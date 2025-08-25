VIDEO ¬ Un yaguarundí es captado por primera vez en Zona Arqueológica de Xochicalco

Redacción/SinEmbargo

24/08/2025 - 9:52 pm

El INAH compartió un video que captó por primera vez el avistamiento de un yaguarundi en la Zona Arqueológica de Xochicalco, en el estado de Morelos.

El yaguarundí es una especie de felino que tiene un cuerpo alargado, patas cortas, cola larga y pelaje sin manchas o rayas que puede ser de color pardo, gris o negro.

Ciudad de México, 24 de agosto (SinEmbargo).- El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) informó este domingo que por, primera vez, se logró captar en video el avistamiento de un yaguarundí en la Zona Arqueológica de Xochicalco, en el estado de Morelos.

En la grabación compartida por la dependencia en redes sociales se observa al ejemplar de este peculiar y evasivo felino deambulando en las inmediaciones de dicha área protegida.

El INAH recalcó que esta es la primera vez en la que se logra videograbar a un ejemplar de esta especie en la Zona Arqueológica de Xochicalco, sin embargo, trabajadores ya se habían percatado de la presencia de este animal.

"Este avistamiento muestra que el cuidado del patrimonio cultural también protege el patrimonio natural. La conservación del entorno en Xochicalco permite que especies silvestres como el yaguarundí encuentren refugio", apuntó el Instituto en la publicación que compartió a través de la red social X.

¿Cómo son los yaguarundi?

El yaguarundí, cuyo nombre científico es Herpailurus yagouaroundi, forma parte de la familia Felidae; tiene un cuerpo alargado, patas cortas, cola larga y pelaje sin manchas o rayas que puede ser de color pardo, gris o negro.

A esta especie también de le conoce como gato moro, jaju, onza, leoncillo o león breñero.

Los machos de esta especie tienen un tamaño promedio de 62 a 83 centímetros, mientras que las hembras llegan a medir entre 43 y 66 centímetros; pueden llegar a pesar entre 3.5 a 6.5 kilos.

El INAH también explicó que el yaguarundí es de "cabeza pequeña, orejas redondeadas y una apariencia entre felina y mustélida [como una nutria o comadreja]".

