Córdova, Krauze, Gálvez y más exigen Reforma Electoral bajo consenso; lanzan petición

Redacción/SinEmbargo

24/08/2025 - 10:13 pm

A través de una campaña en la plataforma Change.org, se difundió un pronunciamiento firmado por personajes como Lorenzo Córdova, Enrique Krauze, Denise Dresser y Xóchitl Gálvez, en el cual se demanda que la Reforma Electoral próxima a discutirse se construya a partir del consenso ciudadano.

Ciudad de México, 24 de agosto (SinEmbargo).- Un grupo de figuras, incluyendo expresidentes del Instituto Nacional Electoral (INE) y del extinto Instituto Federal Electoral (IFE), así como políticos, académicos y representantes de la sociedad civil, emitieron un pronunciamiento conjunto en el que demandan una Reforma Electoral construida a partir del consenso y el diálogo inclusivo.

El documento subraya la necesidad de fortalecer la democracia mexicana mediante cambios que garanticen la autonomía, imparcialidad y transparencia del sistema electoral.

El pronunciamiento, alojado en un enlace dentro de una campaña lanzada en la plataforma Change.org, destaca la importancia de que cualquier reforma al marco electoral sea resultado de un proceso participativo que incorpore las voces de todos los sectores involucrados, evitando decisiones unilaterales que puedan debilitar las instituciones democráticas.

"Todas las modificaciones al sistema electoral mexicano se construyeron a través del diálogo plural y de mesas de negociación incluyentes. Una nueva Reforma Electoral no puede partir de cero. Es fundamental tomar en cuenta nuestra historia democrática, en la búsqueda de su fortalecimiento y la construcción de nuevos consensos", se lee en el escrito.

Las y los firmantes alertan sobre los riesgos de modificaciones impulsadas sin un análisis profundo o con fines partidistas, lo que podría erosionar la confianza ciudadana en el sistema electoral.

Entre quienes respaldan la exigencia, alrededor de 300, destacan nombres como el del escritor Francisco Martín Moreno, Lía Limón García, exalcaldesa de Álvaro Obregón; Lorenzo Córdova, expresidente del INE; Ángeles Mastretta, Beatriz Pages, Ciro Murayama, el Diputado panista Germán Martínez Cázares, Pamela Cerdeira, Denise Dresser, Enrique Krauze, Fernando Belaunzarán, Margarita Zavala y la excandidata presidencial Xóchitl Gálvez.

¿Qué exigen?

El documento lista un total de seis "principios fundamentales" que, a decir de quienes lo respaldan, deben ser contemplados en la reforma electoral que será discutida.

A continuación, la transcripción íntegra de cada uno:

1. Fortalecer los mecanismos de representación política. Proponemos acercar la distribución de los asientos en los congresos, al porcentaje de votos obtenidos por las fuerzas políticas en las urnas (V.gr. proporcionalidad pura, listas abiertas con voto preferencial, etc). Existen múltiples modelos de representación que dan voz efectiva a las minorías, al tiempo que respetan los votos emitidos en las urnas.

2. Preservar y fortalecer la autonomía e independencia de los organismos electorales en los ámbitos federal y estatal. Es fundamental garantizar la neutralidad y la colegialidad en la toma de decisiones de los órganos administrativos y jurisdiccionales. El Servicio Profesional Electoral Nacional, en cada distrito electoral y en cada entidad federativa, debe seguir siendo el pilar de la imparcialidad.

3. Designación de consejerías y magistraturas electorales. Existen diversos modelos para seleccionar a quienes deben encabezar las instituciones electorales, con la posible participación de actores diversos como los Poderes Judicial y Legislativo, universidades, organizaciones civiles y profesionales, etc. En todos los casos, debe prevalecer la experiencia, el conocimiento, la imparcialidad y la técnica. Deberán ser designados por el Congreso y no por voto popular.

4. Registro Federal de Electores, padrón, listados nominales, Credencial para Votar con Fotografía. Deben mantenerse bajo la administración de la autoridad electoral administrativa, con la vigilancia de las representaciones y técnicos de los partidos políticos, para preservar su resguardo imparcial y garantizar a la ciudadanía la absoluta protección de sus datos personales y biométricos.

5. Sistema eficaz de rendición de cuentas y fiscalización de los recursos públicos y privados de los partidos políticos, para garantizar campañas equitativas, evitar el uso y desvío de recursos públicos, y erradicar la compra y coacción del voto. Es fundamental diseñar un sistema eficaz de sanciones.

6. Poder Judicial. La experiencia de la elección judicial de 2025, hace evidente la necesidad de modificar las reglas y procedimientos, para que la designación de personas juzgadoras privilegie sus méritos, capacidad técnica, garantice su independencia y que formen parte de una carrera judicial.

Reforma electoral va a consulta: Sheinbaum

A comienzos de agosto la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reveló que se realizará una consulta para saber qué opina la gente de la Reforma Electoral que quiere impulsar de la mano de Pablo Gómez Álvarez, quien encabeza la Comisión Presidencial para elaborar un diagnóstico profundo del estado en el que se encuentra el modelo electoral y de partidos, a fin de confeccionar este ambicioso proyecto.

"Vamos a hacer una encuesta también para ver qué opina el pueblo, para ver qué opina la gente. De encuestas previas, a la gente no le gusta que los partidos políticos tengan tantos recursos. No hace falta. No le gusta que haya tantos recursos que se destinen a las elecciones. Tampoco hacen falta para que haya elecciones democráticas. A la gente tampoco le gusta que haya tanto plurinominal de lista. Tampoco", dijo durante con conferencia matutina del 4 de agosto.

"Desde nuestra perspectiva, no debe haber lista de pluris. Tampoco debe haber tanto recurso que se destine a los partidos políticos y a las elecciones, que se reconozca también a la democracia también como el reconocimiento a las mayorías. Porque finalmente eso dice la Constitución y así ha sido en la historia de México", agregó Sheinbaum Pardo.

La titular del Ejecutivo federal adelantó que la consulta se encargará a una de las empresas reconocidas que hacen encuestas a nivel nacional, con el objetivo de que se le pueda preguntar a las y los mexicanos, por ejemplo, qué piensan de los plurinominales y de los miles de millones de pesos que reciben los partidos políticos en México.

"¿Qué opinas de los plurinominales?, por ejemplo. A ver qué contesta la gente. ¿Qué opinas de que los partidos políticos se lleven tantos miles de millones de pesos? A ver qué opina la gente. Todos, eh. No defendiendo a uno u otro partido, sino que realmente haya menos recursos a los partidos políticos y a todo el sistema electoral en el país", expuso Sheinbaum.

Desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, también informó que se organizarán foros sobre la Reforma Electoral. "Vamos a iniciar con una serie de propuestas y sí, que se abran foros de discusión junto con el Congreso. Que se abran foros, que se discuta, que se vea qué planteamiento hay", detalló.

"Pablo va a construir una serie de lineamientos, de propuestas, y después, junto con el Congreso, pues que haya foros de discusión y un planteamiento final. Y de ahí la propuesta formal para modificar, si es el caso, la Constitución y las leyes", explicó la Presidenta.

