el secuestro y asesinato de siete personas, incluido Juan Francisco Sicilia Ortega, hijo del escritor y activista Javier Sicilia.

La sentencia fue dictada por un Juez federal con sede en Tamaulipas, tras las investigaciones realizadas por la Fiscalía General de la República (FGR) a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), informó la propia FGR a través de un comunicado.

Según lo señalado por la Fiscalía, tras un proceso penal, el Ministerio Público Federal aportó las pruebas necesarias para que el Juez condenara a “El Jabón” por los delitos de secuestro, delincuencia organizada, homicidio y portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Además, se le impuso una multa de dos millones 530 mil 386 pesos.

Los hechos ocurrieron en marzo de 2011 en Jiutepec, Morelos, cuando integrantes del Cártel del Pacífico Sur, al que pertenecía “El Jabón”, privaron de la libertad a siete personas, entre ellas Juan Francisco Sicilia Ortega, un estudiante de Administración de 24 años.

#FGR en Tamaulipas obtuvo 293 años de prisión contra José Luis “L”, por delitos de privación ilegal de la libertad, modalidad de secuestro, delincuencia organizada, además de portación de arma de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. En 2011 en Morelos, integrantes de una… pic.twitter.com/eOhpY0LmYp — FGR México (@FGRMexico) August 24, 2025

"El mismo día, en la colonia Villas del Descanso, también en Jiutepec, los delincuentes privaron de la vida a las víctimas para posteriormente trasladarlas a un fraccionamiento en el municipio de Temixco, de dicha entidad", explicó la FGR.

Posteriormente, los cuerpos fueron abandonados en un vehículo Honda Civic en el fraccionamiento Las Brisas, en Temixco, Morelos, junto con un narcomensaje. Las autoridades reportaron que las víctimas presentaban signos de tortura y estaban atadas de manos y pies.

La FGR, entonces Procuraduría General de la República (PGR), detuvo a Luquin Delgado en mayo de 2011 en Veracruz, junto con Julio de Jesús Radilla Hernández, alias “El Negro”.

La sentencia contra “El Jabón” se suma a las condenas previas de otros implicados en el caso, como “El Negro Radilla” y Ángel Taboada, alias “El Conejo”, quienes recibieron 305 años de prisión en diciembre de 2024.