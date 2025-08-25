Un bebé de 4 meses es abandonado en la Miguel Hidalgo, CdMx; cae pareja responsable

El bebé rescatado por elementos de la SSC-CdMx en la alcaldía Miguel Hidalgo presentaba un leve caso de hipotermia, por lo que fue trasladado a un hospital.

Ciudad de México, 24 de agosto (SinEmbargo).- Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx) rescataron este domingo a un bebé de cuatro meses de nacido, que fue abandonado sobre una banqueta en calles de la Alcaldía Miguel Hidalgo. Las personas que habrían dejado al menor fueron detenidas posteriormente.

En un comunicado, la dependencia detalló que el menor de edad presentaba signos de una hipotermia leve, por lo que fue trasladado a un hospital para su atención.

Autoridades capitalinas detallaron que agentes de la Policía capitalina atendieron un reporte por una persona en riesgo, en la esquina de la avenida Jalisco con el anillo Periférico, en la colonia Tacubaya.

Al llegar al lugar, los uniformados escucharon el llanto de un bebé, el cual se encontraba sobre la banqueta, envuelto en una frazada de color blanco y azul; debido a las bajas temperaturas, un uniformado lo cargó y lo arropó con su chamarra, para posteriormente solicitar el apoyo de una ambulancia.

#TarjetaInformativa | Uniformados de la #SSC localizaron a un bebé de cuatro meses de nacido, que fue abandonado sobre una banqueta, en calles de la @AlcaldiaMHmx. Los hechos se desarrollaron cuando los policías acudieron de inmediato a la avenida #Jalisco y su esquina con el… pic.twitter.com/hHZn6zJJ8H — SSC CDMX (@SSC_CDMX) August 24, 2025

Mientras esperaban a los servicios médicos, otro policía fue a una tienda departamental cercana para comprar ropa, cobijas, un biberón y leche para poderlo alimentar, debido a que el bebé sólo vestía pañal, .

Paramédicos de Cruz Roja Mexicana arribaron al sitio y atendieron al pequeño de aproximadamente cuatro meses de nacido, al cual le diagnosticaron un ligero grado de hipotermia, por lo que fue trasladado a un hospital para su atención especializada.

Los policías que rescataron a un bebé en la Alcaldía Miguel Hidalgo dieron parte al agente del Ministerio Público para realizar los trámites correspondientes, la identificación y la búsqueda de los familiares del recién nacido, así como determinar su resguardo ante las autoridades pertinentes.

Detienen a pareja por abandono

En otro comunicado, la SSC-CdMx informó que ya fueron detenidas las dos personas que, presuntamente, habrían abandonado al bebé.

#BoletínSSC | #DETENIDOS | Luego de que los policías de la #SSC resguardaron y solicitaron los servicios médicos para un bebé que fue hallado en estado de abandono en la avenida Jalisco, en la colonia #Tacubaya, de la @AlcaldiaMHmx, se realizó el análisis de las cámaras de… pic.twitter.com/0IcDk4GoS7 — SSC CDMX (@SSC_CDMX) August 24, 2025

Según lo indicado por las autoridades, tras el reporte de lo acontecido se realizó un análisis de las cámaras de videovigilancia de la zona, gracias a lo cual se pudo identificar a una mujer que "merodeaba" los alrededores con un bebé en brazos, la cual "parecía esperar a alguien", además de que "actuaba de forma nerviosa".

"Al dar seguimiento al análisis de las cámaras de videovigilancia, se supo que la mujer junto con un hombre, dejaron al bebe y abordaron el Metro en la estación Tacubaya, por lo que se implementaron vigilancias fijas, móviles y discretas", informó la dependencia capitalina.

Por la tarde, añadió la Secretaría, al realizar un recorrido, agentes reconocieron a una mujer que vestía como la del video, junto a un hombre. Al entrevistarlos, corroboraron que habían dejado al menor durante la madrugada del sábado, tras lo cual huyeron del lugar.