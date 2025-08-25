Doble bombardeo israelí deja 20 muertos, incluidos 4 periodistas, en hospital de Gaza

Europa Press

25/08/2025 - 8:14 am

Al menos 20 personas murieron, entre ellas cuatro periodistas, por un doble bombardeo israelí sobre el hospital Nasser, principal centro médico del sur de Gaza.

ADVERTENCIA: IMÁGENES FUERTES.

Entre las víctimas del ataque contra el hospital Nasser, se encontraban trabajadores médicos y periodistas de medios como Reuters, Associated Press y la cadena Al Jazeera, según informó el Gobierno gazatí.

MADRID, 25 Ago. (EUROPA PRESS).- Al menos 20 personas murieron, entre ellas cuatro periodistas, por un doble bombardeo israelí sobre el hospital Nasser, situado en Jan Yunis y considerado el principal centro médico del sur de la Franja de Gaza, según la cifra preliminar de víctimas divulgada por las autoridades locales.

El Ministerio de Sanidad gazatí, vinculado a Hamás, informó que un primer ataque impactó sobre el cuarto piso del complejo. Posteriormente, coincidiendo con la llegada de las ambulancias, se registró el segundo impacto.

Decenas de personas resultaron heridas, según el Ministerio, que incluyó entre las víctimas a trabajadores médicos y periodistas. En concreto, fallecieron al menos cuatro periodistas vinculados a medios internacionales como las agencias Reuters y AP o la cadena Al Jazeera.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) reconocieron la autoría de un ataque sobre la zona del hospital y prometieron investigar los hechos, en una primera reacción en la que lamentaron los posibles daños a personas ajenas al conflicto.

Bombardeo a hospital en Gaza deja 20 muertos.
Israel mató a cuatro periodistas en Gaza. Foto: Especial

En este sentido, el ejército esgrimió que "de ninguna manera" ataca a periodistas de forma deliberada. La ONU estima que unos 250 periodistas palestinos han muerto desde el inicio de la ofensiva, que ha supuesto además el cierre total de la Franja para la prensa extranjera.

El Gobierno gazatí instó a la comunidad internacional a contribuir a que haya medidas "inmediatas y urgentes" para garantizar la atención sanitaria en la Franja de Gaza y la asistencia humanitaria. En este sentido, advirtió que el "silencio" y "la falta de medidas reales" para detener los abusos israelíes equivale a una "colaboración".

El Gobierno de Benjamin Netanyahu acordó intensificar operaciones para, entre otros objetivos, hacerse con el control de la ciudad de Gaza.

La ofensiva de Israel contra Gaza deja ya más de 62 mil 700 muertos

Más de 62 mil 700 palestinos murieron en la Franja de Gaza por la ofensiva militar lanzada por Israel en octubre de 2023, según el último balance publicado este lunes por las autoridades gazatíes, que confirmaron otros 58 fallecidos y 308 heridos en las últimas 24 horas.

El Ministerio de Sanidad gazatí indicó en un comunicado que la cifra total de fallecidos ascendió a 62 mil 744, mientras que los heridos fueron 157 mil 259, unos números que podrían ser más altos debido a que aún había víctimas atrapadas bajo los escombros.

Desde la ruptura en marzo del último alto al fuego por parte de Israel, las autoridades palestinas registraron 10 mil 900 muertos y 46 mil 218 heridos. Además, 28 personas murieron y otras 184 resultaron heridas tratando de obtener ayuda en el último día.

Asimismo, ya eran más de 300 los decesos por inanición, entre los que se encontraban 117 menores. Desde el domingo, 11 personas murieron debido a la falta de alimentos.

Europa Press

Europa Press

