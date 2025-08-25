Beca Benito Juárez: ¿Qué documentos debes digitalizar para solicitarla? ¡Toma nota!

¿Quieres solicitar la Beca Benito Juárez? En septiembre se abrirá un nuevo periodo de registro, pero debes tener a la mano ciertos documentos en formato digital. Aquí te decimos cuáles.

Ciudad de México, 24 de agosto (SinEmbargo).- ¡Atención, estudiantes de bachillerato! El próximo periodo de registro para la Beca Benito Juárez está cerca de abrirse, y en caso de tener planeado solicitar dicho apoyo económico, es importante realizar la digitalización de los documentos solicitados.

A diferencia de como se había hecho anteriormente, para el ciclo escolar 2025-2026, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) optó por solicitar a las y los aspirantes su documentación en formato digital. Esto con el objetivo de agilizar el trámite.

A continuación, se detalla la lista de documentos que los solicitantes deben preparar y digitalizar para agilizar el proceso.

📢👀 Atención, futuras becarias y becarios: ⁰⁰ El registro abrirá próximamente 🤩, y tú solo necesitas tener todo listo para solicitar la Beca #BenitoJuarez. 🤓 ⁰⁰Eso incluye que tus documentos estén en formato digital. 📄 Entérate de los detalles aquí. 🔽 pic.twitter.com/fwl3X0vHHH — BecasBenito (@BecasBenito) August 22, 2025

Documentos esenciales para el registro

Para solicitar la Beca Benito Juárez, los interesados deben contar con los siguientes documentos en formato digital, ya sean en PDF o JPG, legibles y sin alteraciones:

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses.

Identificación oficial de madres, padre, tutor o tutora (en caso de ser menor de edad).

Dónde y cuándo subir los archivos

Los archivos deben subirse a la plataforma Cédula de Solicitud de Incorporación en Línea (CSI), que es la única herramienta oficial en la que se puede la incorporación a los programas de becas del Gobierno de México.

La fecha exacta para proporcionar los documentos aún no ha sido revelada, pero la CNBBBJ hizo un llamado a seguir sus cuentas oficiales de redes sociales para estar al tanto de toda la información que compartan durante los próximos días.

Si eres una futura o futuro beneficiario de la Beca #BenitoJuarez debes saber esto. 🔽 Aún si eres menor de edad, la 💳 estará a tu nombre y solo tú podrás cobrar tu #BecaBienestar. 🙌 Activa las notificaciones de nuestras redes para saber cuándo comienza el registro. 👀 pic.twitter.com/qtjqFImjXf — BecasBenito (@BecasBenito) August 23, 2025

Es crucial verificar que los datos proporcionados en la CSI coincidan exactamente con los documentos digitalizados, ya que cualquier discrepancia puede invalidar la solicitud. Además, los solicitantes deben consultar el Buscador de Escuelas (buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/escuelas) para confirmar que el plantel educativo esté clasificado como prioritario o susceptible de atención.

Importancia del programa

La Beca Benito Juárez beneficia a millones de estudiantes en México, con un presupuesto de más de 144 mil millones de pesos en 2025. Este apoyo económico busca garantizar la continuidad educativa en comunidades vulnerables, priorizando escuelas en localidades de media y baja marginación.

Para dudas o incidencias, los interesados pueden comunicarse al 55 1162 0300 o consultar el Buscador de Estatus en la página oficial.