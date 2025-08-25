"Fue lo que decidió el Juez", dice Claudia sobre liberación de Julio César Chávez Jr.

Frente a los cuestionamientos por la liberación de Chávez Jr., la Presidenta Sheinbaum se limitó a señalar que fue una decisión del Juez.

Ciudad de México, 25 de agosto (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo evitó pronunciarse este lunes sobre la salida de Julio César Chávez Jr. de un penal en Hermosillo, Sonora, para enfrentar en libertad el juicio en su contra por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

"Fue lo que decidió el Juez. Ya. Hasta ahí", declaró al ser cuestionada por el caso en su conferencia de prensa matutina desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

-¿Se va a controvertir de alguna manera este cambio de la medida? -se le preguntó.

-Le corresponde a la Fiscalía General de la República. Es la Fiscalía General de la República quien debe contestar esto que estás planteando -respondió Sheinbaum Pardo.

Chávez Jr. abandona penal de Hermosillo

Julio César Chávez Jr. fue liberado ayer del penal de Hermosillo, Sonora, para enfrentar el juicio en su contra por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa en completa libertad.

Un Juez federal lo vinculó a proceso por delincuencia organizada y tráfico de armas, pero no dictó prisión preventiva; sólo se le prohibió salir del país.

El pugilista abandonó el penal el domingo, según medios como Milenio y Reforma. En el exterior fue recibido por su madre y hermana. Un agente federal también confirmó la liberación a The Associated Press.

Chávez Jr. fue detenido el 2 de julio por agentes del ICE en Estados Unidos, tras ingresar de forma irregular. El 18 de agosto fue deportado a México y entregado a autoridades, que lo ingresaron al penal de Hermosillo.

Durante la audiencia del 23 de agosto, se formalizó la vinculación a proceso por los delitos mencionados. Se prevé que el próximo 24 de noviembre comparezca ante el Juez para determinar si será declarado culpable.